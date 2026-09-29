کد خبر: 1381995
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۰
بين‌الملل » اخبار كلی

تداوم تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به سوریه؛ از ورود نیروی زمینی تا نقض حریم هوایی

سوریه منابع محلی سوری از تداوم تجاوزات ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه و نقض حریم هوایی سوریه از سوی جنگنده های اسرائیلی خبر دادند.

جوان آنلاین: تحرکات و نقض حاکمیت سوریه از سوی رژیم صهیونیستی ادامه دارد؛ مناطق جنوبی سوریه شاهد تحولات میدانی و حملات توپخانه ای ارتش رژیم صهیونیستی به حومه شمالی قنیطره و همزمان پرواز جنگنده های اسرائیلی در آسمان درعا بود.

به گزارش ایرنا، منابع محلی در قنیطره اعلام کردند: توپخانه ارتش اشغالگر شب گذشته منطقه «الحمریه» در اطراف روستای طرنجه واقع در حومه شمالی قنیطره را هدف قرار داد اما گزارشی از تلفات احتمالی منتشر نشده است.

این حملات در سایه تداوم تحرکات نظامی اسرائیل در استان های قنیطره و درعا رخ می دهد زیرا این منطقه طی روزهای گذشته شاهد تحرکات زمینی، بازرسی ها و تیراندازی نظامیان اشغالگر به سوی اراضی کشاورزی و منازل مسکونی سوری ها بوده است.

این در حالی است که گشت های وابسته به اشغالگران به حومه جنوبی قنیطره در جنوب غربی سوریه وارد شده و با یورش به چند منزل مسکونی، یک مرد مسن را در مقابل منزلش مورد ضرب و شتم قرار دادند.

همچنین بیش از ۱۵ خودرو نظامی وارد روستای کودنه شدند و به بازرسی منازل پرداختند. گروهی دیگر از نظامیان صهیونیست در حومه غربی درعا رخنه کرده و پس از مدتی عقب نشستند.

همچنین آسمان درعا شاهد پرواز جنگنده های اسرائیلی بود به گونه ای که این رویداد در میان تداوم تحرکات نظامی رژیم صهیونیستی در مناطق مرزی فلسطین اشغالی با سوریه و تداوم تنش در روستاها و شهرک های نزدیک به خطوط تماس بارها تکرار شده است.

برچسب ها: تجاوز نظامیان رژیم صهیونیستی ، جنگ سوریه ، حریم هوایی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

توافق با شعام درباره انتخابات شوراها/ زمان به‌زودی اعلام می‌شود

جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲

۱۰ دروغ ترامپ در سخنرانی سازمان ملل

سوءاستفاده ترامپ از سازمان ملل و بدعتی که هیچکس جلوی آن را نگرفت

جدول مدالی روز نهم بازی‌های آسیایی/ ایران هشتم ماند

قالیباف با خانواده شهید لاریجانی دیدار کرد

پاکسازی ۱۰۰ غار کشور

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان اعلام شد

مهر میناب و داغی که تازه‌تر شد

فعال شدن هشدار زودهنگام در جازان و نجران عربستان

صعود ایران به رتبه ششم جدول مدالی بازی‌های آسیایی در پایان روز پنجم

آقای ربیعی! از کدام مردم می‌گویی؟!

جنگ بعدي از امروز آغاز مي‌شود

بدون شرح

«از جنگ نمی‌ترسیم»؛ ندای استوار ملت ایران است

امریکا مقابل شروط لایتغیر ایران

تظاهرات یهودیان در نیویورک پیش از سخنرانی نتانیاهو

حضور سه داور ایرانی در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ قطعی شد

سربازی احساس تعلق همه اقشار به یک جامعه مشترک را تقویت می‌کند

کمیسیون اروپا درباره محدودیت صادرات گازوئیل آمریکا هشدار داد

تنگه هرمز تا تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

پول حقیقی به بورس برگشت

واکنش قاطع ایران به ادبیات نامناسب نماینده استرالیا در شورای حقوق بشر

صدور هشدار زردرنگ هواشناسی؛ افزایش وزش باد و بارش باران در چند استان

قتل شوهر با سیانور

شهید پاکپور در طول خدمت ۲۸۰ بیمارستان سیار راه اندازی کرد

«نه» چین به تحریم هوایی ایران

هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم

تسلیم‌بشو نیستیم

رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم

تداوم تبعات جنگ افروزی علیه ایران؛ قیمت گازوئیل در اروپا رکورد زد

جاعلان مشغول کارند

کیفیت خودرو‌های داخلی صدای وزیر صمت را هم درآورد

نیروگاه‌ها با آمادگی مناسبی وارد فصل سرد می‌شوند

قهرمانی که شکست‌ناپذیر است 

قیمت واکسن آنفلوانزا اعلام شد

حزب‌الله لبنان: از رهبران مقاومت قاطعانه حمایت می‌کنیم

جان‌فدایان اقتدار و انسجام ملی را به رخ دشمن کشیدند

آمریکا مسبب این وضعیت است؛ پیش از حمله، تنگه هرمز باز بود

تقدیر سازمان بسیج مستضعفین از مواضع عزتمندانه رئیس‌جمهور در سازمان ملل

از «زابل» تا «Z» سربازی هنوز تمام نشده است!

«ناگویا» میدان قدرت‌نمایی بانوان ایران

پرتغال به صدرنشینی زودهنگام می‌اندیشد 

وزیر خارجه مصر: کوچ اجباری فلسطینیان خط قرمز ماست

پیامد‌های داخلی و خارجی سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل

بخشش به شرط تغییر محل زندگی

می‌گفت دوست ندارم در بستر بمیرم

آمریکا در دستیابی به اهداف خود در قبال ایران ناکام ماند

هوشواره به‌جای هوش‌مصنوعی

دومین «خروج تاریخی» سازمان ملل علیه اسرائیل

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
مهد کودک ملل‌متحد!
گفت‌و‌گو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ برای عاقبت‌بخیری‌اش دعا کردم
عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!
رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم
هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم
جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار