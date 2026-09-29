خروج نظامیان ایتالیا از عراق

جوان آنلاین: ایتالیا امروز از تکمیل عقب نشینی نظامیانش از عراق خبر داد.
به گزارش تسنیم، ایتالیا پس از تجاوز نظامی آمریکا و سقوط رژیم صدام در سال ۲۰۰۳، در قالب ائتلاف بینالمللی وارد عراق شد. در آن سالها شمار نظامیان ایتالیایی حدود ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر بود که در سال ۲۰۰۶ برای نخستین بار سطح حضور خود را به شدت کاهش داد.
ایتالیا بار دیگر در سال ۲۰۱۴ و در چارچوب ائتلاف بینالمللی موسوم به «ضد داعش» به رهبری آمریکا و همچنین ماموریتهای مستشاری ناتو، صدها نیروی نظامی را به عراق و اقلیم کردستان اعزام کرد که وظیفه آموزش نیروهای عراقی و پیشمرگه را بر عهده داشتند.
با اعلام رسمی خروج نظامیان ائتلاف به رهبری آمریکا از عراق در ۳۰ سپتامبر، آخرین بخش از نظامیان این کشور خاک عراق را ترک کردند.