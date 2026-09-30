نخست وزیر رژیم صهیونیستی از تعدادی از رسانه‌های اسرائیلی به دلیل افشاگری در خصوص عملیات طوفان الاقصی و هشدار‌های مطرح شده قبل از این عملیات شکایت کرد.

جوان آنلاین: به نقل از عربی ۲۱، دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که وی علیه دروغ‌های منتشر شده در رسانه‌ها مبنی بر این که قبل از عملیات طوفان الاقصی هشدار‌هایی دریافت کرده بود شکایت کرده است.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، نتانیاهو مدعی شد که این گزارش‌ها کذب محض است.

نتانیاهو گفت: انتشار این دروغ‌ها در آستانه انتخابات اکتبر از سوی رقبای سیاسی و طرف‌های خارجی متخاصم که به دنبال براندازی کابینه من و روی کار آوردن احزاب عربی به ریاست آیزنگوت، گولان، لیبرمن و بنت و تشکیل کشور فلسطین هستند تصادفی نیست.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که نتانیاهو از این شبکه به همراه روزنامه‌های هاآرتص، یدیعوت آحارانوت و پایگاه وای نت تعدادی از خبرنگاران شکایت کرده است.