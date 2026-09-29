کد خبر: 1382022
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تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۹
سیاست » اخبار کلی
در جلسه مشترک با معاونان رئیس قوه قضائیه

عارف: باید بدانیم باتوجه به حساسیت جامعه چه اقداماتی انجام دهیم و چه اقداماتی انجام ندهیم

محمدرضا عارف در جلسه مشترک معاونان اول رؤسای قوه مجریه و قضاییه بر ضرورت شناسایی گسل‌های جامعه براساس مطالعات علمی، اولویت‌بندی این گسل‌ها و اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط اجتماعی کشور و حساسیت‌های جامعه تأکید شد.

جوان آنلاین: محمدرضا عارف در جلسه مشترک معاونان اول رؤسای قوه مجریه و قضائیه با اشاره به فعالیت دشمن برای فروپاشی اجتماعی گفت: حفظ انسجام اجتماعی یکی از ضرورت‌های کشور است و اگر قوا و نهادها با یکدیگر انسجام و همدلی داشته باشند، انسجام اجتماعی نیز حفظ خواهد شد.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به نگرانی‌هایی که درباره تحرکات دشمن در دانشگاه‌ها وجود داشت، گفت: با برنامه‌ریزی‌های مناسبی که پیش از آغاز مهرماه میان دستگاه‌های مختلف انجام شده بود، دانشگاه‌ها به‌خوبی سال تحصیلی جدید را آغاز کردند. باتوجه به توطئه‌های دشمن برای ایجاد تنش‌های اجتماعی در کشور، همدلی و همکاری دستگاه‌های مختلف و قوای سه‌گانه نیز باید تداوم یابد تا با حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی، دشمن با ناکامی مواجه شود.

دشمن انسجام اجتماعی ایران را هدف قرار داده است

معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به اهمیت جلسات مشترک معاونان اول قوه مجریه و قضائیه برای پیگیری مسائل مشترک افزود: ایران پس از دو جنگ تحمیلی اخیر وارد شرایط جدیدی شده است. رژیم سلطه‌گر آمریکا پیش از این به‌وسیله نیروهای نیابتی خود مانند صدام با ایران مقابله می‌کرد، اما در دو جنگ تحمیلی اخیر مستقیم وارد تقابل شد و البته به هیچ‌یک از اهداف خود نرسید.

رفتار کشورهای غربی با ایران نسبت به گذشته کاملاً متفاوت شده است

وی افزود: امروز توطئه ایران‌هراسی شکست خورده است و پس از سخنرانی رئیس‌جمهوری در سازمان ملل، حتی رفتار کشورهای غربی با ایران نسبت به گذشته کاملاً متفاوت شده است. یکی از دلایل موفقیت ایران در مقابل دشمن، وجود انسجام اجتماعی بود و اکنون دشمن به بهانه‌های اقتصادی این نقطه قوت را هدف قرار داده است.

مبلغ کالابرگ به‌زودی افزایش می‌یابد

عارف در ادامه با اشاره به اجرای اصلاحات ساختار اقتصادی از سوی دولت گفت: سیاست کالابرگ الکترونیکی برای جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی اجرا شد. رئیس‌جمهوری در ماه‌های اخیر بارها دستور داده‌ که مبلغ کالابرگ افزایش یابد و با وجود همه مشکلاتی که دشمن برای ایران ایجاد کرده است، به‌زودی این مبلغ افزایش خواهد یافت.

معاون اول رئیس‌جمهوری با ابراز امیدواری دولت برای حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی گفت: در شرایط موجود لازم است انواع گسل‌های کشور، از جمله گسل‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با همکاری قوه مجریه و قضائیه به‌صورت علمی و دقیق شناسایی و اولویت‌بندی شود تا مشخص شود باتوجه به حساسیت جامعه، چه اقداماتی را انجام دهیم و چه اقداماتی را انجام ندهیم.

پیوست اجتماعی تصمیمات حتی از متن آنها مهم‌تر است

وی یادآور شد:‌ می‌توان برخی تصمیماتی را که زمان اجرای آن‌ها مناسب نیست به تأخیر انداخت. از سوی دیگر، در اجرای تصمیمات باید پیوست اجتماعی داشت و مردم را توجیه کرد. حتی باید به پیوست تصمیمات بیش از متن تصمیمات اهمیت دهیم. چنین اتفاقی در اصلاح قیمت بنزین رخ داد و چون مردم توجیه شده بودند، با تصمیم دولت همراهی کردند.

برچسب ها: محمدرضا عارف ، قوه قضائیه ، معاون اول رئیس جمهور
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