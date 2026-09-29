جوان آنلاین: از زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دوباره به کاخ سفید بازگشت، بارها از شعار مورد علاقه غول های فناوری که آنها را تحسین می کند پیروی کرده است: «سریع حرکت کن و همه چیز را به هم بریز.» این عبارت بر مزایای ایجاد اختلال و تغییر تاکید دارد؛ اینکه انرژی و رویکردهای خارج از چارچوب چگونه می توانند یک نظام راکد را تکان دهند. اما اکنون که ترامپ دومین سال دوره ریاست جمهوری خود را پشت سر می گذارد و کمتر از ۶ هفته تا انتخابات میان دوره ای کنگره باقی مانده، رای دهندگان نشان می دهند که از نگاه آنها بسیاری از امور به معنای واقعی کلمه خراب شده است.

جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران که ترامپ پیش بینی کرده بود چهار تا ۶ هفته طول بکشد، وارد هشتمین ماه خود شده است. هزینه سوخت به دلیل جنگ به میزان قابل توجهی افزایش یافته و این افزایش بر قیمت سایر کالاهای مصرفی نیز اثر گذاشته است. تعرفه های ترامپ نیز به افزایش قیمت ها دامن زده است. همزمان نگرانی عمومی درباره هوش مصنوعی افزایش یافته، اما رئیس جمهوری توسعه سریع این فناوری را در اولویت قرار داده و چشم انداز چندانی برای وضع مقررات دولتی دیده نمی شود.

نظرسنجی ها نشان می دهند رای دهندگان به ویژه از جنگ و هزینه های زندگی ناراضی هستند و میزان محبوبیت ترامپ این هفته به پایین ترین سطح خود رسیده است. برخی گروه های رای دهنده، از جمله لاتین تبارها، به دلیل مسائلی مانند هزینه های زندگی و سیاست های مهاجرتی دولت، فاصله بیشتری از رئیس جمهوری گرفته اند.

نکته قابل توجه این است که برخی نامزدهای جمهوری خواه نیز، به ویژه در رقابت های نزدیک، شروع به فاصله گرفتن از ترامپ کرده اند. مایک راجرز، نماینده میشیگان که در رقابت حساس سنا حضور دارد، خواستار پایان جنگ علیه ایران شده است.

راجر مارشال، سناتور کانزاس، درباره عملیات اداره مهاجرت و گمرک آمریکا در ایالت خود ابراز نگرانی کرده و ماریا الویرا سالازار، نماینده فلوریدا، در یک تبلیغ انتخاباتی گفته است برخی اقدامات مهاجرتی دولت ترامپ بیش از حد پیش رفته است. بایرون دونالدز نیز برخی اشاره ها به ترامپ را از وب سایت انتخاباتی خود حذف کرده است.

این تحولات برای رئیس جمهوری که بیش از یک دهه کنترل قدرتمندی بر حزب خود داشته، قابل توجه است. لوگان فیلیپس، تحلیلگر انتخابات می گوید این نخستین بار در دوران ریاست جمهوری ترامپ است که رای دهندگان دیگر مانند گذشته به او اعتماد و اطمینان نمی کنند. به گفته او، بخشی از رای دهندگان خارج از پایگاه اصلی ترامپ، به ویژه جمهوری خواهان سنتی، در حال از دست دادن صبر خود هستند.

با وجود این نشانه های سیاسی، ترامپ همچنان به رویکرد خود ادامه می دهد. دادگاه ها ظاهرا مهم ترین محدودیت باقی مانده در برابر او هستند، هرچند اکثریت محافظه کار دیوان عالی در بسیاری از موارد از اختیارات گسترده رئیس جمهوری حمایت کرده است.

در تازه ترین نمونه، یک قاضی فدرال موقتا مانع از آن شد که دولت ترامپ سه رسانه، «ام اس ناو»، «سی ان ان» و «پولیتیکو» را از کاخ سفید منع کند. دولت ترامپ استدلال می کند حضور در کاخ سفید یک «امتیاز» است، نه «حق»، در حالی که شاکیان پرونده، این اقدام را نقض آزادی مطبوعات و حق برخورداری از روند قانونی می دانند.

متیو دالک، مورخ سیاسی دانشگاه جورج واشنگتن، می گوید ترامپ در چارچوب گسترش اختیارات ریاست جمهوری حرکت می کند و این رویکرد را به سطحی جدید رسانده است. بخشی از این اقدامات نیز با نظریه «قوه مجریه واحد» توجیه می شود؛ دیدگاهی محافظه کارانه که اختیارات گسترده ای برای رئیس جمهوری بر نهادها و مقام های اجرایی قائل است.

با این حال، کنگره و دادگاه ها گاهی ترامپ را محدود کرده اند. دیوان عالی در فوریه برخی تعرفه های گسترده او را لغو کرد و یک قاضی فدرال نیز هفته گذشته دولت را موظف کرد پیش از هرگونه تغییر در مرکز کندی، از جمله تخریب، ۳۰ روز قبل اطلاع رسانی کند.

دالک می گوید ترامپ این دیدگاه ها را تا نزدیک ترین حد ممکن به نقاط افراطی آنها پیش می برد. در دوره دوم ریاست جمهوری نیز او نسبت به دوره نخست با آزادی عمل بیشتری مواجه است؛ بخشی از این مسئله به انتخاب مقام های ارشد دولت مربوط می شود که کمتر تمایل دارند در برابر او بایستند.

این وضعیت یادآور دوره های دوم ریاست جمهوری پیشین آمریکا است که با رسوایی، بحران و خستگی رای دهندگان همراه شد. اگر دموکرات ها در انتخابات میان دوره ای کنترل یکی یا هر دو مجلس کنگره را به دست آورند، انتظار می رود دو سال پایانی دولت ترامپ با درگیری های بیشتری میان کاخ سفید و کنگره همراه باشد.