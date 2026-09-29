جوان آنلاین: شوک انرژی بار دیگر با شدت به انگلیس ضربه زده است. اگر در زمان آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، این کشور به دلیل وابستگی به واردات انرژی، یکی از بیشترین آسیبها را از بحران انرژی متحمل شد، اکنون ترکیب چالشهای اقلیمی و فشارهای ژئوپلیتیک، بحران را تشدید کرده است.
انگلیس هفتهای بسیار دشوار را آغاز کرد؛ در حالی که اپراتور ملی شبکه برق هشدار داد که عرضه برق ممکن است در عصر دوشنبه محدود شود، جزئیاتی از برنامههای دولت برای سهمیهبندی گازوئیل در صورت وخیمتر شدن بحران عرضه، در رسانهها منتشر شد.
از زمان بروز موجهای گرمای تابستان و فشار بر شبکه، صدور چنین هشدارهایی به امری عادی تبدیل شده است؛ ابزاری که به اپراتور امکان میدهد ظرفیتهای مازاد تولید برق را شناسایی و فعال کند.
علاوه بر جستجوی ظرفیت تولید ذخیره، اپراتور شبکه همچنین از کشورهای همسایه درخواست ظرفیت اضافی کرده و از تامینکنندگان انرژی در انگلیس پرسیده است که آیا راهی برای کاهش تقاضا وجود دارد یا خیر. تامینکنندگان بریتانیایی معمولا از مشتریان میخواهند که در ازای دریافت نوعی امتیاز مانند تخفیف در قبوض، مصرف خود را کاهش دهند.
در بخش سوخت نیز اخبار نگرانکننده درباره گازوئیل باعث شده تا مقامات تدوین سناریوهای جایگزین (طرح بی) را در دستور کار قرار دهند.
به گزارش «دیلی اکسپرس»، این طرحها شامل اولویت سوختگیری برای خدمات امدادی و حملونقل عمومی و همچنین کاهش موقت حد مجاز سرعت به ۸۰ کیلومتر در ساعت است.
لوئیزا جیمز خبرنگار سیاسی انگلیسی پیشتر (در ماه مارس) اعلام کرد: همانطور که انتظار میرفت، دولت برنامههای اضطراری دارد که در صورت اختلال جدی در خدمات، فعال خواهند شد. این برنامهها در وبسایتها منتشر شده و شامل اقداماتی مانند سهمیهبندی بنزین، اولویت تامین برای خدمات امدادی و حملونقل عمومی است. همچنین گزارشهایی از تعیین حد سرعت موقت ۸۰ کیلومتر بر ساعت برای کاهش تقاضای سوخت وجود دارد.
دولت انگلیس بر اساس «قانون انرژی ۱۹۷۶» دارای اختیارات اضطراری است که میتواند از آن برای کنترل عرضه و تقاضای فرآوردههای نفتی استفاده کند.
بهعنوان نمونه، در طرح جایگاههای سوخترسانی ویژه مقرر شده است که خودروهای امدادی و خدمات حیاتی، برای سوختگیری در ایستگاههایی که «انجمن تابآوری محلی» تعیین میکند، اولویت داشته باشند. همچنین طبق طرح توزیع عمده، شرکتهای نفتی ملزم خواهند شد که تامین سوخت بخشهای ضروری را در اولویت کاری خود قرار دهند.
در همین حال، طرح توزیع تجاری مقرر میدارد که میتوان به شرکتهای نفتی دستور داد تامین گازوئیل برای بخش خودروهای تجاری را در اولویت قرار دهند تا به فعالیت زنجیرههای تامین کلیدی، مانند مواد غذایی و بهداشت، کمک شود.
همچنین طرح حداکثر خرید، فروش سوخت در ایستگاههای عمومی را به مقدار مشخصی در هر بار مراجعه محدود میکند تا اطمینان حاصل شود که همه رانندگان به سوخت دسترسی دارند؛ این طرح همچنین میتواند ساعات فروش سوخت را محدود کند.
موسسه خدمات خودرویی «آرایسی» پیشبینی کرده است که قیمت گازوئیل در انگلیس به دلیل تداوم تنشها در خاورمیانه در پایان هفته به بالاترین سطح تاریخی خود برسد.
این موسسه دیروز دوشنبه اعلام کرد میانگین قیمت گازوئیل در جایگاههای سوخت انگلیس به ۱۹۹٫۱۸ پنس در هر لیتر رسیده و رکورد پیشین ۱۹۹٫۰۹ پنس در ژوئن ۲۰۲۲ را پشت سر گذاشته است.