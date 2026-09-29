«جمعه العطوانی» رئیس مرکز مطالعاتی «افق» در عراق گفت که آمریکایی ها دوست عراق نیستند بلکه وبال گردن این کشور هستند و اساسا گروه تروریستی داعش توطئه ای بین المللی برای بازگشت آمریکا به منطقه بود.

جوان آنلاین: «جمعه العطوانی» درباره فرا رسیدن ۳۰ سپتامبر (هشتم مهر ۱۴۰۵) که موعد خروج نظامیان آمریکایی از عراق براساس توافق بغداد با واشنگتن است، گفت: تصمیم مربوط به خروج آمریکا بر پایه ملاحظات امنیتی اتخاذ شد.

به گزارش ایرنا، وی تاکید کرد: آمریکا دوست عراق نیست و حضور آمریکا باری بر دوش عراق است.

این پژوهشگر گفت: ما شاهد سرنگونی هواپیماهای متخاصم توسط پدافند هوایی آمریکا در عراق نبوده ایم.

العطوانی با بیان اینکه «خروج آمریکا از عراق براساس توافق در ۳۰ سپتامبر ناشی از فشارهای حاصل از فداکاری شهدای جوان عراقی است»، درعین حال به ماهیت غیرقابل اعتماد آمریکا اشاره کرد و گفت: ما در مورد جدیت نیروهای آمریکایی درخصوص خروج، تردید داریم.

وی با تاکید بر اینکه «اجماعی سیاسی شیعی و مردمی در عراق برای اخراج نیروهای آمریکایی وجود دارد»، افزود: انسجام سیاسی از جمله عوامل تسهیل‌کننده خروج آمریکا است.

العطوانی گفت: اخراج نیروهای آمریکایی دستاوردی سیاسی برای ائتلاف «چارچوب هماهنگی شیعیان» محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه «داعش توطئه‌ای بین‌المللی برای تسهیل بازگشت آمریکا بود»، هشدار داد که برخی از اعضای طبقه سیاسی عراق (که مخالف خروج آمریکا از این کشور هستند) ممکن است بازگشت داعش را (پس از خروج آمریکایی ها از عراق) تسهیل کنند.

سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق پیش از این با اشاره به اینکه نیروهای آمریکایی و نیروهای ائتلاف بین المللی در ۳۰ سپتامبر جاری(هشتم مهر) روند خروج خود از عراق را تکمیل خواهند کرد، بر نبود پایگاه نظامی خارجی در اراضی عراق تاکید کرد.

«صباح النعمان» سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق اعلام کرد که خروج نیروهای آمریکایی طبق جدول زمانی مورد توافق تکمیل خواهد شد و نیروهای ائتلاف بین المللی نیز در همین چارچوب زمانی از عراق خارج خواهند شد.

وی تصریح کرد: اوضاع امنیتی ما خوب است و بر تمام اراضی عراق کنترل داریم. هیچ نگرانی درباره امنیت کشور وجود ندارد و نیروهای ما در سراسر اراضی عراق مستقر هستند. روابط ما با ائتلاف بین المللی نیز به یک شراکت دوجانبه متفاوت تبدیل خواهد شد.

علی الزیدی نخست‌وزیر عراق پیشتر اعلام کرده بود که موعد پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق که برای ۳۰ سپتامبر تعیین شده، زمانی قطعی و غیرقابل بازگشت است.

در تاریخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴ (۶ مهر ۱۴۰۳)، بغداد و واشنگتن از دستیابی به توافقی پیرامون طرحی دو مرحله‌ای برای پایان دادن به مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق خبر داده بودند.

براین اساس، قرار شد فاز نخست تا سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور و مهر ۱۴۰۴) تکمیل شود و شامل پایان دادن به مأموریت نظامی ائتلاف از جمله خروج نیروها، تحویل پایگاه‌ها و انتقال به مرحله شراکت امنیتی دوجانبه باشد و فاز دوم نیز تا سپتامبر ۲۰۲۶ (شهریور و مهر ۱۴۰۵) امتداد ‌یابد.