کد خبر: 1382097
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تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۲
جامعه » حوادث | انتظامی

سناریوی آدم‌ربایی ساختگی برای مهاجرت به اروپا!

1 زن جوانی که برای به‌دست آوردن ۷۰ هزار یورو از همسرش، سناریوی آدم‌ربایی و حتی قتل خودش را طراحی کرده بود، پس از یک ماه در یکی از شهر‌های مرزی کشور شناسایی و بازداشت شد. 
آرمین بینا

جوان آنلاین: زن جوانی که برای به‌دست آوردن ۷۰ هزار یورو از همسرش، سناریوی آدم‌ربایی و حتی قتل خودش را طراحی کرده بود، پس از یک ماه در یکی از شهر‌های مرزی کشور شناسایی و بازداشت شد. 
چندی قبل مردی ۴۵ ساله و ثروتمند سراسیمه به اداره پلیس رفت و از ناپدید شدن ناگهانی همسر ۲۵ ساله‌اش خبر داد. او در تشریح ماجرا گفت: «در بازار طلافروشان تهران فعالیت دارم و از نظر مالی وضعیت خوبی دارم. در یکی از خیابان‌های شمال تهران زندگی می‌کنم و همراه همسرم به نام مارال هستم. صبح برای رفتن به محل کار از خانه خارج شدم و ساعتی بعد همسرم با من تماس گرفت و گفت برای خرید به بازار می‌رود.» شاکی ادامه داد: «چند ساعت از او بی‌خبر بودم. با تلفن همراهش تماس گرفتم، اما جواب نداد. وقتی به خانه برگشتم خبری از او نبود و تلفنش هم خاموش بود. با دوستان و بستگان تماس گرفتم، اما هیچ‌کس از مارال خبر نداشت. نگرانم اتفاق بدی برای او افتاده باشد.»

 آغاز جست‌وجوی مارال
با ثبت این شکایت، تیمی از مأموران پلیس تحقیقات برای پیدا کردن زن جوان را آغاز کردند. بررسی‌ها نشان داد مارال صبح از خانه خارج شده و پس از آن هیچ ردی از او به دست نیامده‌است. استعلام از مراکز درمانی و همچنین بررسی سوابق مراجعه به مراکز انتظامی نیز نتیجه‌ای نداشت. تحقیقات در حالی ادامه داشت که ۲۴ ساعت از اعلام مفقودی گذشته بود و هنوز سرنخی از زن جوان به دست نیامده بود. 

 درخواست ۷۰ هزار یورو
در همین شرایط، شوهر مارال بار دیگر به اداره پلیس رفت و این بار ادعا کرد همسرش ربوده شده‌است. او به مأموران گفت فرد یا افرادی ناشناس برای آزادی همسرش درخواست ۷۰‌هزار یورو کرده‌اند. مرد طلافروش گفت: «لحظاتی قبل یک پیام صوتی از طریق شبکه اجتماعی برایم ارسال شد. در این پیام که به نظر می‌رسید صدای گوینده با نرم‌افزار تغییر کرده‌است، گفته بودند همسرم گروگان آنهاست و اگر می‌خواهم او را سالم تحویل بگیرم، باید ۷۰ هزار یورو را به آدرسی که اعلام می‌کنند، ببرم.»

 تهدید به قتل
بررسی پیام‌های صوتی نشان داد آدم‌ربایان مدعی شده‌اند در صورت اطلاع پلیس، جان مارال را خواهند گرفت. در پیام دیگری نیز از شوهر زن جوان خواسته شده‌بود تمامی یورو‌ها را داخل یک ساک قرار داده و آن را به پارکی در شرق تهران ببرد. با به دست آمدن این اطلاعات، مأموران ضمن آموزش‌های لازم به شاکی، او را با ساک حاوی پول راهی محل قرار کردند. همزمان کارآگاهان نیز به صورت نامحسوس محل را زیر نظر گرفتند تا آدم‌ربایان را هنگام دریافت پول دستگیر کنند. اما هرچه زمان گذشت، خبری از گروگان‌گیران نشد. 

 همسرت را کشتیم
ساعتی بعد پیام صوتی دیگری برای مرد طلافروش ارسال شد. این بار آدم‌ربایان مدعی شده بودند به دلیل اطلاع پلیس از ماجرا، مارال را کشته و جسدش را نیز سوزانده‌اند. 
با این ادعا، پرونده وارد مرحله تازه‌ای شد و کارآگاهان تحقیقات گسترده‌ای را برای شناسایی عامل یا عاملان آدم‌ربایی و قتل احتمالی آغاز کردند. در بررسی‌های فنی مشخص شد سیم‌کارتی که پیام‌های صوتی از طریق آن ارسال شده بود، به نام مردی کارتن‌خواب است. این مرد در تحقیقات مدعی شد خط تلفن همراهش را فروخته و با پول حاصل از فروش آن مواد مخدر خریداری کرده است. 

 ردپای مارال در شهر مرزی
با وجود این سرنخ، تحقیقات برای شناسایی فرد پشت پرده پیام‌های تهدیدآمیز ادامه داشت تا اینکه حدود یک ماه بعد، کارآگاهان به سرنخ مهمی دست یافتند. 
بررسی‌های فنی نشان داد تلفن همراه مارال در یکی از شهر‌های مرزی کشور فعال شده‌است. این موضوع احتمال زنده بودن زن جوان و تلاش او برای خروج از کشور را مطرح کرد. 
مأموران با این فرضیه راهی شهر مرزی شدند و در محدوده‌ای که تلفن همراه فعال شده‌بود، به صورت نامحسوس به کمین نشستند. 

 زن جوانی شبیه مارال
در جریان عملیات، مأموران با زن جوانی روبه‌رو شدند که شباهت زیادی به مارال داشت. بررسی‌های بیشتر نشان داد حدس مأموران درست بوده و زن جوان همان مارال است، زنی که یک ماه قبل ناپدید شده و شوهرش تصور می‌کرد ربوده شده و سپس به قتل رسیده‌است. 
مارال بلافاصله بازداشت و برای تحقیقات به اداره پلیس منتقل شد. 

 فاش شدن نقشه
زن جوان در تحقیقات اولیه تلاش کرد مأموران را فریب دهد و مدعی شد مردی در تهران او را ربوده و به این شهر مرزی منتقل کرده‌است، اما تناقض‌های موجود در اظهارات او و بررسی‌های فنی نشان داد سناریوی ناپدید شدن، آدم‌ربایی و حتی خبر قتل، بخشی از نقشه‌ای بوده که خود مارال برای اخاذی از همسرش طراحی کرده‌است. 
مارال زمانی که با مدارک و شواهد پلیس روبه‌رو شد، سرانجام به طراحی این سناریو اعتراف کرد و گفت: «دوستانم همگی در اروپا زندگی می‌کنند و من هم همیشه آرزوی مهاجرت به اروپا را داشتم، اما شوهرم حاضر نبود از ایران برود. هرچه تلاش کردم او را راضی کنم، قبول نکرد و می‌گفت نمی‌تواند کار و کاسبی‌اش را رها کند و به خارج از کشور برود.»
وی ادامه داد: «وقتی دیدم همسرم راضی نمی‌شود، تصمیم گرفتم به بهانه‌ای از او پول بگیرم و با آن به اروپا بروم. ابتدا نقشه آدم‌ربایی را طراحی کردم، اما وقتی نتیجه نگرفتم، حتی سناریوی قتل خودم را هم مطرح کردم. قصد داشتم با پولی که پس‌انداز کرده‌بودم از کشور خارج شوم و نزد دوستانم بروم، اما نقشه‌ام لو رفت.»
تحقیقات درباره این پرونده همچنان ادامه دارد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: آدم ربایی ، قتل ، پلیس
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