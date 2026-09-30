اظهارات الاعرجی درباره پایان ماموریت ائتلاف آمریکایی در عراق

در حالی که نیرو‌های نظامی آمریکا پس از دو دهه مداخله این کشور که منجر به کشته شدن صد‌ها هزار غیرنظامی عراقی و هزاران سرباز آمریکایی شد، آماده می‌شوند تا امروز، چهارشنبه، پایگاه‌های خود در عراق را ترک کنند، مشاور امنیتی نخست وزیر عراق اظهار داشت: امروز با پایان ماموریت ائتلاف بین‌المللی و حضور نیرو‌های آن به یک نقطه عطف مهم می‌رسیم.

جوان آنلاین: قاسم الاعرجی، مشاور امنیتی نخست وزیر عراق با بیان اینکه پایان ماموریت ائتلاف بین‌المللی به سرکردگی آمریکا و حضور نیرو‌های آن را یک نقطه عطف است، افزود: پایان ماموریت ائتلاف به معنای پایان همکاری دوجانبه نیست.

به گزارش ایسنا، به گزارش الجزیره، مشاور امنیتی نخست وزیر عراق اظهار داشت که همکاری امنیتی و اطلاعاتی با ائتلاف بر اساس احترام متقابل ادامه خواهد یافت.

الاعرجی اظهار داشت: پیروزی بر داعش با فداکاری‌های مردم عراق، شجاعت نیرو‌های ما در تمام شاخه‌ها و تشکل‌هایشان و حمایت ائتلاف و کشور‌های برادر و دوست حاصل شد.

وی اظهار نظر کرد که پایان ماموریت ائتلاف به معنای پایان مشارکت نیست، بلکه گذار به روابط دوجانبه مستحکم‌تر است.

در این راستا یک مقام پنتاگون به این روزنامه گفت که آمریکا عملیات نظامی رسمی خود را پایان می‌دهد، اما اطلاعات، شناسایی و سایر قابلیت‌های موجود در منطقه را که می‌تواند در داخل عراق مورد استفاده قرار گیرد، حفظ خواهد کرد.

یک مقام دفاعی ایالات متحده گفت که ارتش قبل از مهلت تعیین شده در روز چهارشنبه، تجهیزات و پرسنل را از اربیل با هواپیما منتقل کرده است.

در همین حال، مقامات فعلی و سابق ایالات متحده گفتند که تعدادی از تفنگداران دریایی آمریکا برای محافظت از مأموریت‌های دیپلماتیک آمریکا باقی خواهند ماند.

پیشتر وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت که واشنگتن اهمیت حفظ حاکمیت عراق و جلوگیری از حملات گروه‌های مسلح از خاک این کشور را برای عراق روشن کرده است.