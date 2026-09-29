جوان آنلاین: سردار محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در نشست خبری که صبح امروز برگزار شد، با اشاره به نامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خطاب به مردم آمریکا، اظهار کرد: مطلبی که در این جلسه میخواهم درباره آن با شما صحبت کنم، نامهای است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خطاب به مردم آمریکا تهیه کرده است.
سخنگوی سپاه تأکید کرد: قبل از هر چیز باید بگویم که این یک نامه است؛ یک کار تبلیغاتی نیست، یک فضاسازی رسانهای نیست، یک پروپاگاندای تبلیغاتی نیست؛ یک نامه است، یک نامه منطقی، دلسوزانه و واقعی و در عین حال تفصیلی.
وی ادامه داد: همه شما میدانید اگر ما میخواستیم یک کار تبلیغاتی انجام بدهیم، حتماً یک کار کوتاه انجام میدادیم؛ یک کار رسانهای تأثیرگذار، دفعی و آنی، مثل مثلاً یک توییت یا چند توییت. اما نخواستیم این کار را بکنیم و خواستیم با مردم آمریکا صادقانه و به صورت منطقی صحبت کنیم، چون احساس میکنیم که مردم آمریکا با منطق ما خیلی آشنایی ندارند.
محبی گفت: لذا از طریق این نامه تلاش کردیم واقعیتها را برای مردم آمریکا تبیین کنیم.
وی در ادامه با اشاره به هزینههای نظامی آمریکا اظهار کرد: اگر هدف آمریکا از این هزینهها دفاع از سرزمین خود و محدودهای است که در آن زندگی میکند، وضعیت دفاعی این کشور به طور طبیعی تأمین است و نیازی به ۸۰۰ پایگاه نظامی در کشورهای دنیا ندارد و نیازی به هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار بودجه دفاعی سالانه ندارد.
سخنگوی سپاه افزود: یک نکته دیگر اینکه بودجه سالانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یک درصد بودجه سالانه ارتش آمریکاست؛ یک درصد. بودجه نظامی ارتش افغانستان کمتر از ماست و بودجه نظامی ارتش یمن کمتر از بودجه نظامی هر دوی ماست.
محبی با طرح این پرسش که چرا آمریکا در جنگ با ایران شکست خورد و اکنون ما پیروز جنگ هستیم، گفت: این یک ادعای گزاف نیست که ما میکنیم؛ ادعایی است که حتی خود کارشناسان آمریکا، چه کارشناسان نظامی و چه کارشناسان دیگر، به آن اذعان کردهاند و بارها به زبان آوردهاند.
وی ادامه داد: آمریکا در جنگ با افغانستان، بعد از سه سال، ۸۵ میلیارد دلار سلاح و تجهیزات خودش را جا گذاشت و فرار کرد. آمریکا در مصاف با یمن نیز در مدت کوتاهی مجبور شد رسماً از یمن عذرخواهی کند و عقب نشست.
سخنگوی سپاه تصریح کرد: یک ارتش قدرتمند و توانمند، با برخورداری از این همه سلاح و تجهیزات نظامی، با داشتن پایگاههای متعدد نظامی و با برخورداری از بودجه هزار و ۱۰۰۳ میلیارد دلاری در سال، چرا در مقابل کشورهایی که کمتر از یک درصد بودجه نظامی دارند، شکست میخورد؟
محبی گفت: ما در این نامه علت شکست را بیان کردیم؛ علت اینکه ارتش آمریکا توانایی ندارد. لذا مردم آمریکا این نامه را بخوانند تا با حقیقت شکستها و علت این شکستها آشنا شوند.
سخنگوی سپاه در ادامه با اشاره به ظرفیتهای داخلی آمریکا اظهار کرد: مردم آمریکا در سرزمینی زندگی میکنند که به لحاظ حاصلخیزی یکی از بهترین سرزمینهاست و دارای منابع آبی فراوانی هم هستند. این کشور دارای انرژی و معادن ارزشمند و زیادی نیز هست و با صرف هزینه زیاد، نخبگان جهان و متفکرین جهان را به کشورشان دعوت میکنند و از توان فکری و تخصصی آنها استفاده میکنند.