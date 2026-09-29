کد خبر: 1381993
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۷
بين‌الملل » اخبار كلی

مدیر مرکز مطالعات اسرای فلسطینی: جامعه جهانی با بن گویر جنایتکار برخورد جدی کند

بن گویر مدیر مرکز مطالعات اسیران فلسطینی با اشاره به تهدید حسن سلامه اسیر فلسطینی از سوی وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، آن را در راستای اهداف انتخاباتی دانست و خواستار اقدام علیه بن گویر به عنوان جنایتکار شد.

جوان آنلاین: «ریاض الاشقر» مدیر مرکز مطالعات اسرای فلسطینی گفت: حمله به سلول «حسن سلامه» اسیر فلسطینی توسط بن گویر وزیر افراطی رژیم اشغالگر و تهدیدهای او به قتل و اعدام صرفاً یک نمایش تبلیغاتی برای اهداف انتخاباتی بوده است. با این حال، تهدیدات او، به ویژه با توجه به سمت او به عنوان وزیر امنیت داخلی این رژیم، باید جدی گرفته شود.

به گزارش ایرنا، الاشقر بیان کرد: بن گویر مسئول ارشد زندان‌ها است و سال‌هاست که یک کمپین تحریک گسترده و خطرناک علیه اسیران را به پیش برده است. او مسئول وخامت بی‌سابقه شرایط زندگی آنها از زمان آغاز جنبش اسیر فلسطینی است و در پشت تصویب قانون مجاز بودن اعدام زندانیان قرار دارد.

الاشقر افزود: این تهدید علیه یک اسیر بی‌دفاع که بیش از ۳۰ سال در بازداشت بوده و بیش از یک سوم آن را در سلول انفرادی گذرانده است، نشان دهنده یک ذهنیت نژادپرستانه و جنایتکارانه است که احترامی برای زندگی انسان قائل نیست. این همچنین یک نمایش قدرت نامناسب است، زیرا اسیران تحت حمایت توافقنامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی هستند.

وی تاکید کرد: این تهدید علیه اسیر سلامه زنگ خطر را برای این اسیر و جان او به صدا در می آورد، به ویژه از آنجا که او از نگاه اشغالگران به عنوان یکی از خطرناک‌ترین اسیران است و بیش از ۱۲ سال در سلول انفرادی تحت شرایط سخت با هدف شکستن روحیه و مجازات او به سر برده است.

وی ضمن هشدار درباره اوضاع این اسیر فلسطینی و خطری که جان او را تهدید می کند، خواستار مداخله فوری بین‌المللی برای پایان دادن به تجاوزات مداوم بن گویر جنایتکار و تهدیدهای آشکار و مستقیم او علیه جان اسیران دربند اسرائیل شد.

او بن گویر را به دلیل دادن چراغ سبز به بازجویان شین بت برای استفاده از روش‌های شکنجه مرگبار که به شهادت ده‌ها اسیر منجر شده است، مسئول قتل ۹۲ اسیر فلسطینی دانست.

الاشقر تاکید کرد: این علاوه بر وخامت شدید شرایط اسیران، محرومیت آنها از تمام مایحتاج اولیه و تشدید استفاده از اهمال پزشکی و گرسنگی است که منجر به شهادت ده‌ها اسیر دیگر در سه سال گذشته شده است.

او از دادگاه کیفری بین‌المللی خواست تا بن گویر را به دلیل مسئولیت مستقیمش در کشتار و شکنجه اسیران در زندان‌ها رژیم صهیونیستی، در فهرست جنایتکاران جنگی خود قرار دهد.

«ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به طور مستقیم حسن سلامه اسیر فلسطینی را تهدید به اعدام کرد و این در بحبوحه تشدید اقدامات سرکوبگرانه اشغالگران علیه اسیران فلسطینی است.

برچسب ها: بن گویر ، جنایات جنگی ، اسرائیل 
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

توافق با شعام درباره انتخابات شوراها/ زمان به‌زودی اعلام می‌شود

جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲

۱۰ دروغ ترامپ در سخنرانی سازمان ملل

سوءاستفاده ترامپ از سازمان ملل و بدعتی که هیچکس جلوی آن را نگرفت

جدول مدالی روز نهم بازی‌های آسیایی/ ایران هشتم ماند

قالیباف با خانواده شهید لاریجانی دیدار کرد

پاکسازی ۱۰۰ غار کشور

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان اعلام شد

مهر میناب و داغی که تازه‌تر شد

فعال شدن هشدار زودهنگام در جازان و نجران عربستان

صعود ایران به رتبه ششم جدول مدالی بازی‌های آسیایی در پایان روز پنجم

آقای ربیعی! از کدام مردم می‌گویی؟!

جنگ بعدي از امروز آغاز مي‌شود

بدون شرح

«از جنگ نمی‌ترسیم»؛ ندای استوار ملت ایران است

امریکا مقابل شروط لایتغیر ایران

تظاهرات یهودیان در نیویورک پیش از سخنرانی نتانیاهو

حضور سه داور ایرانی در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ قطعی شد

سربازی احساس تعلق همه اقشار به یک جامعه مشترک را تقویت می‌کند

کمیسیون اروپا درباره محدودیت صادرات گازوئیل آمریکا هشدار داد

تنگه هرمز تا تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

پول حقیقی به بورس برگشت

واکنش قاطع ایران به ادبیات نامناسب نماینده استرالیا در شورای حقوق بشر

صدور هشدار زردرنگ هواشناسی؛ افزایش وزش باد و بارش باران در چند استان

قتل شوهر با سیانور

شهید پاکپور در طول خدمت ۲۸۰ بیمارستان سیار راه اندازی کرد

«نه» چین به تحریم هوایی ایران

هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم

تسلیم‌بشو نیستیم

رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم

تداوم تبعات جنگ افروزی علیه ایران؛ قیمت گازوئیل در اروپا رکورد زد

جاعلان مشغول کارند

کیفیت خودرو‌های داخلی صدای وزیر صمت را هم درآورد

نیروگاه‌ها با آمادگی مناسبی وارد فصل سرد می‌شوند

قهرمانی که شکست‌ناپذیر است 

قیمت واکسن آنفلوانزا اعلام شد

حزب‌الله لبنان: از رهبران مقاومت قاطعانه حمایت می‌کنیم

جان‌فدایان اقتدار و انسجام ملی را به رخ دشمن کشیدند

آمریکا مسبب این وضعیت است؛ پیش از حمله، تنگه هرمز باز بود

تقدیر سازمان بسیج مستضعفین از مواضع عزتمندانه رئیس‌جمهور در سازمان ملل

از «زابل» تا «Z» سربازی هنوز تمام نشده است!

«ناگویا» میدان قدرت‌نمایی بانوان ایران

پرتغال به صدرنشینی زودهنگام می‌اندیشد 

وزیر خارجه مصر: کوچ اجباری فلسطینیان خط قرمز ماست

پیامد‌های داخلی و خارجی سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل

بخشش به شرط تغییر محل زندگی

می‌گفت دوست ندارم در بستر بمیرم

آمریکا در دستیابی به اهداف خود در قبال ایران ناکام ماند

هوشواره به‌جای هوش‌مصنوعی

دومین «خروج تاریخی» سازمان ملل علیه اسرائیل

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
مهد کودک ملل‌متحد!
گفت‌و‌گو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ برای عاقبت‌بخیری‌اش دعا کردم
عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!
رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم
هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم
جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار