کد خبر: 1382061
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تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۶
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۲۲ میلیون معلول و سالمند در کشور؛ تأکید بر توسعه جامعه دسترس‌پذیر

2 رئیس سازمان بهزیستی، جمعیت معلولان وسالمندان را ۲۲ میلیون نفر اعلا کرد.

جوان آنلاین: سیدجواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان بهزیستی کشور با اشاره به جمعیت افراد دارای معلولیت و سالمندان در کشور اظهار کرد: حدود ۱۱ میلیون نفر از جمعیت کشور را افراد دارای معلولیت و حدود ۱۱ میلیون نفر را سالمندان تشکیل می‌دهند که هر یک حدود ۱۳ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شوند.

به گزارش تسنیم، وی با اشاره به فعالیت ستاد مناسب‌سازی کشور افزود: دبیر ستاد مناسب‌سازی کشور رئیس سازمان بهزیستی و رئیس این ستاد وزیر کشور است و در این ستاد تلاش می‌شود موضوع مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری در دستگاه‌های مختلف مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با تشریح تغییر رویکرد در حوزه افراد دارای معلولیت گفت: در ارتباط با افراد دارای معلولیت و جامعه از مدل پزشکی به مدل اجتماعی عبور کرده‌ایم. در مدل پزشکی تمام ظرفیت و سرمایه جامعه معطوف به فرد است و بر این اساس کمبود‌های افراد شناسایی و برای برطرف کردن آنها تلاش می‌شود.

حسینی ادامه داد: سال گذشته به بیش از ۹۰ هزار فرد دارای معلولیت تجهیزات توانبخشی ارائه کردیم، اما در تکمیل این مدل به سمت مدل اجتماعی حرکت کرده‌ایم که معتقد است افراد با ویژگی‌هایی که دارند در ارتباط با محیط معنا و مفهوم پیدا می‌کنند.

وی تصریح کرد: اگر ظرفیت‌های جامعه به‌درستی رشد پیدا کند به جای اینکه صرفاً بر نیاز‌های فرد تمرکز کنیم باید بر رابطه فرد و ویژگی‌های او با محیط تأکید داشته باشیم؛ بنابراین در کنار توجه به فرد باید ظرفیت محیط را نیز برای حضور و مشارکت همه افراد آماده کنیم و این یعنی حرکت به سمت جامعه‌ای عادلانه و دسترس‌پذیر.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه جامعه باید خود را با ویژگی‌های افراد منطبق کند، گفت: جامعه باید تمام ویژگی‌های افراد را ببیند و خود را با آن منطبق کند. ما موظفیم جامعه را دسترس‌پذیر کنیم و هر جا دسترس‌پذیری وجود نداشته باشد، می‌توان گفت آن جامعه با مشکل مواجه است.

حسینی با تأکید بر نگاه دارایی‌محور در حوزه معلولیت اظهار کرد: مدل اجتماعی می‌گوید باید نگاه دارایی‌محور داشته باشیم و فراتر از توانایی فرد، محیط را نیز مناسب و دسترس‌پذیر کنیم. این موضوع یک تکلیف است نه لطف.

وی افزود: با همین نگاه در ستاد مناسب‌سازی به سراغ وزرای مختلف رفته‌ایم و جلساتی را برگزار می‌کنیم تا تأکید کنیم در شرح وظایف دستگاه‌ها باید دسترس‌پذیری جامعه مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت توجه به گردشگری دسترس‌پذیر

در ادامه این مراسم، انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با تأکید بر ضرورت توجه به مسائل محیطی و اجتماعی اظهار کرد: باید به مسائل محیطی و اجتماعی بپردازیم و مشکل دسترس‌پذیری محیط را حل کنیم.

وی با اشاره به شرایط جنگی و ضرورت حمایت از مراکز مرتبط گفت: در شرایط جنگ، افزایش ۷۰ درصدی یارانه مراکز معنای زیادی دارد و تغییر نگاه از توانبخشی سنتی به رویکرد‌های نوین نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

محسنی‌بندپی ادامه داد: در حوزه گردشگری نیز موضوعاتی مانند گردشگری سلامت، زیارت، طبیعت‌گردی و سایر گونه‌های گردشگری را ایجاد کرده‌ایم و باید در این حوزه‌ها موضوع دسترس‌پذیری مورد توجه قرار گیرد.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: امیدواریم با امضای این تفاهم‌نامه، موضوع گردشگری دسترس‌پذیر بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های حوزه اشتغال افزود: معاونت گردشگری حدود ۱۲.۳ همت اعتبار در حوزه اشتغال دارد و باید موضوع اشتغال افراد دارای معلولیت نیز در این حوزه مورد توجه قرار گیرد.

محسنی‌بندپی همچنین بر استفاده از ظرفیت تور‌های گردشگری و اجتماعی و ارائه تخفیف‌های ویژه به افراد دارای معلولیت تأکید کرد.

برچسب ها: سازمان بهزیستی ، معلول ، سالمند
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