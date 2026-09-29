با ورود جنگ آمریکا با ایران به هفتمین ماه، افزایش قیمت سوخت و نگرانی درباره هزینه های زندگی باعث شده است برخی جمهوری خواهان هم از دونالد ترامپ بخواهند به این درگیری پایان دهد.

جوان آنلاین: سناتور جمهوری خواه «شلی مور» از ایالت ویرجینیای غربی گفت، دونالد ترامپ باید به جنگ با ایران پایان دهد؛ جنگی که وارد هفتمین ماه خود شده و افزایش شدید قیمت بنزین، نگرانی آمریکایی ها درباره هزینه های زندگی را تشدید کرده است.

به گزارش ایرنا، شلی مور در مصاحبه ای گفت، جنگ علیه ایران در حالی ادامه یافته که حمایت جمهوری خواهان در کنگره از آن کاهش یافته است. او در پاسخ به پرسشی درباره نامزدهای جمهوری خواه انتخابات سنا که در این زمینه از ترامپ فاصله می گیرند گفت: چنین رویکردی برای یک کارزار انتخاباتی طبیعی است.

او افزود ترامپ در آغاز جنگ اعلام کرده بود که این درگیری کوتاه خواهد بود و مردم آمریکا نیز انتظار چنین چیزی را داشتند. به گفته شلی مور، طولانی شدن جنگ برای آمریکایی ها ناامیدکننده بوده است، به ویژه در شرایطی که آنها شاهد افزایش قیمت بنزین هستند.

شلی مور در پاسخ به این پرسش که آیا ترامپ باید همین حالا به جنگ پایان دهد، گفت: بله، من به او می گویم جنگ را همین حالا تمام کند. او افزود نامزدهای جمهوری خواه نیز همین موضع را دنبال می کنند و این می تواند نتیجه گیری منطقی از شرایط کنونی باشد.

شلی مور پیشتر نیز گفته بود که به اعلام رسمی جنگ علیه ایران یا محدود کردن اختیارات نظامی ترامپ رای نخواهد داد، اما تاکید کرده بود هزینه های جنگ چه از نظر زمان و چه منابع مالی در حال افزایش است. او گفت مردم ویرجینیای غربی با توجه به افزایش قیمت گازوئیل و بنزین خواهان کاهش این هزینه ها و پایان جنگ هستند.

شلی مور در ماه ژوئیه نیز گفته بود که خستگی از جنگ در میان مردم آمریکا در حال افزایش است و رای دهندگان حوزه انتخابیه او درباره پیامدهای طولانی شدن درگیری نگرانی دارند.