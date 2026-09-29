کد خبر: 1382047
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۷
جامعه » اخبار كلی

توقیف محموله ۲ تنی موادمخدر در مرزهای جنوب شرقی کشور

موادمخدر فرمانده مرزبانی کشور از ناکامی قاچاقچیان و کشف ۲ تن و ۱۲۰ کیلوگرم موادمخدر طی یک عملیات توسط مرزداران هنگ مرزی میرجاوه در مرزهای جنوب شرق کشور خبر داد.

جوان آنلاین: سردار علی‌اکبر جاویدان در تشریح این خبر، گفت: در راستای تشدید برخورد قاطع با هرگونه قاچاق موادمخدر در طول نوار مرزی، مرزداران استان سیستان و بلوچستان از فعالیت باند بزرگ قاچاق موادمخدر در منطقه مرزی شهرستان میرجاوه مطلع شدند و با برنامه‌ریزی دقیق عملیاتی و تشدید اقدامات کنترلی، موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

به گزارش ایسنا، وی افزود: با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی، محل اختفای و تردد قاچاقچیان و محموله موادمخدر و همچنین زمان برنامه‌ریزی شده جهت انتقال محموله به عمق کشور مشخص شد، مرزداران در قالب چند تیم پوششی و عملیاتی منطقه مورد نظر را در کنترل خود قرار دادند و با هدایت عملیاتی و پشتیبانی اطلاعاتی، توانستند محموله موادمخدر را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی انتظامی تصریح کرد: در این عملیات هدفمند سوداگران مرگ که در مقابل تاکتیک‌های عملیاتی مرزداران توان مقابله نداشتند، با برجا گذاشتن محموله سنگین و خودرو از محل متواری و مرزداران موفق شدند در پاکسازی منطقه، ضمن توقیف یک دستگاه خودرو نیسان، مقدار دو تن و ۱۲۰ کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک، یک قبضه سلاح جنگی کلاش، یک قبضه سلاح جنگی کلت، دو تیغه خشاب کلاش و مقادیری فشنگ جنگی و یک نوار فشنگ گرینوف را کشف کنند.

به گزارش پلیس؛ سردار جاویدان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و مجاهدت‌های مرزداران استان سیستان و بلوچستان به خصوص فرمانده و کارکنان هنگ مرزی میرجاوه، خاطرنشان کرد: مجموعه مرزبانی با اشراف اطلاعاتی و حضور در تمام نقاط مرزی کشور، اجازه نمی دهد قاچاقچیان و مخلان نظم و امنیت در هیچ نقطه ای از کشور احساس امنیت و آرامش کنند و برخورد مرزبانی و دستگاه قضائی با آنان قاطع و قانونی خواهد بود. 

برچسب ها: سردار سرتیپ علی اکبر جاویدان ، مرزبانی فراجا ، مواد‌مخدر
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

توافق با شعام درباره انتخابات شوراها/ زمان به‌زودی اعلام می‌شود

جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲

۱۰ دروغ ترامپ در سخنرانی سازمان ملل

سوءاستفاده ترامپ از سازمان ملل و بدعتی که هیچکس جلوی آن را نگرفت

جدول مدالی روز نهم بازی‌های آسیایی/ ایران هشتم ماند

قالیباف با خانواده شهید لاریجانی دیدار کرد

پاکسازی ۱۰۰ غار کشور

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان اعلام شد

مهر میناب و داغی که تازه‌تر شد

آقای ربیعی! از کدام مردم می‌گویی؟!

فعال شدن هشدار زودهنگام در جازان و نجران عربستان

صعود ایران به رتبه ششم جدول مدالی بازی‌های آسیایی در پایان روز پنجم

جنگ بعدي از امروز آغاز مي‌شود

بدون شرح

«از جنگ نمی‌ترسیم»؛ ندای استوار ملت ایران است

امریکا مقابل شروط لایتغیر ایران

تظاهرات یهودیان در نیویورک پیش از سخنرانی نتانیاهو

حضور سه داور ایرانی در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ قطعی شد

سربازی احساس تعلق همه اقشار به یک جامعه مشترک را تقویت می‌کند

تنگه هرمز تا تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

کمیسیون اروپا درباره محدودیت صادرات گازوئیل آمریکا هشدار داد

پول حقیقی به بورس برگشت

واکنش قاطع ایران به ادبیات نامناسب نماینده استرالیا در شورای حقوق بشر

قتل شوهر با سیانور

صدور هشدار زردرنگ هواشناسی؛ افزایش وزش باد و بارش باران در چند استان

شهید پاکپور در طول خدمت ۲۸۰ بیمارستان سیار راه اندازی کرد

«نه» چین به تحریم هوایی ایران

هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم

تسلیم‌بشو نیستیم

رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم

تداوم تبعات جنگ افروزی علیه ایران؛ قیمت گازوئیل در اروپا رکورد زد

جاعلان مشغول کارند

کیفیت خودرو‌های داخلی صدای وزیر صمت را هم درآورد

نیروگاه‌ها با آمادگی مناسبی وارد فصل سرد می‌شوند

قهرمانی که شکست‌ناپذیر است 

قیمت واکسن آنفلوانزا اعلام شد

حزب‌الله لبنان: از رهبران مقاومت قاطعانه حمایت می‌کنیم

جان‌فدایان اقتدار و انسجام ملی را به رخ دشمن کشیدند

آمریکا مسبب این وضعیت است؛ پیش از حمله، تنگه هرمز باز بود

از «زابل» تا «Z» سربازی هنوز تمام نشده است!

تقدیر سازمان بسیج مستضعفین از مواضع عزتمندانه رئیس‌جمهور در سازمان ملل

«ناگویا» میدان قدرت‌نمایی بانوان ایران

پرتغال به صدرنشینی زودهنگام می‌اندیشد 

وزیر خارجه مصر: کوچ اجباری فلسطینیان خط قرمز ماست

پیامد‌های داخلی و خارجی سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل

می‌گفت دوست ندارم در بستر بمیرم

بخشش به شرط تغییر محل زندگی

آمریکا در دستیابی به اهداف خود در قبال ایران ناکام ماند

هوشواره به‌جای هوش‌مصنوعی

دومین «خروج تاریخی» سازمان ملل علیه اسرائیل

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
اکران خصوصی «جانشین»
پدر، عشق، پسر
مهد کودک ملل‌متحد!
گفت‌و‌گو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ برای عاقبت‌بخیری‌اش دعا کردم
عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!
رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم
هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم
جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار