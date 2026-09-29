رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: من واقعاً خودم را مقصر می‌دانم. ما در مجلس، دولت، وزارتخانه و شهرستان‌ها و مدیران، می‌توانیم گره مسکن را باز کنیم.

جوان آنلاین: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۷ مهر) و پس از طرح سؤال عبدالجلال ایری، عضو کمیسیون عمران، از وزیر راه و شهرسازی، اظهار کرد: مردم در شرایط سخت اقتصادی قرار دارند و سهم مسکن در هر اقدامی برای حل مشکلات اقتصادی مردم، در سبد خانوار بسیار مؤثر است؛ نه‌تنها از بعد اقتصادی، بلکه از ابعاد آرامش، تربیتی، فرهنگی، امنیت اجتماعی و دیگر ابعاد نیز اهمیت دارد.

به گزارش مهر، وی ادامه داد: اینکه گفته می‌شود مسکن «سرپناه» است، به تمام معنا یک چتر حمایتی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و رفتاری برای خانواده ایجاد می‌کند و باید به این موضوع توجه جدی داشته باشیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: طبق مواد ۴۹، ۵۰ و ۵۱ قانون برنامه هفتم و همچنین قانون جهش تولید مسکن، موضوعات مختلفی را پیش‌بینی کرده‌ایم. من نسبت به آسیب‌ها و مباحث مربوط به تغییر کاربری‌ها، محدوده و خارج از محدوده و مسائل این‌چنینی آگاه هستم. شما نیز به دلیل مسئولیت‌های قبلی در این حوزه، حتماً بیشتر و دقیق‌تر از من در جریان این مسائل هستید و قطعاً یکی از کارشناسان ارشد و برجسته کشور در حوزه شهرسازی هستید.

قالیباف تصریح کرد: معتقدم دوستان و نمایندگان محترم، از جمله آقای حدادی، باید در این زمینه کمک کنند. این همکاری می‌تواند باعث شود کار با سرعت بیشتری پیش برود.

وی گفت: ما درباره آن دو دهم درصد، یعنی ۳۳۰ هزار هکتار، مباحث کشاورزی و این موارد را متوجه هستم.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: چند روز قبل صحبت جنابعالی خطاب به همکارانتان را شنیدم که اشاره می‌کردید «چرا زمین نمی‌دهید؟» اما به هر حال مجلس، دولت و شما و مجموعه‌ای که اینجا حضور دارند، حداقل می‌توانیم برای جوانانی که به تازگی ازدواج کرده و تشکیل خانواده داده‌اند و فرم «ج» آنها سبز است، کاری انجام دهیم و به آنها زمین بدهیم.

قالیباف ادامه داد: حالا من نمی‌خواهم متراژ مشخصی را مطرح کنم، اما باید با توزیع نرمال به آنها زمین داده شود.

وی تأکید کرد: من بارها گفته‌ام تا زمانی که دولت از تصدی‌گری در مسکن‌سازی دست برندارد، مشکل حل نمی‌شود. ما به تفاوت قیمت سه و نیم تا چهار میلیون تومان به ۳۴ میلیون تومان در یک دهه گذشته را چه کسی می‌خواهد جبران کند؟ کدام کارمند، کارگر، بازنشسته یا جوانی که امروز تشکیل زندگی می‌دهد، می‌تواند این هزینه را تأمین کند؟ هیچ‌کس.رئیس مجلس در ادامه با بیان اینکه در بخش‌های دیگر نیز فرصت‌هایی وجود دارد، گفت: ما می‌توانیم از فروش، حالا نه فروش متری بلکه فروش سانتی‌متری، برای جذب نقدینگی استفاده کنیم و کمک کنیم مردم در مقابل تورمی که وجود دارد، ارزش پولشان را حفظ کنند. وزارت اقتصاد کار خودش را انجام دهد و وزارت راه و شهرسازی نیز کار خودش را انجام دهد و زمین‌ها را وارد این چرخه کنند.

وی خاطرنشان کرد: زمین در جغرافیاهای مختلف، قیمت‌های متفاوتی دارد، اما در هر جغرافیایی که بروید، حتماً حدود ۴۵ درصد هزینه مسکن مربوط به زمین است و در بعضی جاها این سهم به ۶۰ درصد می‌رسد.

قالیباف ادامه داد: بنابراین اگر کسی یک قطعه زمین داشته باشد، در هر محیطی حتی با تراکم ۱۲۰ درصد، یعنی حداقل تراکم، می‌تواند برای ساخت‌وساز اقدام کند. با این کار می‌توانیم مشکل مردم را حل کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: من واقعاً خودم را مقصر می‌دانم. ما در مجلس، دولت، وزارتخانه و شهرستان‌ها و مدیران، می‌توانیم این گره را باز کنیم. حرف آقای ایری، حرف حقی است. این مشکل، مشکل تحریم، محاصره یا مسائل دیگر نیست؛ این فقط یک مشکل مدیریتی است و قانون هم وجود دارد.

وی ادامه داد: حتماً به‌طور ویژه جلسه‌ای در این زمینه برگزار کنیم. می‌دانم که برخی مسائل دست‌وپاگیر است. وزارت جهاد کشاورزی هم باید بیاید و در بحث زمین و موضوعات مربوط به آن وارد میدان شود. حق مردم ماست که این کار انجام شود. ان‌شاءالله دولت و مجلس کمک کنند تا مشکل مسکن را حل کنیم.

قالیباف درباره زیرساخت‌ها نیز گفت: ظرفیت‌ها و زمین‌هایی وجود دارد و اختیار داده‌ایم و قانون نیز اجازه داده است. می‌توانیم با تهاتر، زیرساخت‌ها را نیز به‌طور جدی دنبال کنیم و به سمت حل‌وفصل آنها برویم. اگر در این بخش نیز مشکلی وجود دارد، می‌توانیم برای رفع آن کمک کنیم.

وی افزود: البته باید در کلان‌شهرهای بزرگ که جمعیت بی‌رویه داریم و جمعیت به شکل بی‌رویه جذب می‌شود یا شهرک‌هایی بدون زیرساخت و بدون ارتباط منطقی، در برخی نقاط و حتی در بیابان ایجاد می‌کنیم، از این دو معضل نیز پرهیز کنیم.

رئیس مجلس تصریح کرد: نه باید شهرک‌های بی‌خودی و دور از دسترس ایجاد کنیم که به زیرساخت‌های سنگین نیاز داشته باشند و نه شهرهایی ایجاد کنیم که بیش از ظرفیت خود جمعیت داشته باشند.

قالیباف ادامه داد: حدود ۲۳ درصد جمعیت کشور را در کمتر از یک درصد خاکمان متمرکز کرده‌ایم. هر کاری هم انجام دهیم، این وضعیت را نمی‌توانیم در حوزه محیط زیست، اقتصاد، فرهنگ و آسیب‌های اجتماعی نجات دهیم و این موضوع اساساً قابل حل نیست.

در ادامه، وزیر راه و شهرسازی خطاب به رئیس مجلس گفت: از نقطه‌نظرات کارشناسانه و البته بسیار دلسوزانه شما تشکر می‌کنم و این پیشنهاد بسیار کارگشاست. حتماً در اولین فرصت در خدمت جنابعالی و نمایندگان هستیم.

رئیس مجلس نیز در پاسخ گفت: اگر دستگاه‌هایی که باید در صدور مجوزها با شما همراهی کنند، همکاری نمی‌کنند، ما در مجلس کمک می‌کنیم تا این کار انجام شود.