کد خبر: 1382068
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۵
بين‌الملل » اخبار كلی

دمشق: ثبات سوریه بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت اروپا است

6 وزیر خارجه سوریه در دیدار با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بر اهمیت روابط دمشق و این اتحادیه تاکید کرد و خواستار لغو تحریم‌های اروپایی علیه نهاد‌ها و مؤسسات دولتی سوریه شد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری سانا، اسعد حسن الشیبانی، وزیر خارجه سوریه در نشست خبری مشترک با کایا کالاس، نایب‌رئیس کمیسیون اروپا و مسئول سیاست خارجی این اتحادیه در کاخ «تشرین» دمشق گفت که سفر مقام اروپایی به سوریه اهمیت زیادی دارد و در جریان این دیدار، پرونده‌های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است.

به گزارش ایرنا، وزیر خارجه سوریه در این نشست خواستار لغو تحریم‌های اروپا علیه مؤسسات و نهاد‌های دولت و حکومت سوریه شد و تاکید کرد: ثبات سوریه بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت اروپا است.

الشیبانی همچنین درباره جولان اشغالی گفت که این منطقه، سرزمین سوریه است و دمشق از موضع اتحادیه اروپا در مخالفت با به‌رسمیت شناختن حاکمیت رژیم صهیونیستی بر جولان قدردانی می‌کند.

وی همچنین خواستار توقف حملات مستمر رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه شد.

کایا کالاس نیز بر ضرورت تقویت همکاری‌ها و شراکت با سوریه و جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در این کشور تأکید کرد و گفت که اروپا از ابزار‌های سیاسی و اقتصادی خود برای کمک به سوریه استفاده می‌کند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین اظهار داشت که روابط سوریه و اروپا از زمان سقوط دولت بشار اسد پیشرفت زیادی داشته است.

وی گفت که موفقیت روند گذار در سوریه به مصالحه ملی و پاسخگویی وابسته است.

کالاس در ادامه بازگشت و ادغام دوباره شمال شرق سوریه را گامی بسیار مهم دانست و بر ضرورت ادامه گفت‌و‌گو با منطقه سویدا تاکید کرد.

وی همچنین گفت که سوریه می‌تواند به جای روسیه روی اتحادیه اروپا حساب کند و این اتحادیه می‌تواند جایگزین روسیه برای دمشق باشد.

برچسب ها: سوریه ، اتحادیه اروپا ، لغو تحریم
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

توافق با شعام درباره انتخابات شوراها/ زمان به‌زودی اعلام می‌شود

جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲

۱۰ دروغ ترامپ در سخنرانی سازمان ملل

سوءاستفاده ترامپ از سازمان ملل و بدعتی که هیچکس جلوی آن را نگرفت

جدول مدالی روز نهم بازی‌های آسیایی/ ایران هشتم ماند

قالیباف با خانواده شهید لاریجانی دیدار کرد

پاکسازی ۱۰۰ غار کشور

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان اعلام شد

آقای ربیعی! از کدام مردم می‌گویی؟!

مهر میناب و داغی که تازه‌تر شد

فعال شدن هشدار زودهنگام در جازان و نجران عربستان

جنگ بعدي از امروز آغاز مي‌شود

صعود ایران به رتبه ششم جدول مدالی بازی‌های آسیایی در پایان روز پنجم

بدون شرح

«از جنگ نمی‌ترسیم»؛ ندای استوار ملت ایران است

امریکا مقابل شروط لایتغیر ایران

تظاهرات یهودیان در نیویورک پیش از سخنرانی نتانیاهو

سربازی احساس تعلق همه اقشار به یک جامعه مشترک را تقویت می‌کند

حضور سه داور ایرانی در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ قطعی شد

تنگه هرمز تا تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

کمیسیون اروپا درباره محدودیت صادرات گازوئیل آمریکا هشدار داد

پول حقیقی به بورس برگشت

واکنش قاطع ایران به ادبیات نامناسب نماینده استرالیا در شورای حقوق بشر

قتل شوهر با سیانور

صدور هشدار زردرنگ هواشناسی؛ افزایش وزش باد و بارش باران در چند استان

شهید پاکپور در طول خدمت ۲۸۰ بیمارستان سیار راه اندازی کرد

«نه» چین به تحریم هوایی ایران

هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم

رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم

تسلیم‌بشو نیستیم

تداوم تبعات جنگ افروزی علیه ایران؛ قیمت گازوئیل در اروپا رکورد زد

جاعلان مشغول کارند

کیفیت خودرو‌های داخلی صدای وزیر صمت را هم درآورد

نیروگاه‌ها با آمادگی مناسبی وارد فصل سرد می‌شوند

قهرمانی که شکست‌ناپذیر است 

قیمت واکسن آنفلوانزا اعلام شد

حزب‌الله لبنان: از رهبران مقاومت قاطعانه حمایت می‌کنیم

جان‌فدایان اقتدار و انسجام ملی را به رخ دشمن کشیدند

آمریکا مسبب این وضعیت است؛ پیش از حمله، تنگه هرمز باز بود

از «زابل» تا «Z» سربازی هنوز تمام نشده است!

«ناگویا» میدان قدرت‌نمایی بانوان ایران

تقدیر سازمان بسیج مستضعفین از مواضع عزتمندانه رئیس‌جمهور در سازمان ملل

پرتغال به صدرنشینی زودهنگام می‌اندیشد 

وزیر خارجه مصر: کوچ اجباری فلسطینیان خط قرمز ماست

پیامد‌های داخلی و خارجی سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل

می‌گفت دوست ندارم در بستر بمیرم

بخشش به شرط تغییر محل زندگی

هوشواره به‌جای هوش‌مصنوعی

آمریکا در دستیابی به اهداف خود در قبال ایران ناکام ماند

قتل همسر پس از برنده شدن در لاتاری

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
اکران خصوصی «جانشین»
پدر، عشق، پسر
مهد کودک ملل‌متحد!
گفت‌و‌گو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ برای عاقبت‌بخیری‌اش دعا کردم
عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!
رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم
هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم
جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار