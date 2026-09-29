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تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۳
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جزئیات اجرای پروژه یادگار امام؛ تکمیل کمربندی غرب تهران تا همت

سید محمد آقامیری عضو شورای اسلامی شهر تهران با تشریح آخرین وضعیت پروژه بزرگراهی یادگار امام گفت: با تکمیل این پروژه، یک محور بزرگراهی حدود ۱۶ کیلومتری از آزادگان تا بزرگراه همت شکل می‌گیرد.

جوان آنلاین: سید محمد آقامیری عضو شورای شهر تهران با تشریح آخرین وضعیت پروژه بزرگراهی یادگار امام گفت: با تکمیل این پروژه، یک محور بزرگراهی حدود ۱۶ کیلومتری از آزادگان تا بزرگراه همت شکل می‌گیرد و زنجیره کمربندی غرب تهران تکمیل خواهد شد.

پروژه‌ای که پس از سال‌ها دوباره فعال شد

اقامیری در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: پروژه یادگار امام بخشی از شبکه بزرگراهی و کمربندی غرب تهران است که عملیات اجرای آن از دهه ۷۰ آغاز شد و حدفاصل آزادگان تا میدان امام در سال ۱۳۹۱ به بهره‌برداری رسید، اما ادامه پروژه متوقف ماند.

وی افزود: در شهریور ۱۴۰۱ عملیات اجرای شاخه غربی پروژه مجدداً آغاز شد و بخش نخست این مسیر به طول حدود ۲.۵ کیلومتر به بهره‌برداری رسید که حدود ۵۵۰ متر آن به‌صورت مسقف اجرا شده است.

تملک ۲۷ ملک و ۹۱ واحد مسکونی

اقامیری با اشاره به پیچیدگی‌های اجرای این پروژه گفت: بخش متوقف‌شده یادگار امام یکی از دشوارترین قسمت‌های پروژه بود و وجود معارضان ملکی و تأسیساتی متعدد، روند اجرای آن را پیچیده کرده بود.

وی ادامه داد: برای اجرای این بخش، حدود ۲۷ ملک تملک شد و در مناطق ۹ و ۱۰ نیز حدود ۹۱ واحد مسکونی در مسیر پروژه قرار داشت که فرآیند تملک آنها انجام شد. همچنین تملک پادگان جی و بخشی از اراضی متعلق به آموزش و پرورش از دیگر اقدامات مورد نیاز برای پیشبرد پروژه بود.

جابه‌جایی تأسیسات و عبور پروژه از زیر کانال برق

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به جابه‌جایی تأسیسات در مسیر پروژه گفت: در کنار تملک املاک، تأسیسات متعددی نیز در مسیر قرار داشت که جابه‌جایی کانال سطحی بلغاری، دو خط لوله گاز، خط انتقال آب و کانال برق نیروگاه از جمله آنها بود.

وی افزود: کانال برق موجود از قدمت زیادی برخوردار بود و امکان تخریب و بازسازی آن وجود نداشت؛ بنابراین با طراحی فنی مناسب، مسیر پروژه یادگار امام از زیر کانال عبور داده شد تا این زیرساخت مهم حفظ شود.

بهره‌برداری از فاز دوم در اواخر آبان

اقامیری درباره ادامه عملیات اجرایی پروژه گفت: در بخش شمالی و غربی یادگار امام نیز عملیات اجرایی در حال انجام است و جمع‌بندی نهایی پروژه در دستور کار قرار دارد. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، امیدواریم فاز دوم پروژه در اواخر آبان‌ماه به بهره‌برداری برسد.

وی تأکید کرد: با تکمیل این پروژه، دسترسی مناسبی برای شهروندان غرب تهران ایجاد می‌شود و گره ترافیکی موجود در انتهای محور یادگار امام برطرف خواهد شد.

تکمیل زنجیره کمربندی غرب تهران

اقامیری در پایان گفت: با تکمیل این طرح، محور بزرگراهی حدود ۱۶ کیلومتری از آزادگان تا بزرگراه همت شکل می‌گیرد که در امتداد مسیرهایی از جمله بروجردی، میدان جی، یادگار امام و میدان فتح قرار دارد و این مسیر به موازات محورهای موجود، دسترسی‌های جدیدی برای شهروندان غرب تهران ایجاد می‌کند و با تکمیل آن، زنجیره کمربندی غرب تهران نیز تکمیل خواهد شد.

منبع مهر

برچسب ها: سید محمد آقامیری ، شورای اسلامی شهر تهران ، بزرگراه همت
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