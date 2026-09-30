کد خبر: 1382130
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تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۵
بين‌الملل » اخبار كلی
حزب‌الله:

راه و رویکرد مقاومتی شهید نصرالله هرگز متوقف نمی‌شود

5 ایهاب حماده با تاکید بر ادامه راه شهید نصرالله گفت همه جهان امروز متوجه اهمیت تنگه هرمز و باب‌المندب شده است.

جوان آنلاین: ایهاب حماده، عضو ارشد فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، در مراسم بزرگداشت دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین، رهبران بزرگ مقاومت اعلام کرد که امروز تحولات لبنان و منطقه، ارزیابی جامعی از موازنه قدرت را ضروری می‌سازد.

ایهاب حماده افزود: این ارزیابی‌ها باید فراتر از اطلاعات نادرست و هیاهوی رسانه‌ای باشد و سرزمین، مردم آن، اراده، پایداری و رویکرد تثبیت‌شده، چیز‌هایی هستند که پس از تحولات اخیر باقی می‌مانند.

وی تاکید کرد که شهادت سید حسن نصرالله، رهبر شریف مقاومت هرگز به راه و رویکرد مقاومتی ایشان پایان نداده و فرزندان و پیروان ایشان این مسیر را ادامه خواهند داد.

این نماینده حزب الله در ادامه با انتقاد تند از انفعال و مواضع خائنانه دولت لبنان و تسلیم آن مقابل رژیم صهیونیستی، اظهار داشت که توافق موسوم به توافق چارچوب، در واقع یک سند پوچ بوده و برخی طرف‌ها از آن برای محاصره حزب‌الله و حامیان آن سوء استفاده و ادعا می‌کنند که توانایی‌های مقاومت در حال کاهش است.

نماینده مذکور پارلمان لبنان گفت: در واقع اقدام برخی طرف‌ها در تشدید لفاظی‌ها و هیاهوی رسانه‌ای، تلاش‌هایی برای جبران قمار‌های شکست‌خورده و ضرر‌های سیاسی است.

ایهاب حماده تصریح کرد: دشمن صهیونیستی با اهداف اعلام شده خود از جمله شکست و نابودی مقاومت وارد جنگ شد و ترور‌های زیادی علیه رهبران و فرماندهان مقاومت انجام داد، اما رزمندگان ما به تقابل ادامه داده و درگیری‌ها تا الناقوره و روستا‌های مرزی کشیده شد.

وی با اشاره به نقش جامعه مقاومت در حمایت از آن برای مقابله با دشمن صهیونیستی با وجود همه سختی‌ها و چالش‌ها، به تحولات منطقه پرداخته و تاکید کرد: جنگی که دشمن آمریکایی- صهیونیستی به همراه متحدانشان علیه ایران به راه انداختند، به هیچ یک از اهداف اعلام شده خود از جمله سرنگونی نظام در این کشور نرسید.

این نماینده حزب الله خاطرنشان کرد که محاسبات دشمنان از این جنگ اشتباه بود و امروز شاهد پیامد‌های اقتصادی جهانی جنگ هستیم. در اینجا اهمیت تنگه هرمز و باب المندب برای تجارت و انرژی جهانی بیش از پیش آشکار می‌شود و تحولات مربوط به آنها بر اقتصاد کل جهان به ویژه آمریکا تاثیر گذاشته است.

حماده در ادامه به تحولات بین‌المللی و نشست‌های اخیر در سازمان ملل اشاره کرده و اظهار داشت که شاهد تغییرات قابل توجه در مواضع بین المللی در قبال صهیونیست‌ها هستیم، از جمله خروج نمایندگان بیش از ۷۵ کشور از سالن مجمع عمومی سازمان ملل هنگام شروع سخنرانی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اشغالگر.

وی در پایان بر لزوم بررسی تحولات لبنان، ایران، تنگه هرمز، تنگه باب المندب و چشم‌انداز بین‌المللی به عنوان یک کل واحد تاکید و اعلام کرد که هرگونه ارزیابی از شرایط باید با در نظر گرفتن همه این تحولات صورت بگیرد و صرفاً به خسارات نپردازیم.

برچسب ها: حماس ، شهید نصرالله ، تنگه هرمز
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