کد خبر: 1382110
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تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۷
سیاست » اخبار کلی
سردار رضایی:

آمریکا آینده‌ای در منطقه ندارد/ ایران با قدرت ایستاده است

5 دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان تاکید کرد که ایران در جنگ تحمیلی، با قدرت از خود دفاع کرده است.

جوان آنلاین: سردار سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در دیدار شاهین مصطفی، معاون نخست‌وزیر آذربایجان، حمله آمریکا و اسرائیل به ایران را خلاف همه قوانین بین‌الملل دانست و گفت که ایران در واکنش به این جنگ با قدرت از خود دفاع کرده است.

سردار رضایی افزود: ترامپ در باتلاقی گرفتار شده که نه می‌تواند مذاکره کند و نه می‌تواند بجنگد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: شروط ایران به آمریکا اعلام شده، اما ترامپ قادر به تصمیم‌گیری نیست و آمریکا از سر استیصال در جنگ نظامی به محاصره هوایی روی آورده است.

وی با اشاره به تحولات تاریخی منطقه تأکید کرد که بیگانگان زیادی در طول تاریخ آمدند و رفتند، اما ایران و کشور‌های منطقه همچنان باقی مانده‌اند.

توسعه همکاری‌های اقتصادی، به‌ویژه در حوزه‌های انرژی و معدن، تسریع اجرای پروژه کریدور ارس و تقویت روابط میان کشور‌های همسایه از دیگر محور‌های این دیدار بود.

سرلشکر رضایی همچنین آمادگی ایران برای کمک به برقراری صلح در منطقه قفقاز را اعلام کرد و گفت: آمریکا آینده‌ای در منطقه ندارد و ایران با قدرت در مقابل آن ایستاده است.

شاهین مصطفی، معاون نخست‌وزیر آذربایجان، نیز با اشاره به روابط تاریخی و فرهنگی ایران و آذربایجان، مواضع رئیس‌جمهور این کشور در جنگ ۴۰ روزه مبنی بر پایان جنگ و برقراری صلح را نشانه روابط گرم میان دو کشور دانست.

شاهین مصطفی ایران را کشور دوست و برادر آذربایجان توصیف کرد و گمانه‌زنی‌ها درباره استفاده از خاک آذربایجان علیه ایران را تکذیب کرد.

تاکید بر پروژه‌های اقتصادی مورد توافق دو کشور، از جمله کریدور ارس، همکاری در حوزه آب و انرژی، تأمین امنیت مرز‌ها و مقابله با قاچاق کالا و مواد مخدر از دیگر محور‌های این دیدار بود.

معاون نخست‌وزیر آذربایجان همچنین خواستار نقش‌آفرینی مثبت ایران در فرآیند صلح میان ارمنستان و آذربایجان شد.

برچسب ها: محسن رضایی ، آمریکا ، ایران
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