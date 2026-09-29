کد خبر: 1382066
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تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۵
بين‌الملل » اخبار كلی

تهدید تازه آمریکا علیه کوبا؛ تقلای واشنگتن برای «تغییر مسیر» هاوانا

6 وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی تهدیدآمیز، کوبا را تحت فشار قرار داد تا سیاست‌های خود را تغییر دهد؛ اظهاراتی که در ادامه رویکرد مداخله‌جویانه واشنگتن در قبال هاوانا مطرح شده است.

جوان آنلاین: از ایندیپندنت، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در تازه‌ترین اظهارات خود علیه دولت کوبا، با لحنی تهدیدآمیز از هاوانا خواست مسیر سیاسی خود را تغییر دهد و هشدار داد مقام‌های کوبایی که تصور می‌کنند می‌توانند در برابر فشار‌های دولت دونالد ترامپ مقاومت کنند، «اشتباه می‌کنند».

به گزارش ایرنا، روبیو در گفت‌و‌گو با برنامه «هَنیتی» شبکه فاکس‌نیوز مدعی شد واشنگتن امیدوار است کوبا «مسیر متفاوتی» را انتخاب کند و برخی از مقام‌های این کشور واقعیت شرایط موجود را بپذیرند.

وزیر خارجه آمریکا در ادامه تهدیدات خود گفت کسانی که همچنان شعار‌های انقلابی سر می‌دهند و تصور می‌کنند می‌توانند منتظر پایان دولت ترامپ بمانند و بدون ایجاد تغییر به سیاست‌های خود ادامه دهند، «تاوان این اشتباه را به سختی خواهند داد».

این اظهارات در حالی مطرح شده است که دولت ترامپ پیش‌تر نیز هدف خود برای تغییر حکومت کمونیستی کوبا را اعلام کرده و همزمان فشار‌های اقتصادی و سیاسی واشنگتن علیه هاوانا ادامه دارد.

در مقابل، برونو رودریگس، وزیر خارجه کوبا، روز شنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد هاوانا همچنان برای گفت‌وگوی دیپلماتیک با واشنگتن آمادگی دارد.

آمریکا بیش از ۶۰ سال است که تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی گسترده‌ای علیه کوبا اعمال می‌کند. دولت ترامپ نیز در ماه‌های اخیر فشار بر هاوانا را افزایش داده است.

با وجود این مواضع، دونالد ترامپ اخیرا گفته است که انتظار دارد آمریکا و کوبا در نهایت به توافق برسند و تاکید کرده که تصور نمی‌کند برای حل اختلافات با هاوانا به اقدام نظامی نیاز باشد.

روبیو در بخش دیگری از این مصاحبه درباره ونزوئلا نیز خواستار برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در این کشور شد و گفت واشنگتن تلاش می‌کند شرایط برگزاری چنین انتخاباتی را فراهم کند، هرچند زمان مشخصی برای آن اعلام نکرد.

برچسب ها: مارکو روبیو ، آمریکا ، کوبا
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