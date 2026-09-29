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تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۲
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عون: اسرائیل همچنان از پایبندی به توافق چارچوب خودداری می‌کند

9 رئیس جمهور لبنان با اشاره به پایبندی این کشور به «توافق چارچوب» تأکید کرد که رژیم صهیونیستی همچنان از پایبندی به این توافق خودداری می‌کند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری لبنان «NNA»، «جوزف عون» رئیس جمهور لبنان امروز در دیدار با هیأتی از کنگره آمریکا گفت: لبنان اهمیت زیادی به فشار‌های آمریکا بر اسرائیل برای ملزم کردن آن به اجرای توافق چارچوب، قائل است.

به گزارش ایرنا، وی افزود: اسرائیل همچنان از پایبندی به مفاد توافق چارچوب خودداری می‌کند در حالی که لبنان کاملا به اجرای آن پایبند است.

عون همچنین بر ضرورت توقف انفجارها، خاکبرداری و تخریب روستا‌های جنوب لبنان تأکید کرد و افزود: فعال‌سازی توافق چارچوب نیازمند اقدام سریع برای تکمیل بازگشت اسرای لبنان، حل و فصل مسائل اختلافی در امتداد خط آبی و عقب‌نشینی تدریجی نیرو‌های اسرائیلی و استقرار نیرو‌های ارتش تا مرز جنوبی است.

رئیس جمهور لبنان تصریح کرد: هر گونه تأخیر اسرائیل در اجرای توافق چارچوب باعث تداوم تنش در جنوب لبنان و ممانعت از گسترش سلطه دولت در اراضی جنوبی و بازگشت آوارگان لبنانی به روستا‌ها و شهرک‌هایشان می‌شود.

وی با اشاره به همکاری طرف لبنانی برای اجرای توافق چارچوب، گفت که طرف اسرائیلی همچنان به عملیات‌های نظامی و تهدیدات خود ادامه می‌دهد.

این اظهارات عون در حالی است که اقدامات ویرانگر ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان ادامه دارد و منابع خبری امروز از انفجار بزرگی در شهرک «زوطر شرقی» خبر دادند که صدای مهیب آن در سراسر منطقه «نبطیه» در جنوب لبنان شنیده شد.

از سوی دیگر، اشغالگران اقدام به شلیک مُنوّر بر فراز شهرک «المنصوری» در منطقه «صور» در جنوب لبنان کردند. همزمان، منابع لبنانی از پرواز جنگنده‌های اسرائیلی بر فراز منطقه «البقاع» در ارتفاع متوسط خبر دادند.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی اوایل تیر ماه امسال با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیرو‌های صهیونیست اشاره می‌کنند.

برچسب ها: جوزف عون ، لبنان ، رژیم صهیونیستی
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