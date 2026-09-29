تداوم تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به سوریه؛ از ورود نیروی زمینی تا نقض حریم هوایی

جوان آنلاین: تحرکات و نقض حاکمیت سوریه از سوی رژیم صهیونیستی ادامه دارد؛ مناطق جنوبی سوریه شاهد تحولات میدانی و حملات توپخانه ای ارتش رژیم صهیونیستی به حومه شمالی قنیطره و همزمان پرواز جنگنده های اسرائیلی در آسمان درعا بود.

به گزارش ایرنا، منابع محلی در قنیطره اعلام کردند: توپخانه ارتش اشغالگر شب گذشته منطقه «الحمریه» در اطراف روستای طرنجه واقع در حومه شمالی قنیطره را هدف قرار داد اما گزارشی از تلفات احتمالی منتشر نشده است.

این حملات در سایه تداوم تحرکات نظامی اسرائیل در استان های قنیطره و درعا رخ می دهد زیرا این منطقه طی روزهای گذشته شاهد تحرکات زمینی، بازرسی ها و تیراندازی نظامیان اشغالگر به سوی اراضی کشاورزی و منازل مسکونی سوری ها بوده است.

این در حالی است که گشت های وابسته به اشغالگران به حومه جنوبی قنیطره در جنوب غربی سوریه وارد شده و با یورش به چند منزل مسکونی، یک مرد مسن را در مقابل منزلش مورد ضرب و شتم قرار دادند.

همچنین بیش از ۱۵ خودرو نظامی وارد روستای کودنه شدند و به بازرسی منازل پرداختند. گروهی دیگر از نظامیان صهیونیست در حومه غربی درعا رخنه کرده و پس از مدتی عقب نشستند.

همچنین آسمان درعا شاهد پرواز جنگنده های اسرائیلی بود به گونه ای که این رویداد در میان تداوم تحرکات نظامی رژیم صهیونیستی در مناطق مرزی فلسطین اشغالی با سوریه و تداوم تنش در روستاها و شهرک های نزدیک به خطوط تماس بارها تکرار شده است.