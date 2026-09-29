جوان آنلاین: مسعود پزشکیان در یکصدونهمین نشست کمیته راهبردی انجمن مهندسی گاز که امروز (۷ مهر) پس از استماع راهبردهای کلان حکمرانی انرژی و راهکارهای مرتبط با ناترازی گاز، اظهار کرد: کلیات امروز باید به یک نقشه راه روشن و قابل اجرا تبدیل شود. علاوه بر این با توجه به طرح مباحث مختلفی همچون افزایش بهرهوری، آییننامه و مقررات ساختمانسازی و بهرهگیری از تکنولوژیهای نوین، ضرورت دارد جزئیات احصاء شود.
به گزاش ایسنا، رئیسجمهوری با تاکید بر تعامل و همافزایی نهادهای علمی و دانشگاهی برای اجرای طرحهای بررسیشده، یادآور شد: در جلسات آتی، علاوهبر صاحبان فرآیند، استادان علمی و دانشگاهی نیز حضور داشته باشند و هریک از موضوعات بهعنوان طرح تحقیقاتی در مقطع دکترا پیگیری شود.
پزشکیان بهرهگیری از توان علمی و بومی را پیشنیاز اقدامات مؤثر در حوزه کاهش مصرف انرژی و اصلاح الگوی آن برشمرد و گفت: با توجه به شرایط موجود در حکمرانی انرژی باید به ظرفیتهای داخلی خودمان اتکا داشته باشیم، البته از برنامه و چارچوبهای بینالمللی در حوزه اصلاح الگوی مصرف و گاز، در زمینه ابزارشناسی، تنظیم مقررات و قیمتگذاری، استقبال میکنیم.
رئیسجمهوری با تأکید بر اینکه تمامی دستگاهها در زمینه حکمرانی انرژی، اصلاح الگوی مصرف و کاهش آن مسئول هستند، اظهار کرد: مسائل مرتبط با انرژی فرابخشی است، از اینرو تمامی ذینفعان و دستگاهها ملزم به مشارکت در امر اصلاح الگوی مصرف هستند. باتوجه به شرایط جاری کشور، هماهنگی میان بخشهای مختلف در حوزه حکمرانی انرژی بیش از پیش اولویت دارد.
وی برای برگزاری هدفمند و ارائه طرحهای عملیاتی قابل اجرای این جلسات، تصریح کرد: فرآیندها بر اساس موضوعاتی که در این نشست ارائه شد و در زمینه مسائلی همچون افزایش تولید، بهرهوری، قیمتگذاری و نوآوری بخشبندی و مجری هر طرح مشخص شود.
در این جلسه تعدادی از اعضای کمیته راهبردی انجمن مهندسی گاز ایران به تبیین نقشه راه تأمین امنیت انرژی و آب کشور تا افق ۱۴۳۰ پرداختند. تنوعبخشی به سبد تأمین انرژی، بهرهگیری از تکنولوژی هیدروژن سبز، ارتقای مدیریت سوخت و الگوی مصرف، تشریح تولید و مصرف بنزین و بودجه لازم برای تأمین انرژی، توجه به استانداردها و مقررات ساختمانسازی، برخی از محورهایی بود که در این جلسه مطرح شد.