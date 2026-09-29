روسیه ۲ کشتی و انبارهای ذخایر موشکی اوکراین را هدف قرار داد

جوان آنلاین: وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای اعلام کرد در عملیات شب گذشته، ۲ کشتی باری اوکراین که محمولههای نظامی را به بندر اودسا در دریای سیاه منتقل میکرد، هدف قرار گرفت.
به گزارش مهر، در این بیانیه آمده است: تأسیسات زیرساختی بندری در بندر ایزماییل که عملیات تخلیه محمولههای دارای کاربرد نظامی را انجام میدادند نیز هدف قرار گرفت.
وزارت دفاع روسیه درباره جزئیات حملات شبانه ارتش این کشور به مواضع ارتش اوکراین در کییف نیز اعلام کرد که ۲ مرکز پردازش داده مرتبط با نظامیان اوکراینی هدف قرار گرفته اند.
این وزارتخانه همچنین از هدف قرار دادن مواضع دیگر مرتبط با نیروهای اوکراینی از جمله ۲ کشتی باری حامل محموله های نظامی به مقصد بندر اودسا و همچنین انبار موشکهای «فلامینگو» در کییف خبر داد.
وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای اعلام کرد در عملیات شب گذشته، ۲ کشتی باری اوکراین که محمولههای نظامی را به بندر اودسا در دریای سیاه منتقل میکرد، هدف قرار گرفت.
در این بیانیه آمده است: تأسیسات زیرساختی بندری در بندر ایزماییل که عملیات تخلیه محمولههای دارای کاربرد نظامی را انجام میدادند نیز هدف قرار گرفت.
وزارت دفاع روسیه درباره جزئیات حملات شبانه ارتش این کشور به مواضع ارتش اوکراین در کییف نیز اعلام کرد که ۲ مرکز پردازش داده مرتبط با نظامیان اوکراینی هدف قرار گرفته اند.
این وزارتخانه همچنین از هدف قرار دادن مواضع دیگر مرتبط با نیروهای اوکراینی از جمله ۲ کشتی باری حامل محموله های نظامی به مقصد بندر اودسا و همچنین انبار موشکهای «فلامینگو» در کییف خبر داد.
وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای اعلام کرد در عملیات شب گذشته، ۲ کشتی باری اوکراین که محمولههای نظامی را به بندر اودسا در دریای سیاه منتقل میکرد، هدف قرار گرفت.
در این بیانیه آمده است: تأسیسات زیرساختی بندری در بندر ایزماییل که عملیات تخلیه محمولههای دارای کاربرد نظامی را انجام میدادند نیز هدف قرار گرفت.
وزارت دفاع روسیه درباره جزئیات حملات شبانه ارتش این کشور به مواضع ارتش اوکراین در کییف نیز اعلام کرد که ۲ مرکز پردازش داده مرتبط با نظامیان اوکراینی هدف قرار گرفته اند.
این وزارتخانه همچنین از هدف قرار دادن مواضع دیگر مرتبط با نیروهای اوکراینی از جمله ۲ کشتی باری حامل محموله های نظامی به مقصد بندر اودسا و همچنین انبار موشکهای «فلامینگو» در کییف خبر داد.