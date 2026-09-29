وزارت امور خارجه کره‌شمالی پس از اعلام توافق آمریکا با کره‌جنوبی برای ساخت اولین زیردریایی هسته‌ای، این اقدام را «یک تحول خطرناک» دانست و نسبت به افزایش بی‌ثباتی در این منطقه آسیا-اقیانوسیه، هشدار داد.

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه این کشور با تشریح تاریخچه‌ «تقویت افراطی تسلیحات هسته‌ای» واشنگتن که منجر به «فروپاشی نظم بین‌المللی هسته‌ای» شد، اعلام کرد که این موافقت، جلوه دیگری از اشاعه تسلیحات هسته‌ای آمریکا از طریق پیمان آکوس (AUKUS) است.

این نهاد پس از اعلام توافق آمریکا با کره‌جنوبی برای ساخت اولین زیردریایی هسته‌ای، این اقدام را «یک تحول خطرناک» دانست و نسبت به افزایش بی‌ثباتی در این منطقه آسیا-اقیانوسیه، هشدار داد.

براساس گزارش‌ها، کره جنوبی بدنبال آن است تا اولین زیردریایی هسته‌ای خود را تا اواسط دهه ۲۰۳۰ ساخته و آن را تا اواخر ۲۰۳۰ به ناوگان نیروی دریایی خود تحویل دهد.

توافق بر سر طرح ساخت این زیردریایی هسته‌ای برای سئول، در جریان یک توافق‌نامه که سال گذشته میان این دو متحد منعقد شد، با واشنگتن حاصل شد.

به گزارش ایرنا، کره‌جنوبی که مدتهاست بدنبال دستیابی و کسب مجوز از آمریکا برای ساخت زیردریایی اتمی و غنی‌سازی اورانیوم جهت فرآوری سوخت بوده، خرداد ماه سال جاری مذاکرات رسمی را در این زمینه در سئول با هیات اعزامی آمریکایی آغاز کرد.

این گفت و گوها در مورد تلاش سئول جهت دستیابی و توسعه زیردریایی‌های هسته‌ای و تعهد این کشور برای سرمایه‌گذاری ۳۵۰ میلیارد دلاری در ایالات متحده در ازای کاهش نرخ تعرفه‌ها متمرکز است.

موارد اصلی دستورکار در این مذاکرات شامل پیگیری سئول برای ساخت زیردریایی‌های هسته‌ای تولید داخل، غنی‌سازی اورانیوم برای بازفرآوری سوخت و شرایط تعهد سرمایه‌گذاری ۳۵۰ میلیارد دلاری در خاک آمریکا است.