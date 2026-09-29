جوان آنلاین: تارنمای هیل با استناد بر نظرسنجی وال استریت ژورنال نوشت: میزان رضایت از عملکرد ترامپ ۳۷ درصد است که پایینترین میزان ثبتشده برای یک رئیسجمهوری در فاصله کوتاه باقی مانده تا انتخابات میاندورهای کنگره است. وال استریت ژورنال از زمان ریاستجمهوری جورج اچ. دبلیو. بوش، رئیسجمهوری اسبق آمریکا، محبوبیت و رضایت از رئیس جمهوری مستقر را دنبال کرده است.
نزدیکترین رقم به میزان رضایت ثبتشده برای ترامپ، مربوط به جورج دبلیو. بوش، رئیسجمهوری پیشین آمریکا، در دوره دوم ریاستجمهوری اوست که میزان رضایت از عملکرد وی پیش از انتخابات میاندورهای ۳۹ درصد بود.
این نظرسنجی حدود یک ماه پیش از انتخابات میاندورهای امسال انجام شده است؛ انتخاباتی که ترامپ و حزب جمهوریخواه در آستانه آن با فضای انتخاباتی دشواری مواجه هستند.
جمهوریخواهان در شرایطی با جنگ نامحبوب با ایران مواجهاند که این جنگ روز دوشنبه وارد هفتمین ماه خود شد. دموکراتها نیز در نظرسنجیهای اخیر عملکرد بهتری نسبت به جمهوریخواهان داشتهاند و نگرانیها درباره مسائلی مانند مهاجرت و هزینههای زندگی، همزمان با نزدیک شدن روز انتخابات، بر ترامپ و حزب جمهوریخواه فشار وارد کرده است.
در نظرسنجی والاستریت ژورنال، ۶۰ درصد پاسخدهندگان اعلام کردند سیاستهای اقتصادی ترامپ موجب بدتر شدن وضعیت اقتصادی شده است. در مقابل، ۲۵ درصد گفتند این سیاستها موجب بهبود شرایط شده و ۱۰ درصد نیز اعلام کردند سیاستهای ترامپ تأثیری بر اقتصاد نداشته است. پنج درصد از پاسخدهندگان نیز به این پرسش پاسخ ندادند یا درباره تأثیر سیاستهای اقتصادی ترامپ بر وضعیت اقتصاد آمریکا اطمینان نداشتند.
جنگ در ایران همچنین بر هزینههای انرژی برای آمریکاییها تأثیر گذاشته است. تنگه هرمز که یکی از مسیرهای مهم انتقال نفت در جهان به شمار میرود، در بحبوحه این درگیری بسته شده است.
بر اساس اطلاعات انجمن اتومبیل آمریکا (AAA)، میانگین قیمت هر گالن بنزین معمولی در آمریکا صبح روز دوشنبه به حدود ۴.۴۸ دلار رسید؛ این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۳.۱۳ دلار بود.
چارلی کوک، بنیانگذار «کوک پولیتیکال ریپورت» که یک موسسه غیرحزبی در زمینه تحلیل و ارزیابی انتخابات است، روز یکشنبه گفت که اکنون «تقریباً قطعی» است که دموکراتها پس از انتخابات میاندورهای کنترل مجلس نمایندگان را دوباره به دست خواهند گرفت و احتمال کسب اکثریت در سنا نیز «بسیار واقعبینانه» است.
کوک در گفتوگو با مارتا راداتز، مجری برنامه «این هفته» شبکه ایبیسی نیوز، گفت: «من کاملاً موافقم که مجلس نمایندگان برای مدتی طولانی تقریباً قطعی بوده است. اما درباره سنا، یک سال پیش واقعبینانه نبود که تصور کنیم ممکن است کنترل سنا تغییر کند، اما اکنون این احتمال بسیار واقعبینانه است.»
نظرسنجی والاستریت ژورنال از ۱۶ تا ۲۱ سپتامبر انجام شده و یک هزار و ۵۰۰ رأیدهنده ثبتنامشده در آن شرکت کردهاند. حاشیه خطای این نظرسنجی ۲.۵ واحد درصد اعلام شده است.