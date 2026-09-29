مدیر مرکز مطالعات اسرای فلسطینی: جامعه جهانی با بن گویر جنایتکار برخورد جدی کند

مدیر مرکز مطالعات اسیران فلسطینی با اشاره به تهدید حسن سلامه اسیر فلسطینی از سوی وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، آن را در راستای اهداف انتخاباتی دانست و خواستار اقدام علیه بن گویر به عنوان جنایتکار شد.

جوان آنلاین: «ریاض الاشقر» مدیر مرکز مطالعات اسرای فلسطینی گفت: حمله به سلول «حسن سلامه» اسیر فلسطینی توسط بن گویر وزیر افراطی رژیم اشغالگر و تهدیدهای او به قتل و اعدام صرفاً یک نمایش تبلیغاتی برای اهداف انتخاباتی بوده است. با این حال، تهدیدات او، به ویژه با توجه به سمت او به عنوان وزیر امنیت داخلی این رژیم، باید جدی گرفته شود.

به گزارش ایرنا، الاشقر بیان کرد: بن گویر مسئول ارشد زندان‌ها است و سال‌هاست که یک کمپین تحریک گسترده و خطرناک علیه اسیران را به پیش برده است. او مسئول وخامت بی‌سابقه شرایط زندگی آنها از زمان آغاز جنبش اسیر فلسطینی است و در پشت تصویب قانون مجاز بودن اعدام زندانیان قرار دارد.

الاشقر افزود: این تهدید علیه یک اسیر بی‌دفاع که بیش از ۳۰ سال در بازداشت بوده و بیش از یک سوم آن را در سلول انفرادی گذرانده است، نشان دهنده یک ذهنیت نژادپرستانه و جنایتکارانه است که احترامی برای زندگی انسان قائل نیست. این همچنین یک نمایش قدرت نامناسب است، زیرا اسیران تحت حمایت توافقنامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی هستند.

وی تاکید کرد: این تهدید علیه اسیر سلامه زنگ خطر را برای این اسیر و جان او به صدا در می آورد، به ویژه از آنجا که او از نگاه اشغالگران به عنوان یکی از خطرناک‌ترین اسیران است و بیش از ۱۲ سال در سلول انفرادی تحت شرایط سخت با هدف شکستن روحیه و مجازات او به سر برده است.

وی ضمن هشدار درباره اوضاع این اسیر فلسطینی و خطری که جان او را تهدید می کند، خواستار مداخله فوری بین‌المللی برای پایان دادن به تجاوزات مداوم بن گویر جنایتکار و تهدیدهای آشکار و مستقیم او علیه جان اسیران دربند اسرائیل شد.

او بن گویر را به دلیل دادن چراغ سبز به بازجویان شین بت برای استفاده از روش‌های شکنجه مرگبار که به شهادت ده‌ها اسیر منجر شده است، مسئول قتل ۹۲ اسیر فلسطینی دانست.

الاشقر تاکید کرد: این علاوه بر وخامت شدید شرایط اسیران، محرومیت آنها از تمام مایحتاج اولیه و تشدید استفاده از اهمال پزشکی و گرسنگی است که منجر به شهادت ده‌ها اسیر دیگر در سه سال گذشته شده است.

او از دادگاه کیفری بین‌المللی خواست تا بن گویر را به دلیل مسئولیت مستقیمش در کشتار و شکنجه اسیران در زندان‌ها رژیم صهیونیستی، در فهرست جنایتکاران جنگی خود قرار دهد.

«ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به طور مستقیم حسن سلامه اسیر فلسطینی را تهدید به اعدام کرد و این در بحبوحه تشدید اقدامات سرکوبگرانه اشغالگران علیه اسیران فلسطینی است.