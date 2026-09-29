کد خبر: 1382009
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تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۸
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در آستانه انتخابات کنگره: نظرسنجی‌ها از چرخش لاتین‌تبارها به سمت دموکرات‌ها خبر می‌دهد

ث نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد که جمهوری خواهان یکی از پایگاه های اصلی حمایتی خود یعنی لاتین تبارها را از دست داده اند به نحوی که رای دهندگان لاتین تبار به سمت دموکرات ها متمایل شده اند.

جوان آنلاین: تارنمای آمریکایی هیل نوشت: این تغییر گرایش، پیروزی جمهوری خواهان را در ایالت های قرمز از جمله تگزاس و فلوریدا پیچیده کرده است.

نظرسنجی جدید نشان داد که رای دهندگان لاتین تبار که به پیروزی دونالد ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوری اش کمک کردند در انتخابات میان دوره کنگره به دلیل ناامیدی از عملکرد اقتصادی و سیاست های جنجال برانگیز مهاجرتی به سمت دموکرات ها متمایل شده اند.

دموکرات ها در تلاش برای کنترل مجلس سنا و نمایندگان تلاش می کنند حمایت رای دهندگان به ویژه در تگزاس و فلوریدا را به عنوان دو ایالت قرمز که بیشتری جمعیت لاتین تباران را دارد جلب کنند. جمهوری خواهان در این ایالت ها به دنبال حمایت این طیف از رای دهندگان در انتخابات میان دوره ای هستند.

در آستانه انتخابات کنگره: نظرسنجی از چرخش هیسپانیک تبارها به سمت دموکرات ها خبر داد

بر اساس داده‌های مرکز تحقیقاتی «پیو»، رأی‌دهندگان لاتین تبار که ۱۶ درصد از کل رأی‌دهندگان کشور را تشکیل می‌دهند، در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۰ با اختلاف ۲۵ درصد از جو بایدن حمایت کردند؛ اما کامالا هریس، معاون پیشین رئیس‌جمهور، در مقام نامزد حزب دموکرات در انتخابات ۲۰۲۴، تنها با اختلاف ۳ درصد توانست آرای این گروه را به خود اختصاص دهد. در انتخابات ۲۰۲۴، ترامپ در ایالت تگزاس با اختلاف حدود ۱۰ درصد و در فلوریدا با اختلاف تقریبی ۱۳ درصد، آرای جامعه لاتین‌تبارها را به دست آورد.

با این حال، اکنون، نظرسنجی کوک پولیتیکال ریپورت و تله ویزا یونیورژن Cook Political Report/Televisa Univision نشان داد که ۱۸ درصد از رأی‌دهندگان لاتین تبار که در سال ۲۰۲۴ از ترامپ حمایت کردند، از عملکرد او ناراضی هستند - و ۲۲ درصد در یک رأی‌گیری عمومی از نامزد جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان حمایت نمی‌کنند.

در یک نظرسنجی اواخر ماه مه (اردیبهشت)، ۲۰ درصد از رأی‌دهندگان لاتین تبار در فلوریدا که در سال ۲۰۲۴ از ترامپ حمایت کردند، گفتند که رأی خود را تکرار نخواهند کرد. همچنین تحلیل نیویورک تایمز این هفته نشان داد که اگر آخرین نظرسنجی‌ها درست از آب درآیند، فلوریدا می‌تواند شاهد چرخش شدید چندین کرسی قرمز به سمت دموکرات‌ها باشد.

برچسب ها: انتخابات ، کنگره ، کنگره امریکا
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