ایتالیا در ترکیه  جان گرفت 

جوان آنلاین: آتزوری جان گرفت، آنهم درست چند روز بعد از هو شدن در المپیکو. برخوردی که برای مانچینی و شاگردانش گران تمام شد، اما شاید همان اعتراض تند هواداران ایتالیا بود که باعث شد لاجوردیپوشان شکست ۲ بر صفر مقابل بلژیک را در استادیوم آتاتورک بورسا با برتری ۴ بر یک مقابل ترکیه جبران کنند.
در ادامه هفته دوم رقابتهای سطح A لیگ ملتهای اروپا، ایتالیا در نبرد بازندهها به میهمانی ترکیه رفت. دیداری که برخلاف شروع ضعیف شاگردان مانچینی، با بردی درخشان همراه بود و لاجوردیپوشان را به آینده امیدوار کرد، چراکه شاگردان مانچینی به واسطه این پیروزی پرگل به واسطه تفاضل بهتر نسبت به بلژیک سه امتیازی در رده دوم قرار گرفتند، آنهم تنها چند ساعت بعد از آنکه دینو زوف، کاپیتان قهرمان جام جهانی ۱۹۸۲ با اشاره به باخت مقابل بلژیک تأکید داشت که ایتالیا دیگر بدتر از این نمیشود. انتقادهایی که، اما باعث زنده شدن دوباره آتزوری شد، آنهم در روزی که تماشاگران ترک تا توان داشتند از روی سکوهای ورزشگاه آتاتورک فریاد سر دادند برای حمایت تیمشان تا شاید بتواند شروع ناکام خود را در این بازی خانگی جبران کند، اما ایتالیا این مرتبه هیچ قصدی برای واگذاری نتیجه نداشت.
مانچینی تیمش را با تغییرات گسترده در هشت پست راهی میدان کرده بود. تغییراتی که ایتالیا را تبدیل به یک تیم فوقالعاده کرد، بهطوریکه در همان ۲۷ دقیقه ابتدایی بازی سه مرتبه دروازه آلتای باییندیر را فرو ریخت تا خاطره تلخ سه روز قبل در المپیاکو را به دست فراموشی بسپارد. هرچند که این تیم هنوز در سمت راست خط هافبک، خط میانی و دفاع میانی کار دارد، اما تغییرات اعمال شده در این بازی ایتالیا را به یک تیم دیگر تبدیل کرد، بهطوریکه مایکل کویوده، دفاع راست ایتالیا در همان نخستین بازی ملی خود موفق به گلزنی شد. ایتالیا که از همان نخستین دقایق بازی با ترکیه نشان داد تفاوت زیادی با مصاف با بلژیک دارد. پاسهای سریع و تکضرب و سبک فوتبالی که مانچینی از زمان بازگشتش به نیمکت آتزوری وعده داده بود، باعث شد تا این تیم با برتری قاطعانه راهی رختکن شود. هرچند که میزبان در آغاز نیمه دوم یکی از گلهای خورده را جبران کرد، اما پیو اسپوزیتو روی ریباند شوت ساندرو تونالی با ضربه سر تیرخلاص را به پیکر نیمهجان ترکیه زد تا این تیم دیگر هیچ شانسی برای جبران نتیجه نداشته باشد. پیو اسپوزیتو در پایان این بازی گفت که این گل را به مادربزرگم تقدیم میکنم که دوران خوبی را پشت سر نمیگذارد.
مانچینی، سرمربی ایتالیا هم خوشحال از برتری قاطعانه تیمش برابر ترکیه تأکید کرد باید برابر فرانسه هم حرفی برای گفتن داشته باشیم: «در زمینی بازی کردیم که یک روز کامل باران باریده بود و هر اتفاقی ممکن بود که رخ دهد، اما تغییرات نتیجه داد و توانستیم به آنچه که میخواستیم برسیم. همه بازیکنان فوقالعاده بودند. تیم جلو میرفت. توپ را در اختیار داشت و آن را به گردش در میآورد. بچهها دقیقاً همان کاری را انجام دادند که از آنها خواسته شده بود. بیش از این، اما نباید به برد مقابل ترکیه بیندیشیم و باید از همین لحظه تمرکز خود را بگذاریم برای بازی با فرانسه.»