کد خبر: 1381989
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تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۰
سیاست » اخبار کلی

مهاجرانی: ابتکار انتخاب استانداران بومی در حال نتیجه دادن است

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت با اشاره به انتخاب استانداران بومی در کشور عنوان کرد: ابتکار انتخاب استانداران بومی و اعتماد به پیمانکاران محلی به‌خوبی در حال نتیجه دادن است.

جوان آنلاین: فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست خبری دوره‌ای خود در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری، با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهور و مجمع عمومی سازمان ملل،اظهار کرد :در حد فاصل جلسه سخنگویی پیشین که جلسه دهم بود و امروز که جلسه یازدهم است، ما سفر آقای رئیس‌جمهور را به نیویورک داشتیم و سخنرانی ایشان در سازمان ملل که بازتاب عزت و اقتدار ایران بود. ترکیب کردن صدای مظلومیت مردم و علاوه بر آن، اقتدار، کار هنرمندانه‌ای بود که ایشان به‌درستی انجام دادند.

به گزارش مهر، مهاجرانی افزود: ایشان در این سفر بر اینکه ما آغازگر جنگ نبودیم ، تاکید کردند ؛ ما بیش از سه قرن است که آغازگر جنگ نبوده‌ایم، ولی همیشه در دفاع بسیار مصمم هستیم، کمااینکه اکنون نیز در هفته دفاع مقدس هستیم .

سخنگوی دولت بیان کرد: تأکید بر دوستی با همسایگان و منطقه و حل مسائل و عدالت و قانون‌گرایی، جزء موضوعاتی بود که آقای رئیس‌جمهور بر آن تأکید داشتند و همچنین حق دفاع مشروعی که طبق بخشنامه ۳۳۱۴ سازمان ملل برای هر کشور به رسمیت شناخته شده است.

وی گفت: همچنین تاکید شد به اینکه ما از جنگ نمی‌گریزیم، نمی‌ترسیم و از مذاکره هم نمی‌گریزیم ولی اعتماد محکوم شده، ما باید بازگردد و نیز بر این نکته که مقاومت عکس‌العمل طبیعی هر موجودی‌ست ،تصریح شد.

دیدارهای رسانه‌ای و کتاب «کمک رسید»

مهاجرانی در ادامه گزارش سفر رئیس جمهور به نیویورک، اظهار کرد: رئیس‌جمهور محترم نیز با رسانه‌ها دیدارهایی داشتند و با رسانه‌های تأثیرگذاری نظیر فاکس‌نیوز و الجزیره و ...گفت‌وگو کردند که البته به دلیل صف طولانی رسانه‌ها و محدودیت وقت ایشان، این سه مورد انتخاب شد. همچنین دیدار با نخبگان و صاحب‌نظران اندیشکده‌های مختلف آمریکایی و ایرانیان مقیم خارج از کشور انجام شد.

وی افزود: کتابی با نام «کمک رسید» آماده شده بود و در دیدارهایی که رئیس‌جمهور با رؤسای جمهور، نخست‌وزیران و مقامات عالی‌رتبه کشورها داشتند، این کتاب که نشان از تقریب‌های جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه و آسیب‌هایی بود که مردم عزیز ما در میناب، لامرد و بسیاری از مناطق دیده بودند، ارائه شد و جنایت‌ها را به‌درستی برای جهانیان تصویر کردند.

جای خالی دانش‌آموزان میناب را با نام «نیمکت‌های خالی»

سخنگوی دولت شروع سال تحصیلی، گفت: در طول ایامی که گذشت، شروع سال تحصیلی را داشتیم و جای خالی دانش‌آموزان میناب را با نام «نیمکت‌های خالی» گرامی می‌داریم. همچنین شروع سال تحصیلی دانشگاه‌ها را که با رسم زیبای اهتزاز پرچم توسط وزیر محترم، آقای دکتر سیمایی صبا، انجام شد، گرامی می‌داریم.

وی ادامه داد: هفته دفاع مقدس را نیز به همه عزیزانی که برای دفاع از این مرز و بوم جان خود را به‌عنوان شهید، جانباز و آزاد تقدیم کردند، گرامی می‌داریم و بدانیم که ما وام‌دار این عزیزان هستیم.

بیش از ۸۰ درصد  طلب گندم‌کاران پرداخت شده

م‌کاران یکی از موضوعاتی است که در سؤالات شما نیز مطرح می‌شود. این رقم در سال گذشته بالغ بر ۱۵۰ همت بود و امسال به ۴۵۰ همت رسید؛ یعنی تعهدات دولت برای خرید گندم از گندم‌کاران به حدود سه برابر افزایش پیدا کرد که بیش از ۸۰ درصد این رقم پرداخت شده و ان‌شاءالله تا پایان مهرماه نیز مابقی آن طبق قول سازمان برنامه پرداخت خواهد شد.

وی بیان کرد: ۸۵ درصد از تولیدات مواد غذایی ما وابسته به داخل است و این موضوع مدیون تلاش عزیزان ما در حوزه‌های کشاورزی است.

مهاجرانی اظهار کرد: در مورد تأمین ارز مورد نیاز دارو نیز میزان ارز مورد نیاز تأمین شده و میزان داروهایی که به جهت شرایط تحریمی با کمبود مواجه بود، از ۶۴ قلم به ۳۲ قلم رسیده است. در مورد دارو تلاش‌های وافری را شخص رئیس‌جمهور انجام دادند که ان‌شاءالله بعداً شرح مبسوط آن ارائه خواهد شد.

پروژه‌های عمرانی در سیستان و بلوچستان

سخنگوی دولت گفت: در سفری که خانم دکتر صادق به استان سیستان و بلوچستان داشتند، بهره‌برداری از ۶۳۳ واحد مسکن مردمی و ۲۸۱ کیلومتر راه اصلی در بزرگراهی در استان انجام شد.

وی ادامه داد: در ابتدای دهه ۹۰، میانگین ساخت راه ما در استان سیستان و بلوچستان حدود ۴۰ کیلومتر بود و امروز، طبق اذعان استاندار محترم، آقای دکتر بیجار، این روند به ۱۸۰ کیلومتر رسیده است. این نشان می‌دهد که امروز در استان سیستان و بلوچستان یک کارگاه بزرگ عمرانی داریم که تلاش می‌کند محرومیت‌های موجود در این استان را به فرصت‌هایی تبدیل کند که می‌تواند به کل کشور خدمت کند.

استانداران بومی و پروژه‌های گردشگری

مهاجرانی با اشاره به انتخاب استانداران بومی در کشور، عنوان کرد: ابتکار انتخاب استانداران بومی و اعتماد به پیمانکاران محلی به‌خوبی در حال نتیجه دادن است.

مهاجرانی در ادامه اظهار کرد: بیش از ۳۰۰۰ پروژه گردشگری با سرمایه‌گذاری ۱۳۰۰ همت در کشور در حال اجراست و ۲۴۶ پروژه از آنها در ۲۷ استان با حضور رئیس‌جمهور محترم به‌صورت همزمان به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: امروز هفتم مهر، روز آتش‌نشان است و آتش‌نشانان یکی از سه دستگاه اصلی بودند که در ایام این دو جنگ سخت در کنار مردم حضور داشتند؛ در کنار اورژانس و هلال‌احمر. آتش‌نشانی در بزنگاه‌های سخت بحران همیشه فعال بوده است؛ از جمله در حادثه بندر شهید رجایی، آتش‌نشانی تهران با وجود بُعد مسافت، تلاش کرد نقش خود را به‌خوبی ایفا کند.

سخنگوی دولت گفت: هشتم مهرماه روز جهانی ناشنوایان است. در راستای شنیدن صدای همه اقشار مردم و رساندن صدای دولت به همه اقشار، ابتکار حضور یک مترجم در کنار سخنگوی دولت از ابتدای کار در دستور قرار گرفت.

مهاجرانی عنوان کرد: دستاوردهای ارزشمند ورزشکاران ما در ژاپن، به‌خصوص دختران ورزشکار، نشان می‌دهد هرجا فرصت را به دختران به‌خوبی بدهیم، نتایج بسیار ارزشمندی خواهیم گرفت. به همه اولین‌هایی که در این رویداد شرکت کردند، از جمله ژیمناستیک زنان، تبریک می‌گویم و این موضوع نشان می‌دهد که می‌توانیم در کنار هم مسائل کشور را حل کنیم.

وی با اشاره به سالروز گرامیداشت مولانا، بیان کرد: در آستانه روز مولانا قرار داریم و نباید فراموش کنیم که این تمدن چند هزار ساله ما مدیون وجود فرهیختگانی است که این تمدن را زنده نگه داشته‌اند و ما این موهبت را داریم که بتوانیم نوشته‌های آنها را به زبان شیوای فارسی بخوانیم و با فارسی صحبت کنیم.

پیگیری حقوقی پرونده میناب

مهاجرانی در خصوص پرونده میناب و اقدامات و پیگیری های دولت ، اظهار کرد: دولت در راستای شکایت از رژیم صهیونیستی و آمریکا، به‌ویژه پس از اتفاقات دی‌ماه و جنگ رمضان و فاجعه مدرسه مینا و ورزشگاه لامِه، پرونده‌ای را آغاز کرده است.

وی افزود: مسیر حقوقی نسبتاً طولانی است و کارهای حقوقی زمان‌بر هستند، اما به فرموده رهبری شهید که حتی اگر این کار ۲۰ سال طول بکشد، نباید از آن فروگذار کرد، دولت این روند را پیگیری می‌کند.

سخنگوی دولت گفت: این کار در شعبه ۵۵ دادگستری تهران آغاز شده و جمع‌آوری پرونده‌ها و شکایت‌های مردم در حال انجام است. حتی در میادین نیز پایگاه‌هایی برای جمع‌آوری شکایت‌ها فعال شده است.

مهاجرانی عنوان کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری، به‌ویژه بخش بین‌الملل آن، متولی این امر است و پیگیری حقوق حقه مردم ایران را دنبال می‌کند.

سرنوشت اجرای قانون حذف چهار صفر از پول ملی

سخنگوی دولت در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص اجرای قانون حذف چهار صفر از پول ملی توسط بانک مرکزی، اظهار کرد: این قانون در مرحله اجرا، زمان‌بندی است و نحوه اجرا در بانک مرکزی در فرآیند تدوین است؛ منتها این‌گونه اقدامات، چه اجتماعی، چه سیاسی و چه اقتصادی، نیازمند آن است که کار به‌صورت کامل دنبال شود.

مهاجرانی در پاسخ به بخش دیگری از سوال خبرنگار مبنی بر جدول زمان‌بندی اجرای قانون حذف چهار صفر، گفت: دوستان ما در بانک مرکزی در حال تدوین فرآیندهای اجرایی هستند و طبیعتاً اطلاعات تکمیلی در این زمینه توسط خودشان منتشر خواهد شد.

وی در پاسخ به بخش پایانی سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا در این قانون تعداد بیشتری صفر حذف خواهد شد یا خیر ، خاطر نشان کرد: راجع به افزایش تعداد صفرها، فعلاً مصوب شده است را اجرا کنیم و اگر اجرا شد، کاملاً سربلند بیرون بیاییم.

طرح محله‌محوری و مسجدمحوری مکمل یکدیگر هستند

مهاجرانی در رابطه با طرح مسجد محوری، اظهار کرد: قوه قضاییه، مجلس، سپاه و دولت برای اجرای طرح مسجدمحوری اقداماتی انجام داده‌اند و این طرح با توجه به باور مردم در حال اجراست. بناست محله‌ها نخستین مکان برای حل مسائل کشور و مسائل محلی باشند.

وی افزود: با توجه به ظرفیت مساجد، حدود ۸۰ هزار مسجد در کشور داریم و کانون‌هایی نیز در این زمینه تشکیل شده است. از سوی دیگر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در راستای افزایش فعالیت‌ها، بر سه محور کتاب، رسانه و هنر تمرکز دارد.

سخنگوی دولت گفت: کلیت دولت نیز در حوزه‌های بهداشتی، درمانی، آموزشی و اقتصادی در حال فعالیت و تمرکز است و معتقدیم ظرفیت مسجد در کنار ظرفیت مدرسه و معتمدان محلی می‌تواند به حل نظام مسائل کمک کند.

وی ادامه داد: استان تهران به‌خوبی این طرح را آغاز کرده است و گزارش‌های تکمیلی را پس از رسیدن اقدامات به یک خروجی اولیه ارائه خواهیم کرد.

مهاجرانی عنوان کرد: طرح محله‌محوری و مسجدمحوری در واقع مکمل یکدیگر هستند و اجرای آن با تکیه بر ظرفیت‌های موجود در سطح محلات و مساجد دنبال می‌شود.

برچسب ها: مهاجرانی ، استانداران ، بومی سازی
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