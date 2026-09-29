فرمانده مرزبانی فراجا گفت: فعالیت‌های تجاری و اقتصادی در مرزهای جمهوری اسلامی ایران با همسایگان به مدد کوشندگی و حضور مقتدرانه نیروهای سلحشور مرزبانی بی‌وقفه و بدون مشکل جریان دارد.

جوان آنلاین: سردار علی‌اکبر جاویدان روز سه‌شنبه در آیین تودیع و معارفه فرمانده جدید مرزبانی استان ایلام اظهار کرد: پیروزی نهایی از آن جبهه اسلام است و بدون شک این هجمه دشمنان نیز با امداد و نصرت الهی به شکست می‌انجامد.

به گزارش ایرنا، وی افزود: دشمن آمریکایی و صهیونی همه توان خود را در آسیای غربی به کار گرفت و با ایجاد پایگاه‌های متعدد پیرامون خلیج فارس فکر می‌کرد امنیت نیروهایش را تامین کرده است، اما این راهبرد به شکست انجامیده و کارشناسان و تحلیگران آنها نیز به این نتیجه اذعان دارند.

فرمانده مرزبانی فراجا مسئولیت نیروهای جان بر کف مرزبانی را در حراست از ایران اسلامی بی‌نظیر توصیف کرد و یادآور شد: مرزبانی از هشت هزار و ۷۷۵ کیلومتر مرز عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران حراست و به نوکری و خادمی مردم افتخار می‌کند.

سردار جاویدان تاکید کرد: در طول تجاوز دشمن و جنگ‌های اخیر حتی یک بازارچه مرزی نیز تعطیل نشد و با وجود تلاش دشمن برای خدشه‌دار کردن امنیت، فعالیت‌ها مرزها در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به بهترین شکل انجام شد و اکنون همه مرزها شاهد رونق و داد و ستد است.

وی تردد چندین میلیونی زئران اربعین در استان‌های مرزی از جمله ایلام را نمود دیگری از امنیت پایدار در ایران اسلامی با وجود گستردگی مرزی با کشورهای گوناگون عنوان کرد.

فرمانده مرزبانی فراجا اضافه کرد: مرزبانان افزون بر نقش نظامی و دفاعی، در حوزه دیپلماسی مرزی نیز نقش‌آفرین هستند و با همراهی مدیران اجرایی برای استیفای حقوق مرزنشینان تلاش می‌کنند.

سردار جاویدان توضیح داد: ایلام در میان استان‌های مرزی کشور از بالاترین ویژگی‌های امنیتی برخوردار است و این نتیجه مردمانی مجاهد، ایثارگر و انقلابی است که حراست از ۴۳۰ کیلومتر مرزهای عزت و شرف جمهوری اسلامی را برعهده دارند.

وی بیان کرد کرد: مردم این استان در دوران دفاع مقدس هم از مرزهای خود دفاع کردند و هم در استان‌های کردستان، خوزستان و کرمانشاه با لشکر پیروز امیرالمومنین(ع) حضور داشتند و شهدای بزرگی را تقدیم نظام اسلامی کردند.

فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران تجهیز امکانات در پاسگاه‌های مرزی را از ضروری‌ترین نیازهای مرزبانان برشمرد.

در پایان این آیین سردار حجت‌اله کریمی به عنوان فرمانده مرزبانی استان ایلام معرفی و از خدمات سردار علی ندرخانی که به عنوان فرمانده انتظامی استان خراسان‌شمالی منصوب شده است، قدردانی شد.