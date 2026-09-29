دیدار وزیر دفاع عربستان و معاون رئیس امارات در ریاض

وزیر دفاع عربستان سعودی، امروز (سه‌شنبه) در ریاض از شیخ منصور بن زاید آل نهیان معاون رئیس امارات استقبال کرد.

جوان آنلاین: خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان سعودی، امروز سه‌شنبه میزبان شیخ منصور بن زاید آل نهیان معاون رئیس امارات بود.

به گزارش العربیه، این سفر به دعوت خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی انجام شده است. دو طرف در این دیدار درباره روابط دوجانبه و راه‌های تقویت همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف گفت‌و‌گو کردند. شیخ منصور بن زاید در این سفر هیاتی از مقام‌های امنیتی و دفاعی امارات را همراه خود دارد.

خبرگزاری امارات «وام» پیش از این اعلام کرده بود که شیخ منصور بن زاید، معاون رئیس کشور، معاون نخست‌وزیر و رئیس دیوان ریاست کشور امارات، فردا در چارچوب «سفری برادرانه» عازم کشور عربستان خواهد شد.