جوان آنلاین: به نقل از اسپوتنیک، الکسی لیخاچف، مدیرعامل شرکت دولتی روساتم روز سهشنبه اعلام کرد ۸۰ نیروی این شرکت در ایران حضور دارند و مستقیماً در ساخت واحدهای دوم و سوم نیروگاه هستهای بوشهر فعالیت میکنند.
به گزارش مهر، لیخاچف پس از دیدار با مقامهای ارمنستان گفت: ۸۰ نفر هماکنون مستقیماً در ساخت واحدهای دوم و سوم بوشهر فعالیت میکنند و ما به افزایش این تعداد ادامه خواهیم داد.
او همچنین اعلام کرد روساتم چندین مکان جدید را برای ساخت نیروگاههای هستهای بزرگ و کوچک در ایران بررسی میکند و همکاری تهران و مسکو به نیروگاه بوشهر محدود نمیشود.
لیخاچف پیشتر در ۲۲ سپتامبر گفته بود وضعیت در محل نیروگاه بوشهر پایدار و آرام است و افزایش قابلتوجه شمار کارکنان روسی در ایران به تثبیت نهایی توافقهای صلح میان ایران و آمریکا بستگی دارد.
وی همچنین گفت تمرکز فعلی عملیات ساختوساز در بوشهر بر احداث بخشهای مربوط به راکتورها و اتاقهای توربین واحدهای دوم و سوم قرار دارد. واحد نخست نیروگاه بوشهر نیز در حال فعالیت با ظرفیت کامل است.