نمایندگان از توضیحات وزیر راه و شهرسازی قانع شدند

جوان آنلاین: بررسی سؤال عبدالجلال ایری، نماینده کردکوی، از فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در دستورکار جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرار داشت.
محور سؤال نماینده کردکوی از وزیر راه و شهرسازی، وضعیت مسکن و اقدامات این وزارتخانه در حوزه مسکن حمایتی بود.
فرزانه صادق در صحن علنی مجلس با ارائه توضیحاتی درباره اقدامات انجامشده در حوزه مسکن، از روند اجرای طرحهای مسکن حمایتی، تأمین زمین، تسهیلات بانکی و زیرساختهای این طرحها گزارش داد.
در ادامه، نمایندگان مجلس با ۱۳۸ رأی موافق و ۹۲ رأی مخالف از توضیحات وزیر راه و شهرسازی قانع شدند.