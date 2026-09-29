روبیو: کوبا مسیر متفاوتی را انتخاب کند

جوان آنلاین: واشنگتن پیش از این اعلام کرده بود که هدفش تغییر دولت کمونیستی کوبا است.
محاصره نفتی آمریکا که از اوایل سال ۲۰۲۶ اجرا شده، کوبا را تحت فشار شدیدی قرار داده و این کشور را با کمبود سوخت و خاموشیهای مکرر روبرو ساخته است.
روبیو به فاکس نیوز گفت: امیدواریم که کوبا مسیر متفاوتی را انتخاب کند. او افزود که واشنگتن امیدوار است «برخی افراد» که دولت کوبا را کنترل میکنند، «چشمان خود را بر واقعیتی که با آن روبرو هستند، بگشایند.»
وزیر امور خارجه آمریکا گفت: متاسفانه، بسیاری از افرادی که همچنان شعارهای انقلابی سر میدهند، کماکان معتقدند که میتوانند به انتظار پایان این دولت مانده، هیچ تغییری ایجاد نکرده و یا هیچ اقدامی نکنند. آنها اشتباه میکنند و اگر اشتباه خود را اصلاح نکنند، درس سختی خواهند گرفت.
واشنگتن بیش از ۶۰ سال است که کوبا را تحریم کرده و دولت ترامپ پس از برکناری و ربایش قهرآمیز نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری وقت ونزوئلا، فشار بر هاوانا را افزایش داده است.
روبیو در مصاحبه با فاکس نیوز درباره ونزوئلا نیز گفت: آنها باید در آن کشور انتخابات آزاد و عادلانه داشته باشند.
او افزود که واشنگتن در تلاش است تا شرایط لازم برای چنین انتخاباتی را در اسرع وقت فراهم کند. او هیچ جدول زمانی ارائه نکرد.
«عامل خارجی» در حادثه انگلیس دست داشته است
رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا در ادامه این مصاحبه گفت که «یک عامل خارجی» در توطئه «تروریستی» مشکوک هدف قرار دادن یک پایگاه هوایی آمریکا در انگلیس دست داشته است.
روبیو گفت: آنچه تعطیلات آخر هفته رخ داد میتوانست یک تهدید بسیار جدی باشد که اینگونه نیز بود. وی افزود که «اخبار بسیار بیشتری» در راه است.
وی افزود: این یکی از مواردی است که به وضوح دستهای یک بازیگر خارجی در آن دخیل بوده است؛ من فعلاً جزئیات زیادی در مورد آن ارائه نمیدهم.
پنج مرد که هویتشان مشخص نشده، اوایل روز یکشنبه (۵ مهر) در نزدیکی پایگاه غربی فیرفورد، یعنی مکان پرواز بمبافکنهای ب- ۱ آمریکا دستگیر شدند.