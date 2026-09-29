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تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۰
ورزش » ساير
استارت امید مدال‌آوری کاروان ایران 

قرعه مرگبار برای فرنگی و آزاد 

1 فرنگی‌کاران ایران از امروز در ناگویا روی تشک رفتند. سرانجام نوبت به امید اول کاروان ایران برای مدال‌آوری رسید؛ کشتی فرنگی و آزاد که با قرعه‌ای مرگبار در این رقابت‌ها مواجه شدند
شمیم رضوان

جوان آنلاین: فرنگی‌کاران ایران از امروز در ناگویا روی تشک رفتند. سرانجام نوبت به امید اول کاروان ایران برای مدال‌آوری رسید؛ کشتی فرنگی و آزاد که با قرعه‌ای مرگبار در این رقابت‌ها مواجه شدند. انتظار می‌رود وعده پاداش فدراسیون (طلا ۲ میلیارد تومان، نقره ۳۰۰ میلیون تومان و برنز ۱۰۰ میلیون) بتواند روحیه و انگیزه تیمی که به دلیل فاصله اندک بازی‌های قهرمانی جهان با بازی‌های آسیایی با تمام نفرات خود راهی ژاپن نشده را برای دروی مدال در ناگویا دوچندان کند. 
تیم ملی کشتی فرنگی ایران که تمرینات خود را از یک‌شنبه در دهکده بازی‌های آسیایی ناگویا آغاز کرد، روز گذشته در پی قرعه‌کشی شش‌گانه فرنگی، حریفان خود را شناخت و رقابت‌هایشان از ساعت ۵ صبح امروز آغاز شد. 

 مسیر دشوار فرنگی‌کاران 
براساس قرعه انجام شده، سجاد عباس‌پور (۶۰ کیلوگرم) در دور نخست با هونگ‌تان از چین دیدار می‌کند که در صورت پیروزی باید برابر سومیت از هند به میدان برود. محمدجواد رضایی (۶۷ کیلوگرم) در نخستین کشتی با میرژان شرماخانبت، دارنده برنز جهان از قزاقستان روی تشک می‌رود. رضایی در صورت برتری در این کشتی دور بعد رودرروی برنده نبرد کره‌شمالی و جنوبی قرار می‌گیرد. علیرضا عبدولی (۷۷ کیلوگرم)، اما پس از استراحت در دور نخست، در اولین مبارزه خود در این رقابت‌ها با برنده دیدار اندونزی- فیلیپین مبارزه می‌کند. غلامرضا فرخی (۸۷ کیلوگرم)، اما در دور نخست با شمایل اوژایف قزاق رو‌به‌رو می‌شود و در صورت پیروزی در دور بعد با سونگ‌هوان لی از کره‌جنوبی روبه‌رو می‌شود. مهدی بالی (۹۷ کیلوگرم) نیز در دور نخست به مصاف ابراهیم محمد از عربستان می‌رود و در صورت شکست این حریف، در دور بعد با اوزور ژوژوپبیکوف از قرقیزستان و دارنده مدال برنز المپیک مبارزه می‌کند و دست‌آخر نیز امین میرزازاده (۱۳۰ کیلوگرم)، نماینده سنگین‌وزن ایران در ناگویا پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف دیدار ژاپن-قرقیزستان می‌رود. 
رنگرز، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در واکنش به قرعه سخت تیمش تأکید کرد که به‌رغم تمام دشواری‌ها دوبنده‌پوشان با هدف افتخارآفرینی و ارتقا جایگاه ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا روی تشک می‌روند. 

 قرعه مرگبار آزادکاران 
البته قرعه تیم ملی کشتی آزاد ایران نیز به اندازه قرعه فرنگی‌کاران مرگبار است. حضور مدال‌آوران المپیک و جهان در جدول اوزان مختلف، حکایت از سطح بالای فنی این دوره از مسابقات دارد. رقابت‌هایی که مسیر دشواری را برای رسیدن به سکوی نخست بازی‌های آسیایی پیش‌روی دوبنده‌پوشان ایران گذاشته است. 
در کشتی آزاد، قرعه‌ها از همان گام نخست حساسیت این رقابت‌ها را به رخ می‌کشد. علی مؤمنی، نماینده وزن ۵۷ کیلوگرم ایران در ناگویا، در دور نخست برابر آیال بلولیوبسکی از تاجیکستان به میدان می‌رود. در این وزن امان، دارنده برنز المپیک از هند نیز در سمت مومنی قرار دارد. در ۶۵ کیلوگرم، عباس ابراهیم‌زاده در دور نخست برابر دیلوکشان سریلانکایی روی تشک می‌رود و در صورت پیروزی در یک‌چهارم نهایی با برنده دیدار هند- افغانستان 
رو به رو می‌شود. ضمن اینکه در این گروه کوتارو کیوکا، قهرمان المپیک نیز حضور دارد. در 
۷۴ کیلوگرم رازامبک جمال‌اف، قهرمان المپیکی ازبکستان نخستین حریف یونس امامی است. امامی در صورت برتری یک‌چهارم با برنده دیدار هند- مغولستان (تومور اوچیرا، دارنده نقره و برنز جهان) مبارزه می‌کند. در ۸۶ کیلوگرم محمد نخودی در دور نخست به مصاف ربیع ابوعریاله از فلسطین می‌رود که در صورت پیروزی در یک‌چهارم نهایی باید با برنده دیدار 
کره‌جنوبی-تایلند رو‌به‌رو شود. امیرعلی آذرپیرا، نماینده وزن ۹۷ کیلوگرم ایران نیز در دور نخست با محمد گلزار از پاکستان دیدار می‌کند و در صورت صعود به یک‌چهارم نهایی با برنده دیدار ژاپن (آرش یوشیدا، دارنده برنز جهان) -کامبوج کشتی می‌گیرد، اما در سنگین‌وزن، امیرحسین زارع (۱۲۵ کیلوگرم) در دور نخست به یاماموتو از ژاپن خورده که در صورت برتری در مرحله بعد با ساپاروف از ترکمنستان مبارزه خواهد کرد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: مسابقات ، ورزش ، کشتی
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