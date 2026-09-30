تأکید نماینده سازمان ملل بر هزاران شهید و زخمی جنگ و تأثیرات آن بر ۳۰ استان ایران

جوان آنلاین: کریستین ویگاند، هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران اعلام کرد که ۳۰ استان از ۳۱ استان ایران تحت تأثیر جنگ به سرکردگی آمریکا علیه ایران قرار گرفته‌اند که منجر به شهادت بیش از ۳۴۰۰ غیرنظامی و زخمی شدن بیش از ۳۳۰۰۰ نفر شده است.

به گزارش ایسنا، ویگاند در گفت‌و‌گو با خبرنگاران سازمان ملل متحد در ژنو از تهران گفت: «ما شاهد تأثیر این جنگ بر زیرساخت‌های حیاتی در سراسر کشور بوده‌ایم، از حمله وحشتناک به مدرسه‌ای در میناب که منجر به شهادت بسیاری از کودکان، معلمان و والدین شد، تا تأثیر آن بر مراکز درمانی، کارخانه‌های آب شیرین‌کن، شبکه‌های برق و موارد دیگر.»

براساس گزارش المیادین، او تأکید کرد که مردم عزیزان و معیشت خود را از دست داده‌اند، چه در نتیجه مستقیم حملات نظامی و چه به دلیل پیامد‌های اقتصادی این درگیری.

فرستاده سازمان ملل مشاهدات خود را در مناطق ایرانی که هدف تجاوز قرار گرفته بودند، بازگو کرد و گفت: «همانطور که در میان آوار و آنچه از ساختمان مسکونی باقی مانده بود، قدم می‌زدم، دیدم که چگونه زندگی روزمره مردم کاملاً متوقف شده است. می‌توانستم به وضوح تشخیص دهم که زمانی اتاق خواب کودکان بوده است، با اسباب‌بازی‌ها و کتاب‌های کودکان پراکنده. البته، به عنوان یک مادر، چنین صحنه‌ای در خاطره من حک شده است.»

این مقام عالی رتبه سازمان ملل متحد با اشاره به اختلالی که درگیری در زندگی روزمره مردم ایجاد می‌کند، اظهار داشت: «بسیاری از مردم به سادگی می‌گویند: ما تصمیماتی را که درباره زندگی خود در ذهن داشتیم به تعویق می‌اندازیم؛ ما برنامه‌های خود را، چه حرفه‌ای و چه شخصی، به تعویق می‌اندازیم، زیرا نمی‌دانیم چه اتفاقی خواهد افتاد.»

در میان این عدم قطعیت، هماهنگ‌کننده مقیم، از انعطاف‌پذیری که در میان مردم ایران مشاهده کرده بود، تمجید کرد و به یاد آورد که چگونه آنها حتی در طول بمباران شدید همزمان با تعطیلات، همچنان به بازار‌ها می‌رفتند و برای جشن گرفتن نوروز آماده می‌شدند.

او افزود: «من واقعاً از انعطاف‌پذیری مردم در مواجهه با همه این شرایط شگفت‌زده شدم.»

او در پایان گفت: «واضح است که ایران سال‌هاست تحت تحریم‌های متعددی قرار داشته است، اما اکنون شاهد دور جدیدی از تحریم‌ها هستیم. تحریم‌ها عواقب واقعی دارند؛ آنها بر مردم، شرکای ما و عملیات ما در میدان تأثیر می‌گذارند.»