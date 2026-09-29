شبکه خبری فاکس نیوز عصر سه‌شنبه گزارش داد وزیر جنگ آمریکا قرار است فردا برنامه‌هایی را برای کاهش ۲۰ درصدی تعداد ژنرال‌ها و دریاسالار‌ها اعلام کند.

جوان آنلاین: طبق یادداشت‌هایی که توسط فاکس نیوز دیجیتال رویت شده، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا اوایل ماه سپتامبر طرح‌های کاهش نیرو برای ارتش، نیروی دریایی، نیروی هوایی و مجموعه مشترک ارتش ایالات متحده را تصویب کرده و قرار شده که این طرح‌ها را اجرا و کاهش مقامات نظامی را تا اول ژانویه ۲۰۲۷ تکمیل کنند.

به گزارش ایسنا، فاکس نیوز گزارش داد که احتمالا هگست این مسئله را در سخنرانی روز چهارشنبه خود با محوریت «وضعیت نیروها» اطلاع خواهد داد و کاهش ۲۰ درصدی سمت‌های ارشد نظامی از جمله تغییراتی است که او اعلام خواهد کرد.

این رسانه آمریکایی افزود: هدف جدید، کاهش کلی ۱۰ درصدی سمت‌های افسران عمومی و پرچم‌دار را که هگست سال گذشته به عنوان بخشی از تلاش خود برای ساده‌سازی رتبه‌های ارشد ارتش دستور داده بود، دو برابر می‌کند. این دستورالعمل قبلی به‌طور جداگانه خواستار کاهش ۲۰ درصدی سمت‌های چهار ستاره فعال و کاهش ۲۰ درصدی افسران عمومی گارد ملی شده است.

هگست این تلاش را «ژنرال‌های کمتر، سربازان بیشتر» نامید و استدلال کرد که کاهش سمت‌های ارشد ستاد، منابع و اختیارات را به سمت نیرو‌هایی که به نبرد نزدیک‌تر هستند، سوق می‌دهد.

منبعی در وزارت جنگ آمریکا به فاکس نیوز گفت: آخرین کاهش‌ها شامل سمت‌هایی که برای ژنرال‌ها و دریاسالار‌ها تعیین شده‌اند، می‌شود نه حذف کلی ۲۰ درصد از افسرانی که در حال حاضر در این رده‌ها خدمت می‌کنند. همچنین، دست‌کم برخی از این سمت‌ها به جای حذف کامل، تنزل رتبه خواهند یافت.