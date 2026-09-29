درخشش طلایی در ناگویا 

جوان آنلاین: روز درخشان کاروان ورزش ایران در ناگویا با طلاهای کوراش و وزنهبرداری، نقره دوومیدانی و همچنین برنزهای ارزشمند مهسا بهشتی، فاطمه برمکی و امیر اسماعیلی به پایان رسید.
ورزشکاران کشورمان در دهمین روز از بازیهای آسیایی آیچی- ناگویا ۲۰۲۶ مدالهای خوشرنگ را تصاحب کردند تا هم شایستگی خود را به آسیاییها نشان دهند و هم تعداد طلاهایمان دو رقمی شود. مهسا بهشتی، وزنهبردار پرتلاش تیم ملی با کسب برنز استارت مدالآوری را زد و پس از آن هم نوبت مجیدوحید بریمانلو و فاطمه برمکی بود که یک طلا و یک برنز را برای تیم ملی کوراش به ارمغان بیاورند. امیر اسماعیلی یک مدال تاریخی در رشته بوکس گرفت، علی امیریان نایبقهرمان دو ۸۰۰ متر شد و علی داوودی در نبرد با پولاد سرد قویترین مرد قاره کهن لقب گرفت. فرار تیم ملی والیبال از باخت به اندونزی و پیروزی سخت مقابل این تیم، اما نگرانکننده بود. ۱۰ طلا، ۱۶ نقره و ۱۱ برنز بازیهای ناگویا تاکنون از آن ملیپوشان ایرانی شده است.
پایان خوش کوراش
تعداد مدالهای رشته کوراش در این دوره بازیهای آسیایی به عدد ۳ رسید. با عملکرد درخشان مجیدوحید بریمانلو در فینال وزن ۶۶- کیلوگرم کوراش طلایی شد و نهمین مدال زرین کاروان ایران با برتری بریمانلو مقابل حریف تاجیکستانی به ارمغان آمد. فاطمه برمکی، نماینده وزن ۸۷+ کیلوگرم با مدال برنزش همه را خوشحال کرد. پیش از این رامین احمدزاده با کسب مدال نقره، اولین مدال کوراش در این دوره بازیها را به گردن آویخته بود.
تقدیم به مردم و عشایر
قهرمان کوراش بازیهای آسیایی مدال طلای خودش را به مردم و عشایر تقدیم کرد. مجیدوحید بریمانلو از اینکه توانسته دینش را به مردم، مربیان و خانوادهاش ادا کند، خوشحال بود: «از کسب طلای بازیهای آسیایی بسیار خوشحالم. توانستم با عملکردی که از خودم انتظار داشتم، تمام حریفانم را شکست بدهم و به مدال طلا برسم. این مدال را به مردم خوب کشورم تقدیم میکنم. این روزها شرایط مردم کشورم خوب نیست و امیدوارم این مدال توانسته باشد بخشی از شادی را به آنها برگرداند. به عنوان یک عشایر و کرد کرمانج، این مدال را به همه عشایر عزیز تقدیم میکنم. این مدال را به دخترم، همسرم و بهخصوص پدر و مادرم تقدیم میکنم که برای من سنگتمام گذاشتند.»
شاهکار بهشتی
سیوسومین مدال کاروان ایران از آن مهسا بهشتی شد. ملیپوش ۱۷ ساله وزنهبرداری بانوان با مهار وزنه ۱۱۳ کیلوگرم در یکضرب، ۱۴۶ کیلوگرم دوضرب و ثبت رکورد ۲۵۹ کیلوگرم مجموع مدال برنز را به چنگ آورد و اشک شوق ریخت. بهشتی در حالی دومین مدال وزنهبرداری بانوان کشورمان در تاریخ بازیهای آسیایی را از آن خود کرد که پیش از او ریحانه کریمی نیز مدال برنز دسته ۷۷ کیلوگرم را به دست آورده بود.
ملیپوش نوجوان وزنهبرداری علاوه بر درخشش در عرصه ورزش برای ادامه تحصیلش هم برنامه ویژهای دارد: «مسابقه خیلی سختی داشتم، بهخصوص رقابت با وزنهبردار ترکمنستان. خوشحالم توانستم این رقابت را پشت سر بگذارم و مدال برنز را کسب کنم. این اشکها از خوشحالی بود؛ هم به خاطر اینکه توانستم اولین مدالم را در بازیهای آسیایی کسب کنم و هم به این دلیل که به چیزی که میخواستم رسیدم. هدف اصلیام در ورزش، رسیدن به مقام جهانی در وزنهبرداری است، اما تحصیل را هم ادامه میدهم. فکر میکنم حتی اگر تا ۳۰ سالگی هم ادامه بدهم، میتوانم در نهایت به هدفم برای دکتر شدن برسم.»
قدرتنمایی داوودی پولادمرد سنگینوزن ایران در ناگویا گل کاشت و قهرمان دسته
۱۱۰+ کیلوگرم آسیا شد. علی داوودی، کاپیتان تیم ملی وزنهبرداری با ثبت رکوردهای ۲۰۶ کیلوگرم (یکضرب)، ۲۶۰ کیلوگرم (دوضرب) و ۴۶۶ کیلوگرم (مجموع) مقتدرانه دهمین مدال زرین کاروان ایران را ضرب کرد و قویترین مرد آسیا لقب گرفت. در تیم مردان علی عالیپور پیش از این به مدال طلا دست یافته بود.
قویترین مرد آسیا در حالی بر سکوی قهرمانی ایستاد که تا همین چند ماه پیش به خداحافظی فکر میکرد: «لطف خدا شامل حالم شد. در دوره قبل موفق به کسب مدال نقره شده بودم، اما این دوره توانستم به مدال طلا برسم. واقعاً جای شکر دارد. البته داوران ابتدا کمی نامهربانی کردند، اما پس از اعتراض ما و بازبینی دوباره فیلم مورد موافقت قرار گرفت و توانستم به مدال طلا برسم. چند ماه پیش به فکر خداحافظی از دنیای وزنهبرداری بودم، چون شرایطم سخت شده است. با این حال ادامه دادم و خدا را شکر توانستم در این مسابقات به مدال برسم. برای کاروان ایران کسب مدال طلا اهمیت زیادی داشت. خدا را شکر توانستم این مدال را بگیرم. همه تلاشم را میکنم همین مدال را در المپیک لس آنجلس تکرار کنم.»
بوکس هم مدال گرفت
مصدومیت اجازه نداد نماینده سنگینوزن بوکس ایران به فینال بازیهای آسیایی برسد. امیر اسماعیلی در حالی در مصاف با جهانگیر زوکروف ازبکستانی بازنده شد که در راند دوم ابرویش شکافت و داوران اجازه ندادند مسابقه ادامه پیدا کند. بوکسور ۹۰+ کیلوگرم مدال برنز را به دست آورد و پس از دو دوره بوکس مردان به مدال بازیهای آسیایی دست یافت. اسماعیلی پس از شکستن طلسم ناکامی بوکس کشورمان گفت: «میخواستم یک مدال خوشرنگ بگیرم، اما نشد. در بازی با ازبکستان دستم خوب نبود، اما به کسی چیزی نگفتیم. خواستم بروم و برای کسب مدال طلا تلاش کنم، اما نشد. خدا را شکر توانستم بعد از دو دوره بازیهای آسیایی، یک مدال خوب برای بوکس ایران به دست بیاورم، اما این پایان کار من نیست؛ تازه شروع کردهام. این مسیر را تازه شروع کردم و اولین مدال بزرگسالانم است. اولین مدالم را تقدیم میکنم به مردم عزیز کشورم.»
نایبقهرمانی امیریان
دونده ۸۰۰ متر ایران به مدال نقره آسیا بسنده کرد. علی امیریان در فینال دو ۸۰۰ متر، با زمان یک دقیقه، ۴۷ ثانیه و ۲۶ صدم ثانیه بهعنوان نفر دوم از خط پایان عبور کرد تا در عین شایستگی روی سکوی نایبقهرمانی بازیهای ناگویا بایستد. امیری پس از محمدرضا طیبی (طلا)، زهرا زارعی (نقره) و صادق صمیمی (برنز)، چهارمین مدالآور کاروان دوومیدانی است.
برد سخت
شاگردان پیاتزا پس از شکست در دو ست متوالی، به اندونزی کامبک زدند و ۳ بر ۲ به پیروزی رسیدند. این سومین بازی تیم ملی والیبال در ناگویا بود و والیبالیستهای ایران با صدرنشینی راهی یکچهارم نهایی شدند. با این حال عملکرد ملیپوشان همه را نگران کرد. سرمربی ایتالیایی، اما از برد تیمش ابراز خوشحالی کرد: «هم خوشحالم و هم ناراحت. خوشحالم وقتی ۲ بر صفر عقب بودیم توانستیم شرایط را تغییر دهیم و در نهایت به پیروزی برسیم، اما ناراحتم که چرا از همان ست نخست چنین عملکردی نداشتیم و اجازه دادیم دو ست را از دست بدهیم. همیشه بردن بهتر از باختن است و خوشحالم که در نهایت برنده از زمین خارج شدیم.»