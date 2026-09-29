تحقیر امارات توسط یک کشور عربی در سازمان ملل

نماینده سودان در سازمان ملل به شدت از مداخلات امارات در امور داخلی این کشور و جنگ افروزی ابوظبی انتقاد کرد.

جوان آنلاین: حارث ادریس نماینده سودان در سازمان ملل در سخنرانی خود مقابل مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کرد که امارات از شبه نظامیان واکنش سریع حمایت نظامی و لجستیکی به عمل می آورد و در تداوم جنگ داخلی در سودان دست دارد.

وی اضافه کرد: حمایت های خارجی از شبه نظامیان واکنش سریع باعث طولانی شدن جنگ و تشدید بحران انسانی در سودان می شود.

ادریس تصریح کرد: خارطوم مدارک و اسناد لازم را در خصوص حمایت های امارات از این شبه نظامیان در اختیار سازمان ملل قرار داده است که این حمایت ها شامل ایجاد شبکه های انتقال عناصر شبه نظامی و تجهیزات به آنها نیز می شود.

وی در پایان خطاب به امارات برای تحقیر این کشور گفت: حتی به اندازه بند کفش کُلیب هم نیستید.(عبارتی که برای تحقیر طرف مقابل استفاده می شود.)