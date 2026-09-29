وزیر امور خارجه چین در واکنش به تنش‌های اخیر هشدار داد که اگر ژاپن از تاریخ جنگ جهانی دوم عبرت نگیرد و به مسیر نظامی‌گری بازگردد، نه تنها نمی‌تواند با جهان روبرو شود، بلکه هیچ آینده‌ای نخواهد داشت.

جوان آنلاین: وانگ یی در دیدار با تاکشی ایوایا وزیر سابق امور خارجه و رئیس انجمن توسعه تجارت ژاپن (JAPIT)، اظهار داشت که درس گرفتن از گذشته برای هدایت آینده ضروری است و تنها با درس گرفتن واقعی از تاریخ می‌توانیم، آینده‌ای بهتر بسازیم.

وی با بیان اینکه اگر ژاپن خواهان عبرت از تاریخ گذشته نیست و تمایل به چالش کشیدن «قانون اساسی صلح» پس از جنگ را دارد یا تلاش کند گذشته تجاوزکارانه خود را احیا و جنایتکاران جنگی را دوباره زنده کند، هشدار داد که توکیو نه‌تنها نمی‌تواند به سوی آینده حرکت کند، بلکه حتی قادر نخواهد بود روی خود را به سوی جهان برگرداند و آینده‌ای نیز نخواهد داشت.

این مقام ارشد چینی همچین تصریح کرد: وظیفه فوری ژاپن این است که اظهارات و اقدامات نادرست سران این کشور درباره مساله تایوان را اصلاح کند.

وی همچنین تاکید کرد که مقام ژاپنی باید موضعی درست در قبال مسائل تاریخی اتخاذ کند و درک منطقی و عینی از چین، داشته باشد.

اظهارات وانگ در ادامه تنش دیپلماتیک میان پکن و توکیو ارزیابی می‌شود که پس از اظهارات سانائه تاکایچی نخست‌وزیر ژاپن درباره احتمال مداخله نظامی این کشور در تایوان، آغاز شد.

نخست‌وزیر ژاپن سال گذشته در نشستی که با نمایندگان این کشور داشت، نسبت احتمال بروز «وضعیت اضطراری» در تنگه تایوان هشدار داده بود؛ موضعی که با واکنش تند پکن مواجه شده و مقام‌های چینی این نوع اظهارات را دخالت در مسائل داخلی خود می‌داند.

تاکایچی پس از واکنش‌ها اعلام کرد اظهاراتش درباره تایوان جنبه فرضی داشته و در آینده از چنین اظهارنظرهایی خودداری خواهد کرد؛ اما حاضر نشد سخنان خود را پس بگیرد.

روابط چین و ژاپن طی سال‌های اخیر بارها تحت‌تاثیر موضوعات مرتبط با تایوان، فعالیت‌های دریایی پکن در دریای شرقی چین و مناقشه بر سر جزایر سنکاکو/دیائویو قرار گرفته است.

هرچند ۲ کشور کانال‌های دیپلماتیک فعال دارند اما تنش‌های سیاسی و امنیتی همچنان یکی از محورهای ثابت در مناسبات دوجانبه به شمار می‌رود.

وانگ یی همچنین با بیان اینکه سال آینده پنجاه و پنجمین سالگرد عادی‌سازی روابط دیپلماتیک بین چین و ژاپن است، تصریح کرد که روابط فعلی پکن- توکیو، وضعیت وخیمی دارد و نیاز به عادی‌سازی مجدد دارد.