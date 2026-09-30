کد خبر: 1382122
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تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۵
بين‌الملل » اخبار كلی

هشدار درباره تبدیل فنلاند به پایگاه ناتو

5 یک سیاستمدار فنلاندی با انتقاد از پیوستن هلسینکی به طرح بازدارندگی هسته‌ای فرانسه، خرید اف-۳۵ و تغییر قوانین تسلیحاتی را نشانه تبدیل فنلاند به پایگاهی برای ناتو دانست.

جوان آنلاین: آرماندو مِما، سیاستمدار فنلاندی در واکنش به تصمیم این کشور برای پیوستن به طرح بازدارندگی هسته‌ای فرانسه اظهار داشت: «فنلاند به جای تقویت امنیت خود، در حال تبدیل شدن به پایگاهی برای ناتو است.»

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری نووستی، به گفته سیاستمدار فنلاندی و عضو حزب «اتحاد برای آزادی»، تصمیمات مقامات فنلاند مبنی بر اصلاح قوانین مربوط به تسلیحات هسته‌ای، خرید جنگنده‌های اف-۳۵ و پیوستن به طرح بازدارندگی هسته‌ای فرانسه، با هدف هموار کردن مسیر برای عضویت کامل فنلاند در ناتو اتخاذ شده است.

وی ادامه داد: «همه این اقدامات با هدف آماده‌سازی فنلاند برای عضویت کامل در ناتو و در نهایت، استقرار موشک‌های دوربرد یا تسلیحات هسته‌ای، در صورت تشخیص ضرورت آن از سوی این ائتلاف به دلایل امنیتی، انجام می‌شود.»

امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در ماه مارس اعلام کرد که این کشور وارد دوره‌ای از بازدارندگی هسته‌ای پیشرفته می‌شود. بر اساس این رویکرد جدید، پاریس تعداد کلاهک‌های هسته‌ای خود را افزایش خواهد داد و کشور‌های اروپایی قادر خواهند بود در رزمایش‌های مشترک بازدارندگی مشارکت کنند. علاوه بر فنلاند، ۹ کشور اروپایی دیگر نیز به این طرح پیوسته‌اند.

ولادیسلاو ماسلنیکوف، مدیر اداره امور اروپای وزارت امور خارجه روسیه در واکنش به پیوستن فنلاند به طرح فرانسه، اظهار داشت که تمایل همسایگان غربی به تسلیحات هسته‌ای، مایه نگرانی ویژه است.

برچسب ها: فنلاند ، ناتو ، تسلیحات هسته ای
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