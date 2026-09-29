کد خبر: 1381959
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تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۷
سیاست » اخبار کلی

سوال از وزیر راه و شهرسازی در دستور کار مجلس

راه و شهرسازی سوال از وزیر راه و شهرسازی در دستور جلسه علنی امروز مجلس قرار دارد.

جوان آنلاین: جلسه علنی وبیناری امروز (سه‌شنبه ۷ مهر) دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف شروع شد که موارد کاری آن به شرح زیر است:

سوال عبدالجلال ایری نماینده کردکوی و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر راه و شهرسازی

گزارش کمیسیون های اقتصادی ، حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و صنایع و معادن به ترتیب در مورد:

۱- سیاست ها و بسته های حمایتی از کسب و کارهای آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی با تاکید بر ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در تبصره های موسوم به تولید و اشتغال بودجه های سنواتی و قانون تامین مالی

۲- بازسازی، جبران خسارات و بازگشت به تولید واحدهای تولیدی آسیب دیده از جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی
۳- ارزیابی روند بازیابی و تقویت توان تولیدی بخش های صنعت، معدن، پتروشیمی و کسب و کارهای اینترنتی آسیب دیده از جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دوفوریتی استفساریه ماده (۱) قانون احکام و الزامات مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی و ردیف (۵-۴) جدول قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور

بررسی تقاضای یک فوریت در خصوص لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۵) قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶

برچسب ها: راه و شهرسازی ، مجلس ، مجلس شورای اسلامی
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