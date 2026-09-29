وزیر خارجه سوریه در دیدار با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بر اهمیت روابط دمشق و این اتحادیه تاکید کرد و خواستار لغو تحریم‌های اروپایی علیه نهاد‌ها و مؤسسات دولتی سوریه شد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری سانا، اسعد حسن الشیبانی، وزیر خارجه سوریه در نشست خبری مشترک با کایا کالاس، نایب‌رئیس کمیسیون اروپا و مسئول سیاست خارجی این اتحادیه در کاخ «تشرین» دمشق گفت که سفر مقام اروپایی به سوریه اهمیت زیادی دارد و در جریان این دیدار، پرونده‌های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است.

به گزارش ایرنا، وزیر خارجه سوریه در این نشست خواستار لغو تحریم‌های اروپا علیه مؤسسات و نهاد‌های دولت و حکومت سوریه شد و تاکید کرد: ثبات سوریه بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت اروپا است.

الشیبانی همچنین درباره جولان اشغالی گفت که این منطقه، سرزمین سوریه است و دمشق از موضع اتحادیه اروپا در مخالفت با به‌رسمیت شناختن حاکمیت رژیم صهیونیستی بر جولان قدردانی می‌کند.

وی همچنین خواستار توقف حملات مستمر رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه شد.

کایا کالاس نیز بر ضرورت تقویت همکاری‌ها و شراکت با سوریه و جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در این کشور تأکید کرد و گفت که اروپا از ابزار‌های سیاسی و اقتصادی خود برای کمک به سوریه استفاده می‌کند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین اظهار داشت که روابط سوریه و اروپا از زمان سقوط دولت بشار اسد پیشرفت زیادی داشته است.

وی گفت که موفقیت روند گذار در سوریه به مصالحه ملی و پاسخگویی وابسته است.

کالاس در ادامه بازگشت و ادغام دوباره شمال شرق سوریه را گامی بسیار مهم دانست و بر ضرورت ادامه گفت‌و‌گو با منطقه سویدا تاکید کرد.

وی همچنین گفت که سوریه می‌تواند به جای روسیه روی اتحادیه اروپا حساب کند و این اتحادیه می‌تواند جایگزین روسیه برای دمشق باشد.