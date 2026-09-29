جوان آنلاین: اکرم فوزی ترزی یکی از فعالان سیاسی عراق تاکید کرد که طرف های خارجی در تحریک شبکه های وابسته به داعش در استان کرکوک نقش دارند و به تازگی منطقه التون کوبری در این استان شاهد تحرکات داعشی ها بوده است.

به گزارش مهر، وی اضافه کرد: این درگیری ها تصادفی نیست بلکه برخی طرف ها سعی دارند با متشنج کردن اوضاع در مسیر خروج نظامیان ائتلاف آمریکا از خاک عراق مانع تراشی کرده و برای باقی ماندن آنها بهانه تراشی کنند.

ترزی تصریح کرد: همزمانی این حملات تروریستی با تحرکات سیاسی در عراق برای پایان دادن به حضور نظامیان خارجی بیانگر وجود نقشه هایی در راستای بی ثبات کردن کشور و ناتوان جلوه دادن نیروهای امنیتی است.

پیشتر گزارش شده بود که 2 عنصر داعشی در درگیری با نیروهای امنیتی در کرکوک به هلاکت رسیده اند.