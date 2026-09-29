کد خبر: 1382017
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تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۷
سیاست » اخبار کلی

نیکزاد: دولت ظرف ۱۵ روز لایحه بازسازی خسارت‌های جنگ را ارائه کند

علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس تصریح کرد: دولت ظرف ۱۵ روز لایحه بازسازی را به مجلس ارائه کند، در غیر این صورت مجلس طرح مربوط به بازسازی را در دستور کار قرار خواهد داد.

جوان آنلاین: علی نیکزاد در جلسه علنی مجازی امروز (سه‌شنبه ۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان جمع‌بندی گزارش کمیسیون‌های اقتصادی، حمایت از تولید و صنایع و معادن اظهار کرد: این جلسه بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰۷ و تبصره یک ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس تشکیل شده است.

به گزارش مهر، وی با اشاره به خسارت‌های واردشده به بخش تولید و صنعت ادامه داد: بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی و تولیدی در جریان جنگ آسیب دیده‌اند و ستاد ملی بازسازی نیز به این موضوع ورود کرده است. پیش از جنگ، رئیس‌جمهور اعتبار ۷۰۰ همتی برای صنعت در نظر گرفته بودند که این اعتبار تاکنون محقق نشده است.

نیکزاد افزود: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز مصوبه‌ای داشته که مورد انتقاد آقای حسینی قرار گرفته است. با این حال، آقای پورمحمدی باید توجه داشته باشند که از منابع تبصره ۱۵ بودجه سال ۱۴۰۴، مبلغ ۱۵۰ همت، از منابع تبصره ۱۵ سال ۱۴۰۵، مبلغ ۱۳۰ همت، اجازه انتشار اوراق مالی اسلامی به میزان ۱۵۰ همت و از محل مولدسازی نیز ۱۰۰ همت در نظر گرفته شده است. همچنین امکان استفاده از منابع رسوب مالی دستگاه‌های اجرایی و برگشتی از منابع حساب پیشرفت عدالت تبصره ۱۸ وجود دارد که مجموع این اعداد، منابع قابل توجهی را تشکیل می‌دهد.

وی تصریح کرد: برای شهرک‌های صنعتی نیز مساعدت‌هایی به صورت غیرنقدی انجام شده است. سازمان امور مالیاتی و آقای مدنی‌زاده اقداماتی را انجام داده‌اند و بند «م» ماده ۲۸ الحاق ۲ و منابع مدیریت بحران نیز وجود دارد.

نایب‌رئیس مجلس با اشاره به تکالیف قانونی مجلس گفت: بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰۷ و تبصره یک ماده ۴۵، جلساتی را برگزار کرده‌ایم. رهبر حکیم انقلاب اسلامی نیز در ۷ خرداد ۱۴۰۵ فرمودند که اصلاح برنامه هفتم پیشرفت و افزودن موارد مربوط به نوسازی و بازسازی خسارت جنگ تحمیلی دوم و سوم، رونق تولید و موارد مرتبط با آن در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: بر اساس قانون و مطابق بند یک تبصره یک ماده ۴۵، دو راه بیشتر نداریم. تمایل ما این است که لایحه‌ای از سوی اعضای دولت و با همکاری و همراهی سه کمیسیون ارائه شود و موارد مدنظر در خصوص موضوع بازسازی جمع‌بندی شود. مجلس نیز حتماً با اولویت و طبق تبصره یک ماده ۴۵، ظرف ۱۵ روز باید این موضوع را پیش ببرد.

نیکزاد اضافه کرد: رؤسای این سه کمیسیون، طرح‌ها را به جریان انداخته‌اند تا پس از اعلام وصول، مورد بررسی قرار گیرند.

نایب‌رئیس مجلس با قدردانی از اقدامات انجام‌شده اظهار کرد: در این زمینه زحمات زیادی کشیده شده و از تلاش‌های شما و دولت تشکر می‌کنیم و منکر این اقدامات نیستیم، اما مراجعاتی که به ما شده نشان می‌دهد پرداخت‌ها در میدان صورت نپذیرفته است.

وی خاطرنشان کرد: روز اولی که فولاد اصفهان مورد حمله قرار گرفت، آقای اتابک در آنجا حضور داشت و این موضوع را نیز چند بار مطرح کرد، اما در مجموع ۳۳۹۶ بنگاه صنعتی و تولیدی آسیب دیده است.

نیکزاد تصریح کرد: دولت ظرف ۱۵ روز لایحه بازسازی را به مجلس ارائه کند، در غیر این صورت مجلس طرح مربوط به بازسازی را در دستور کار قرار خواهد داد.

برچسب ها: علی نیکزاد ، پرداخت خسارت ، دولت چهاردهم
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