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تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۰
سیاست » اخبار کلی

قول رئیس سازمان برنامه و بودجه برای تسویه کل مطالبات گندم تا پایان هفته

پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: باید ۴۵۰ هزار میلیارد تومان برای گندم پرداخت می‌کردیم که تا امروز ۳۷۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده‌ایم و قول می‌دهم تا پایان هفته آینده کل مطالبات گندم را تسویه کنیم.

جوان آنلاین: حمید پورمحمدی در جلسه علنی وبیناری امروز و در جریان گزارش مربوط به بررسی سیاست‌ها و بسته‌های حمایتی از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی، اظهار کرد: از روزی که جنگ شروع شد تا الان، نه من و نه همکاراننم یک کلمه درباره ضعف و سستی به کار نبردیم و همه این موارد را کنار گذاشتیم. مهم این بود که کشتی اداره امور مملکت را از این امواج خروشان و این دریای متلاطم عبور دهیم.

به گزارش ایسنا، پورمحمدی ادامه داد: خادمین شما در دولت در یک سال گذشته تا الان در خدمت‌دهی به مردم مجاهدت خاموش کردند؛ نه تبلیغی کردند، نه قوانین لازم در اختیارشان بود، نه منابع کافی در اختیارشان بود. با بودجه‌ای می‌خواستند کار کنند که خود آن، بنا به دلایل مختلف، با کسری‌های مختلفی روبه‌رو شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: با وجود آنکه پل‌های جنوب را زدند این فوق‌العاده موجب افتخار است که ظرف دو ماه تمام پل‌ها بازسازی شد. اگر ما ذره‌ای در واقع سستی می‌کردیم، با شروع سیلاب‌ها و رودخانه‌های خروشان، ارتباطمان با جنوب کشور قطع می‌شد.

وی افزود: در حوزه کسب‌وکار و بحث فولاد و صنایع، آقای اتابک وزیر صمت یک لحظه آرام و قرار نداشتند. با دست خالی، بسیاری از واحدهایی را که آسیب دیده بودند، برگرداندند. در حوزه پتروشیمی و گاز نیز اقدامات انجام شد. در این دو حوزه، یکی ۲ هزار و یکی ۷ هزار مورد (آسیب‌دیده) داشتیم و موارد دیگر نیز وجود دارد.

تا پایان هفته آینده کل مطالبات گندم را تسویه می کنیم

پورمحمدی تصریح کرد: اکنون که در ابتدای مهرماه هستیم، به لطف الهی نظم بودجه کشور را در بهترین شرایط اداره کردیم و کشور را بدون کمترین نگرانی تا الان اداره کرده‌ایم و باید ۴۵۰ هزار میلیارد تومان برای گندم پرداخت می‌کردیم که تا امروز ۳۷۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده‌ایم و به شما قول می‌دهم تا پایان هفته آینده کل مطالبات گندم را تسویه کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: یکی از اولین اولویت‌هایی که دولت در امر بازسازی داشت، جان مردم بود. اینکه چگونه آنها را از زیر آوار نجات دهیم و چگونه درمانشان کنیم. در محور جان مردم، ۶ هزار عملیات نجات انجام و پشتیبانی شد.

تشریح اقدامات درباره بازسازی بعد از جنگ 

پورمحمدی ادامه داد: ۳۴ هزار نفر از هموطنان ما مجروح شدند و به‌صورت صددردرصد رایگان درمان شدند. حدود ۷۱۲ نفر از هموطنان ما نیز شهید شدند و تمام کار پرونده‌ها، حقوقشان و سایر امور مربوط به آنها انجام شد.

وی در تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه مسکن اظهار کرد: در بحث مسکن، بازسازی ۱۰۷ هزار واحد مسکونی در شهرستان‌ها شروع شد. در تهران نیز برای ۶۵ هزار واحد و ۴۵ هزار واحد اساسی، کار بازسازی شروع شد. در مورد خودرو نیز کار بازسازی ۳۷ هزار و ۵۰۰ خودرو شروع شد. نمونه آن در تهران، از حدود ۶۵ هزار واحد، ۵۶ هزار واحد کارشان تمام شد.

وی گفت: بعد از آن، صنایع کوچک و متوسط و سپس واحدهای کشاورزی در دستور کار قرار گرفتند. در وسط جنگ، ستاد ملی تشکیل شد و در سازمان برنامه، با عضویت وزرای مؤثر دولت و ریاست آقای عارف هر هفته موضوعات مختلف بررسی شد.

پورمحمدی ادامه داد: در حوزه زیرساخت‌ها، راه‌آهن، اسکله، آب، تصفیه، گاز، ارتباطات، پست، رادیو و تلویزیون، شبکه‌های صنعتی، مدارس و دانشگاه‌ها و اماکن ورزشی که آسیب دیده بودند، همه در دستور کار دولت قرار گرفتند.

وی افزود: موضوع دیگری را نیز در دستور کار قرار دادیم که مربوط به دستگاه‌های دولتی بود تا ساختمان‌هایی که آسیب دیده‌اند، بتوانند استقلال پیدا کنند. همچنین موضوع حمایت نظامی و بازسازی نیز در دستور کار قرار گرفت.

وی درباره حمایت از کسب‌وکارها اظهار کرد: در مورد کسب‌وکار برای گرفتن یک مجوز انتشار اوراق، پنج ماه دوندگی شد و حدود یک ماه پیش تازه به ما مجوز دادند. اوراق هم که منتشر شد، در اختیار خودشان قرار گرفت و هر کدام از این موارد را راه انداختند و جلو رفت. در مصوباتی که گرفتیم، اجازه گرفتیم املاک و دارایی‌های مازاد خود را تهاتر کنند تا کار پیمانکارانشان راه بیفتد.

وی ادامه داد: برای آنها اجازه گرفتیم امکان مالیاتی داشته باشند. علاوه بر آن ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، اجازه گرفتیم ۷۵ هزار میلیارد تومان از تسهیلات تکلیفی به این موضوع اختصاص دهیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در وزارت بهداشت نیز صندوقی طراحی شد. بحث مدیریت امور جاری کشور، به علاوه پشتیبانی از جنگ، بحث تأمین معیشت و دارو و مسائل روزمره و خدمات، همزمان با کار بازسازی انجام شد و کار فوق‌العاده‌ای در حال انجام است.

پورمحمدی تأکید کرد: واقعاً مسئولان دولتی با چنگ و دندان، از گام اول که جان مردم بود تا گام دوم که مال مردم بود، کار را پیش بردند. حوصله جلسه نیست که همه موارد را بیان کنم، اما این اطمینان را به شما می‌دهم که با همه سختی‌ها، با انگیزه فراوان، با انسجام و اتحادی که بین تک‌تک اعضای دولت وجود دارد، کار را ادامه دادیم.

وی در ادامه از همراهی مجلس و قوه قضائیه با دولت قدردانی کرد و گفت: من همیشه منتظر بودم، نه تنها دولت بلکه بقیه دستگاه‌ها نیز همراهی کنند. همین‌جا صمیمانه از مجلس و ریاست آن تشکر می‌کنم که چقدر راهگشایی، کمک و راهنمایی کردند. همچنین از رئیس قوه قضائیه که به ما کمک کردند، صمیمانه سپاسگزارم. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله در نیمه دوم سال نیز پرانرژی‌تر و با امید بیشتر، بازسازی را جلو می‌بریم. ما آمادگی داریم هر دو ماه یک‌بار یا حتی ماهی یک‌بار خدمت شما بیاییم و گزارش پیشرفت کمی کار را تقدیم کنیم.

برچسب ها: پورمحمدی ، مطالبات گندمکاران ، سازمان برنامه و بودجه کشور
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