کد خبر: 1381966
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۴
سیاست » اخبار کلی

عراقچی نیویورک را ترک کرد

عراقچی وزیر امور خارجه نیویورک را به مقصد تهران ترک کرد.

جوان آنلاین: هواپیمای حامل سیدعباس عراقچی و هیئت همراهش از جمله تخت روانچی و غریب آبادی دو معاون او فرودگاه جان اف کندی نیویورک را حدود ساعت یک و نیم بامداد به وقت نیویورک (حدود ۹ صبح به وقت تهران) ترک کرد.

برچسب ها: عراقچی ، وزارت امور خارجه ، نیویورک
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

توافق با شعام درباره انتخابات شوراها/ زمان به‌زودی اعلام می‌شود

جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲

۱۰ دروغ ترامپ در سخنرانی سازمان ملل

سوءاستفاده ترامپ از سازمان ملل و بدعتی که هیچکس جلوی آن را نگرفت

جدول مدالی روز نهم بازی‌های آسیایی/ ایران هشتم ماند

قالیباف با خانواده شهید لاریجانی دیدار کرد

پاکسازی ۱۰۰ غار کشور

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان اعلام شد

مهر میناب و داغی که تازه‌تر شد

فعال شدن هشدار زودهنگام در جازان و نجران عربستان

صعود ایران به رتبه ششم جدول مدالی بازی‌های آسیایی در پایان روز پنجم

آقای ربیعی! از کدام مردم می‌گویی؟!

جنگ بعدي از امروز آغاز مي‌شود

«از جنگ نمی‌ترسیم»؛ ندای استوار ملت ایران است

بدون شرح

تظاهرات یهودیان در نیویورک پیش از سخنرانی نتانیاهو

امریکا مقابل شروط لایتغیر ایران

حضور سه داور ایرانی در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ قطعی شد

سربازی احساس تعلق همه اقشار به یک جامعه مشترک را تقویت می‌کند

کمیسیون اروپا درباره محدودیت صادرات گازوئیل آمریکا هشدار داد

تنگه هرمز تا تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

پول حقیقی به بورس برگشت

واکنش قاطع ایران به ادبیات نامناسب نماینده استرالیا در شورای حقوق بشر

صدور هشدار زردرنگ هواشناسی؛ افزایش وزش باد و بارش باران در چند استان

قتل شوهر با سیانور

شهید پاکپور در طول خدمت ۲۸۰ بیمارستان سیار راه اندازی کرد

«نه» چین به تحریم هوایی ایران

هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم

تسلیم‌بشو نیستیم

رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم

تداوم تبعات جنگ افروزی علیه ایران؛ قیمت گازوئیل در اروپا رکورد زد

جاعلان مشغول کارند

کیفیت خودرو‌های داخلی صدای وزیر صمت را هم درآورد

نیروگاه‌ها با آمادگی مناسبی وارد فصل سرد می‌شوند

قهرمانی که شکست‌ناپذیر است 

قیمت واکسن آنفلوانزا اعلام شد

حزب‌الله لبنان: از رهبران مقاومت قاطعانه حمایت می‌کنیم

جان‌فدایان اقتدار و انسجام ملی را به رخ دشمن کشیدند

آمریکا مسبب این وضعیت است؛ پیش از حمله، تنگه هرمز باز بود

تقدیر سازمان بسیج مستضعفین از مواضع عزتمندانه رئیس‌جمهور در سازمان ملل

از «زابل» تا «Z» سربازی هنوز تمام نشده است!

«ناگویا» میدان قدرت‌نمایی بانوان ایران

پرتغال به صدرنشینی زودهنگام می‌اندیشد 

وزیر خارجه مصر: کوچ اجباری فلسطینیان خط قرمز ماست

پیامد‌های داخلی و خارجی سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل

ابراز ندامت اراذل و اوباش و تشکر مردم از پلیس در شهرستان بهارستان

بخشش به شرط تغییر محل زندگی

می‌گفت دوست ندارم در بستر بمیرم

آمریکا در دستیابی به اهداف خود در قبال ایران ناکام ماند

دومین «خروج تاریخی» سازمان ملل علیه اسرائیل

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
مهد کودک ملل‌متحد!
گفت‌و‌گو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ برای عاقبت‌بخیری‌اش دعا کردم
عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!
رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم
هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم
جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار