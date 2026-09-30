«نصرت و فتح، همراهان دائمی او [امیر قهرمان عرب و نماد بزرگ جبهه مقاومت، شهید عالیقدر جناب سید حسن نصرالله]بودند و بیتردید در طول کل تاریخ شامات تا کنون، پس از انبیاء و اوصیاء ایشان، رجلی به عظمت او در آن خطه کهن سر بلند نکردهبود.» این بخشی از پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دفاع مقدس و سالگرد شهادت شهید سیدحسن نصرالله است. در زندگی هر انسان، دورههایی وجود دارد که با یک چهره، یک صدا یا یک روایت تاریخی به یاد آورده میشود. برخی رهبران سیاسی نیز در چنین شرایطی از سطح یک مقام سیاسی فراتر میروند و به بخشی از حافظه یک نسل تبدیل میشوند. جامعهشناسی سیاسی این پدیده را در مفهوم کاریزما توضیح میدهد؛ نوعی رابطه میان رهبر و جامعه که تنها بر پایه قانون، منصب یا ساختار اداری شکل نمیگیرد، بلکه با اعتماد، عاطفه، هویت و باور به ویژگیهای شخصیتی رهبر پیوند میخورد.
رهبر کاریزماتیک فقط سیاستگذاری نمیکند؛ برای بخشی از جامعه معنا میسازد. او به مردم میگوید در زمان بحران چگونه باید ایستاد، شکست را چگونه باید تحمل کرد و در شرایط دشوار چه چیزی ارزش فداکاری دارد. همین مسئله موجب میشود یک رهبر سیاسی برای پیروانش به بخشی از هویت شخصی و جمعی آنان تبدیل شود.
این اثر زمانی عمیقتر میشود که میان سخنان رهبر و شیوه زندگی او فاصلهای وجود نداشته باشد. جامعه معمولاً از رهبری که خود هزینه نمیدهد، انتظار فداکاری را آسان نمیپذیرد، اما وقتی رهبر همان خطر و هزینهای را که از دیگران انتظار دارد، در زندگی خود تجربه میکند، تصویر او برای هوادارانش به الگوی زیسته تبدیل میشود.
در مورد سیدحسن نصرالله، همین ویژگی یکی از مهمترین عناصر تصویر اجتماعی او در میان هوادارانش بود. او بیش از سه دهه در رأس حزبالله قرار داشت و زندگی سیاسیاش با جنگ، بحران و منازعه با رژیم صهیونیستی و فداکاری در جهت آرمان فلسطین گره خورده بود، اما شاید یکی از مهمترین نقاط عاطفی زندگی او، شهادت پسرش، محمدهادی نصرالله، در سال ۱۹۹۷ بود. هادی ۱۸ سال داشت و در جریان درگیری در جنوب لبنان به شهادت رسید. برای هواداران سید حسن، این حادثه معنای ویژهای داشت؛ آنها شاهد بودند که رهبر حزبالله همانطور که پیش از این نیز سابقه داشت، خانواده خودش را از سرنوشت نیروهایش جدا نکردهاست.
این مسئله در جامعهای که سالها با جنگ و فقدان زندگی کرده، قدرت نمادین زیادی دارد. از این منظر، سیدحسن فقط کسی نبود که درباره هزینه مبارزه سخن بگوید؛ او برای هوادارانش پدری بود که فرزند خود را نیز در همین مسیر از دست داده بود. بعدها، شهادت خود او در عملیات تروریستی دو سال پیش صهیونیستها در ضاحیه لبنان، این روایت را کاملتر کرد. مرگی که از آن به شهادت تعبیر میشد، تصویر رهبر را از یک فرد زنده سیاسی به یک نماد تاریخی تبدیل میکند.
از اینجا، مسئله فقط شخص سیدحسن نیست؛ مسئله تصویری است که از او در حافظه جمعی ساخته شدهاست. مراسم تشییع گسترده او و تداوم برگزاری مراسمات بزرگداشت او طی این مدت در اقصی نقاط دنیا و مخصوصاً در جهان عرب نشان میدهد که برای مردم دنیا، شهادت او پایان رابطه عاطفی با یک رهبر نبود. برعکس، او وارد حوزه نمادها، خاطرات خانوادگی، آیینهای جمعی و روایتهای نسل جدید شد.
البته مشخص است که این تأثیر را نمیتوان به تمام جامعه لبنان یا همه اعراب تعمیم داد. لبنان جامعهای چندپاره از نظر مذهبی و سیاسی است و سیدحسن برای همه لبنانیها یک معنا نداشت. برای شیعیان و دیگر مذاهب هوادار حزبالله، او نماد مقاومت، فداکاری و ایستادگی است؛ در مقابل، برخی دیگر که عملاً به جای منافع لبنان دنبال مزدوری کشورهای عربی و غربی هستند، نسبت به او و حزبالله نگاه منفی دارند. در جهان عرب نیز تصویر سیدحسن در دورههای مختلف متفاوت بود؛ پس از جنگ ۲۰۰۶ محبوبیت او در افکار عمومی جهان عرب افزایش بسیاری پیدا کرد، اما پس از شورش سوریه و ورود حزبالله به جنگ با داعش و النصره تلاش شد که این چهره مخدوش شود؛ با این حال جنگ اخیر در برابر اسرائیل و شهادت سیدحسن عملاً از او در جهان عرب و در میان آزادگان جهان یک چهره اسطوره فراموشنشدنی ساخت.
در هر صورت یک واقعیت اجتماعی را نمیتوان نادیده گرفت. رهبران کاریزماتیک میتوانند از یک دوره سیاسی فراتر بروند و به بخشی از حافظه تاریخی یک جامعه تبدیل شوند. در مورد سیدحسن، زندگی، مبارزه، از دست دادن فرزند و شهادت او برای هوادارانش به یک روایت منسجم تبدیل شده است؛ روایتی درباره وفاداری، هزینه دادن و تعلق به یک جمع.
در نهایت، ماندگاری یک رهبر همیشه به سالهایی که در قدرت بوده وابسته نیست؛ گاهی به این بستگی دارد که پس از رفتنش، چند نسل هنوز زندگی خود را در نسبت با نام و روایت او تعریف میکنند و این همان مسئلهای است که موجب شد هر روز بر ارزش سیدحسن نصرالله افزوده شود.