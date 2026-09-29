جوان آنلاین: رقابتهای وزنهبرداری دسته ۱۱۰ کیلوگرم بازیهای آسیایی ناگویا برگزار شد و علیرضا نصیری دستش از مدال کوتاه ماند و در رده چهارم قرار گرفت.
نصیری در یک ضرب وزنه ۱۸۰ کیلوگرم را بالای سر برد و دو بار وزنه ۱۸۵ کیلوگرم را انداخت.
در دو ضرب نصیری با ۲۲۳ کیلوگرم شروع موفق شد و در حالی که میتوانست با وزنه ۲۳۶ کیلوگرم مدال برنز خود را قطعی کند، کادر فنی تیم ملی دو بار وزنه ۲۳۱ کیلوگرم را برای او انتخاب کرد تا نقره بگیرد اما این ریسک جواب نداد و او هر دوبار وزنه ۲۳۱ کیلوگرم را انداخت تا دستش از مدال کوتاه بماند و وزنهبردار چینی به مدال برنز برسد.
اکبر ژورایف وزنهبردار اعجوبه ازبکی در دسته ۱۱۰ کیلوگرم به مدال طلا رسید.