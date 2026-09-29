فرانسه با گل دیرهنگام مایکل اولیسه از بلژیک عبور کرد و ایتالیا نیز با زدن چهار گل به ترکیه، شکست هفته نخست لیگ ملت‌های اروپا را جبران کرد.

جوان آنلاین: دومین هفته لیگ ملت‌های اروپا دو نتیجه مهم برای فرانسه و ایتالیا به همراه داشت. فرانسه در شبی که زین‌الدین زیدان به تعدادی از بازیکنان جوان خود میدان داده بود، تا دقایق پایانی مقابل بلژیک متوقف شده بود اما در نهایت با گل دقیقه ۸۸ مایکل اولیسه به پیروزی یک بر صفر رسید. ایتالیا نیز بعد از شکست در هفته نخست، واکنش قدرتمندی نشان داد و ترکیه را در خانه‌اش ۴ بر یک شکست داد.

اولیسه قفل بازی فرانسه را شکست

فرانسه در ورزشگاه کینگ بودوئن بروکسل با ترکیبی متفاوت وارد زمین شد. زیدان در ترکیب اصلی از بازیکنان جوانی مانند مگنس آکلیوش و لپول استفاده کرد و چهره‌هایی چون مایکل اولیسه، عثمان دمبله و رایان شرکی مسابقه را از روی نیمکت آغاز کردند.

با وجود این تغییرات، فرانسوی‌ها مالک جریان مسابقه بودند و در نیمه دوم فشار بیشتری روی دروازه بلژیک وارد کردند. یکی از موقعیت‌های آن‌ها نیز به تیر دروازه برخورد کرد، اما بلژیک با دفاع فشرده و استفاده از ضدحملات توانست تا دقایق پایانی نتیجه بدون گل را حفظ کند.

در شرایطی که همه‌چیز برای تساوی بدون گل آماده به نظر می‌رسید، یکی از تعویض‌های زیدان نتیجه را تغییر داد. مایکل اولیسه در دقیقه ۸۸ با حرکت پا به توپ خود را به نزدیکی محوطه جریمه رساند و با ضربه‌ای زمینی و قدرتمند دروازه بلژیک را باز کرد.

همین گل برای ششمین امتیاز فرانسه کافی بود. خروس‌ها بعد از دو مسابقه با شش امتیاز در صدر جدول گروه باقی ماندند و شروع صددرصدی خود در لیگ ملت‌ها را ادامه دادند.

ایتالیا با چهار گل برگشت

ایتالیا برای جبران شکست هفته نخست مقابل بلژیک به میدان رفته بود و تنها ۹ دقیقه برای رسیدن به گل اول نیاز داشت. الساندرو باستونی گل نخست آتزوری را وارد دروازه ترکیه کرد و شروعی ایده‌آل برای تیم روبرتو مانچینی رقم زد.

فشار ایتالیا ادامه پیدا کرد و داویده فراتزی در دقیقه ۲۲ روی توپ برگشتی درون محوطه جریمه اختلاف را به دو گل رساند. تنها پنج دقیقه بعد، مایکل کایوتی با استفاده از پاس فرانچسکو پیو اسپوزیتو سومین گل را به ثمر رساند تا ایتالیا نیمه اول را با برتری قاطع سه بر صفر تمام کند.

ترکیه بلافاصله بعد از شروع نیمه دوم واکنش نشان داد. باریش آلپر ییلماز در دقیقه ۴۷ یکی از گل‌ها را جبران کرد، اما امید میزبان تنها سه دقیقه دوام آورد.

این بار نوبت خود پیو اسپوزیتو بود که بعد از ساختن گل سوم، نامش را در فهرست گلزنان هم ثبت کند. مهاجم ایتالیا در دقیقه ۵۰ گل چهارم تیمش را زد و فاصله سه‌گله دوباره برقرار شد.

ایتالیا در ادامه برتری خود را حفظ کرد و با پیروزی ۴ بر یک اولین سه امتیازش در این دوره لیگ ملت‌های اروپا را با هدایت روبرتو مانچینی به دست آورد. آتزوری که مسابقه نخست را به بلژیک باخته بود، حالا سه امتیازی است. فرانسه با شش امتیاز صدرنشین گروه است، بلژیک نیز سه امتیاز دارد و ترکیه بعد از دو شکست هنوز بدون امتیاز مانده است.

سایر نتایج امشب لیگ ملت‌های اروپا

در سطح B، گرجستان و اوکراین بدون گل مساوی کردند و دیدار ایرلند شمالی و مجارستان نیز با تساوی بدون گل به پایان رسید. بوسنی ۴ بر ۲ رومانی را شکست داد و سوئد با نتیجه ۳ بر یک از سد لهستان گذشت.

در سطح C نیز مونته‌نگرو ۳ بر ۲ ارمنستان را شکست داد و مسابقه لتونی و قبرس بدون گل تمام شد.