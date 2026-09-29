کد خبر: 1382013
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تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۱
بين‌الملل » اخبار كلی

زلنسکی مدعی اعزام ۱۰ هزار سرباز دیگر کره شمالی به روسیه شد

زلنسکی ولادیمیر زلنسکی رئیس‌جمهوری اوکراین مدعی شد که در حال حاضر هشت هزار سرباز کره شمالی در روسیه حضور دارند و این کشور آماده اعزام ۱۰ هزار نیروی دیگر برای کمک به مسکو است.

جوان آنلاین: زلنسکی دیروز (دوشنبه) در پستی در پلتفرم ایکس نوشت: آنها برای آموزش و اعزام بعدی به روسیه انتخاب می‌شوند.

وی در ماه اوت (مرداد) نیز مدعی شده بود که تا ۵۰ هزار سرباز کره شمالی برای جنگ روسیه اعزام می‌شوند و از کره جنوبی خواست از دفاع هوایی اوکراین حمایت کند.

کره جنوبی در ماه ژوئیه (تیر) از یک بسته کمکی ۱۰۰ میلیون دلاری برای اوکراین خبر داد؛ بسته‌ای که به ادعای رویترز تسلیحات مرگبار را شامل نمی‌شد.

این خبرگزاری خاطرنشان کرده است: اظهارات دوباره زلنسکی در مورد اعزام نیرو از کره شمالی به روسیه پس از آن مطرح می‌شود که کی‌یف و سئول بر سر اعلام خبر انتقال دو سرباز اسیر کره شمالی به کره جنوبی دچار تنش شده‌اند.

سئول ضمن ابراز تاسف از اعلام این خبر توسط زلنسکی گفت که دو طرف بر سر عدم افشای این خبر توافق کرده بودند.

این خبرگزاری در بخشی دیگر، در ادامه ادعاهای زلنسکی، آورده است: برآوردهای اوکراین و کره جنوبی نشان می‌دهد که پیونگ یانگ در سال ۲۰۲۴ نزدیک ۱۴ تا ۱۵ هزار نیرو برای حمایت از جنگ روسیه اعزام کرده بود. علاوه بر این کره شمالی، میلیون‌ها گلوله توپ و خمپاره، موشک بالستیک و سامانه‌های توپخانه دوربرد در اختیار مسکو قرار داده است.

گاردین: شنیده شدن صدای انفجار در پایتخت اوکراین

به گزارش این روزنامه انگلیسی، همزمان با تداوم حملات روسیه، گزارش‌ها از شنیده شدن صدای انفجار در کی‌یف پایتخت اوکراین در ساعات نخست امروز (سه‌شنبه) حکایت دارد.

ویتالی کلیچکو شهردار کی‌یف در پیام رسان «تلگرام» اعلام کرد که بقایای یک موشک در حیاط یک ساختمان مسکونی سقوط کرده و خساراتی به بار آورده است و یک ساختمان غیرمسکونی نیز در منطقه‌ای دیگر دچار آتش سوزی شده است.

زلنسکی دیروز دوشنبه نیز اعلام کرده بود که در نتیجه حملات پهپادی روسیه به سراسر اوکراین، ۹ نفر کشته و بیش از ۸۰ نفر زخمی شدند.

برچسب ها: زلنسکی ، اوکراین ، خاک اوکراین
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