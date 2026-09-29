جوان آنلاین: سردار سید ابوالفضل موسوی پور روز سه شنبه با اشاره به اینکه اینکه تخلفات حادثهساز به آن دسته از رفتارهای پرخطر رانندگی گفته میشود که احتمال وقوع تصادف جرحی یا فوتی را بهشدت افزایش میدهد اظهار کرد: سرعت غیرمجاز و سبقت غیرمجاز در صدر این تخلفات قرار دارند و در شش ماهه نخست امسال، بیش از ۴۸۵ هزار و ۸۰۰ فقره تخلف سرعت و سبقت غیرمجاز در معابر پایتخت ثبت شده است. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تصریح کرد: آمار این تخلفات نشاندهنده آن است که همچنان بخش قابلتوجهی از رانندگان نسبت به قوانین راهنمایی و رانندگی بیتوجه هستند و همین رفتارها میتواند زمینهساز وقوع حوادث ناگوار و خسارات جبرانناپذیر شود.
وی با اشاره به نمرات منفی در نظر گرفته شده برای این تخلفات افزود: برابر ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نمره منفی برای متخلفان حادثه ساز در نظر گرفته میشود که در صورت تکرار میتواند به ضبط و در نهایت ابطال گواهینامه منجر شود.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تصریح کرد: برای تخلف تجاوز از سرعت مجاز بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت»، خودرو شخصی ۱۰ نمره منفی و خودرو عمومی ۱۵ نمره منفی دریافت میکند. همچنین برای تخلف تجاوز از سرعت مجاز بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر در ساعت، خودرو شخصی ۵ نمره منفی و خودرو عمومی ۱۰ نمره منفی در نظر گرفته شده است. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص سبقت غیرمجاز نیز اظهار داشت: برای تخلف سبقت غیرمجاز در راههای دو طرفه، خودرو شخصی ۵ نمره منفی و خودرو عمومی ۱۰ نمره منفی لحاظ میشود.
سردار موسویپور با تشریح روند قانونی اعمال نمره منفی، خاطرنشان کرد: در مرحله نخست، با رسیدن مجموع نمرات منفی به ۳۰ نمره، گواهینامه راننده به مدت سه ماه ضبط میشود. در مرحله دوم، با ثبت ۲۵ نمره منفی دیگر، مدت ضبط به شش ماه افزایش مییابد و در مرحله سوم، با ۲۰ نمره منفی بعدی، گواهینامه بهطور کامل ابطال خواهد شد. وی تأکید کرد: رانندگانی که گواهینامه آنان ابطال میشود، پس از گذشت یک سال و طی مراحل قانونی شامل شرکت در دورههای آموزشی و پرداخت هزینههای مربوطه، میتوانند برای دریافت مجدد گواهینامه اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه هدف اصلی از این اقدامات، حفظ جان شهروندان و کاهش آمار تصادفات است، از تمامی رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، سهم خود را در ارتقای ایمنی ترافیک پایتخت ایفا کنند.